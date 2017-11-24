HSK, 2 bin 501 hakim ve savcı'nın terfi çalışmasını tamamladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

AA'nın haberine göre, HSK İkinci Dairesi'nce tamamlanan ağustos ayı terfi çalışmalarına ilişkin sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adli ve idari yargıda toplam 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı.