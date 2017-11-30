HSK, OHAL mahkemelerini belirledi

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu ( HSK) 1. Dairesi, OHAL İnceleme Komisyonu kararlarına karşı yapılacak itirazlara bakacak mahkemeleri belirledi. Ankara’da 19. ve 20. İdare Mahkemeleri kuruldu. Her iki mahkemeye başkan ve 3’er üye atandı. OHAL İnceleme Komisyonu, kısa sürede ilk kararlarını verecek. Bu kararlara itirazları, kurulan yeni mahkemeler sonuçlandıracak.
İTİRAZLARI GÖRÜŞECEK
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin, kapatılan kurum ve kuruluşların itirazlarını değerlendirecek olan OHAL İnceleme Komisyonu’na başvuru süreci geçen ay tamamlanmıştı. Komisyonun ilk kararlarını kısa süre içinde vermesi beklenirken, HSK’dan da beklenen adım geldi.
OHAL İnceleme Komisyonu’nun kurulmasına ilişkin KHK’da, komisyonun kararlarına karşı yapılacak itirazlara bakacak mahkemelerin HSK tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştı. Önceki gün toplanan HSK 1. Dairesi, bu kapsamda Ankara’da iki yeni idare mahkemesi ihdas etti. Ankara’da 19. ve 20. İdare Mahkemeleri kuruldu. Her iki mahkemeye başkan ve 3’er üye atandı. OHAL İnceleme Komisyonu, incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacak. 7 üyeli komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olurken, çekimser oy kullanılamayacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin itirazın kabul edilmesi durumunda, karar Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumlara bildirilecek. Böylece bu kişilerin görevlerine iadesi sağlanacak. İtirazı reddedilenler HSK tarafından belirlenen Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerinde dava açabilecek. Böylece OHAL kapsamında yayımlanan KHK’larla ihdas edilen işlemlere ilişkin yargı yolu açılmış olacak.
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