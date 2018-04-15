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İ.D.: Cüzdan her zaman yanımızda olmalı, hayat bu, başına her şey gelebilir. Mesela bir şekilde rahatsız oldun, kalkıp gitmek istedin, nasıl yapacaksın? Ya da acil bir durum oldu, karşındakine mecbur mu kalacaksın? Ama ilk buluşmada hesabı erkek öder kısmına katılıyorum. En azından bizim zamanımızda böyleydi. Ben de babamdan öyle gördüm. Başka görgü kuralları da vardı. Şimdi hiçbirinin hükmü kalmadı.