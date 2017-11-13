HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: Hukuk her zaman kendi yolunu bulur

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BA M) 2. Ceza Dairesi’nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği 25 yıl hapis cezasını bozma kararına ilişkin incelemesini tamamladı. 14. Ağır Ceza, istinaf mahkemesinin bozma kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek dosyayı iade etti. Bu karar, BA M’lar (istinaf) ile ilk derece mahkemeleri arasında derin hukuki uyuşmazlık bulunduğu yorumlarına neden olurken; BA M’ların faaliyete geçmesinden birkaç ay sonra, 14 Aralık 2016’da İstanbul Adliyesi’nde bulunan 27 ağır ceza mahkemesinin başkanlarının BA M’ları Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı’na şikâyet ettiği metin de bansına yansıyınca tartışmalar genişleyerek devam etti. Tam bu noktada İstanbul BA M 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu hakkındaki dosya için 1 Aralık 2017 tarihine duruşma günü verdi.

‘GEREĞİ DERHAL YAPILDI’

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaşanan sürece ilişkin Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'a değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, İstanbul ilk derece ağır ceza mahkemeleri hâkimlerinin, istinaf mahkemeleri uygulamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri yazının Berberoğlu dosyasıyla ilgili bir husus olmadığını ifade etti. Yılmaz, söz konusu yazının HSK ve Adalet Bakanlığı’na 14 Aralık 2016 tarihinde ulaştığını ve gereğinin de derhal yapıldığını anlattı.

‘DOĞAL BİR DURUMDU’

İstinaf mahkemelerine dava dosyalarının Eylül 2016’dan sonra gelmeye başladığını anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Yeni başlayan bir sistem olması dolayısıyla, kanunun uygulanmasında ilk derece ve istinaf arasında yorum farklılıkları baş gösterdi. Bu son derece doğal ve beklenen bir durumdu. İstanbul ağır ceza mahkemesi hâkimleri, uygulamanın hemen başında karşılaşılan ve kendilerince hatalı olduğunu değerlendirdikleri durumları hem bakanlık hem HSK hem de bizzat BA M Başkanlığı ile paylaştılar. Bunun üzerine hukuki yorum farklılıkları sebebiyle oluşan aksaklıkların düzeltilmesi için HSK ve bakanlık, tarafları eğitim seminerinde bir araya getirdi. Öğretim görevlilerinin de desteğiyle başlangıçtaki bu sorunlar aşıldı.”

‘YORUM FARKI’

Bu gibi durumların yargıda bir otorite boşluğu varmış gibi haberleştirilmesinin yargı camiasını üzdüğünü belirten Yılmaz, “Olağanüstü iş yükü altında fedakârca görev yapan Türk yargısının, herkesin desteğine ihtiyacı var. Sorunların altından ancak bu şekilde kalkılabilir. Bu nedenle medyadan beklentimiz büyük” ifadesini kullandı.

İlk derece mahkemeleriyle BA M heyetleri arasında bozma kararlarının hangi durumlarda verileceğine ilişkin Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 289. maddesinden kaynaklı yorum ve değerlendirme farkının Berberoğlu davasıyla birlikte yeniden gündeme geldiğini kaydeden Yılmaz, “Sorun hukuk içinde halledildi. Hukuk her zaman kendi yolunu bulur” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu

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