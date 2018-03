Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, avukatlıktan hakimlik ve savcılığa ataması yapılan bin 236 hakim ve savcının çoğunun AK Partili olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var" dedi.

