HT Magazin 2017'nin hafızalara kazınan olaylarını ele aldı

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Yok böyle yıl! Magazin basını yıl belki de daha önce hiç olmadığı kadar fazla mesai yaptı. Yeni ilişkiler, ayrılıklar, evlilikler, boşanmalar ve ihanetler derken koca bir yıl daha avuçlarımızın arasından kayıp gidiyor. Magazin dünyası açısından skandalların, yeni aşkların, ayrılıkların, kaçamakların, gafların ve kavgaların hiç eksilmediği 2017 yılına veda etmeye hazırlanırken, HT MAGAZİN hafızalara kazınan olayları ve fotoğrafları derledi… Hande Kazanova’ya göre bu daha başlangıç…