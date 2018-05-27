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HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

27.05.2018 - 09:57 | Güncelleme:

HT MASA ekibinin bu haftaki gündeminde, Faruk Salman, Merve Şarapçıoğlu-Berk Oktay çifti, Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Beyazıt Öztürk vardı

  • 1 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    1 | 35

    HT MASA ekibi bu hafta Deniz Seki'nin eski aşkı Faruk Salman'ın açıklamalarını, Merve Şarapçıoğlu-Berk Oktay çiftinin boşanma kararını, Cannes'a giden Doğu Demirkol'un ve Murat Cemcir'in kadın oyuncularının önünde durmasını, sezon filmlerinin yazın sinemada yeniden gösterilecek olmasını ve Beyazıt Öztürk'ün programına ara vermesini masaya yatırdı.

  • 2 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    2 | 35

    İşletmeci Tayfun Topal’la aşk yaşayan Deniz Seki’nin eski nişanlısı Faruk Salman, “Emeğim, hakkım haram zıkkım olsun” dedi. “İlişkiniz neden bitti?” sorusunaysa “Deniz’in damdan dama konmasından, 2 haftada 2 kişiyle olmasından dolayı” yanıtını verdi. Deniz Seki çok mu hızlı gidiyor?

  • 3 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    3 | 35

    Esin Övet: Deniz Seki cezaevindeyken, Faruk Salman’la bir ara ayrılmıştı. O zaman bir yazı yazmış ve “Deniz, hazır ayrıldınız, sakın yeniden barışma. Bitir ilişkiyi” demiştim. İşte bu yüzden demiştim. Hiçbir zaman Salman’ı gözüm tutmadı. Şu anda da gerçek kimliğini gösteriyor. Bir erkeğin bir kadına yaptığı en büyük çirkinlik. Allah kimseyi böyle insanlarla sınamasın.

  • 4 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    4 | 35

    Oben Budak: Deniz Seki, kaç senedir bir metre bile yol alamadı, aramızda değildi. Şimdi biraz hızlı gibi gözükse de aslında temkinli adımlar atıyor. Zor günlerde eski sevgiliye sığınmak da normal, biraz kendine gelince yeni aşklara yelken açmak da. Yaşadığı şeyler kolay atlatılır değil, rahat bırakılmalı.

  • 5 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    5 | 35

    İpek Durkal: 6 sene içeride, 4 duvar arasında yaşayan bir kadın sanatçının ruh halini empati yapsam da anlayamam. Belki de Deniz artık durmaya tahammül edemiyor, gönlüne, ruhuna ne iyi gelirse hızlıca onun yanında oluyordur. Haklıdır da...

  • 6 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    6 | 35

    Kadir Kaymakçı: Biten ilişkisinin ardından konuşan insanlardan hoşlanmıyorum! Öte yandan aşkın hızlısı yavaşı mı olur! Seki ne yapsın, “Ya daha 3 hafta oldu, henüz âşık olmayayım” mı desin?

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  • 7 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    7 | 35

    Reşat Balcıoğlu: Aşkın insanın karşısına ne zaman çıkacağı belli olmaz. Faruk Bey’e tavsiyem kendisine yeni bir aşk bulsun. Ayrıldığı kişinin arkasından konuşmak yakışıksız bir durum.

  • 8 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    8 | 35

    Bülent İpek: Faruk Salman’ın her hafta cezaevine Seki’yi ziyarete gitmesini ‘aşk mahkûmu’ başlığıyla haber yapmıştık. Belli ki o çocukluktan beri devam ettiği söylenen aşk nefrete dönmüş. Salman adeta nefret kusuyor. Kahraman âşık arşivlerde kaldı. Hiç konuşmasa kahraman kalırdı.

  • 9 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    9 | 35

    BEYAZIT Öztürk seneye ‘Beyaz Show’la ekranda olmayacak. Ünlü şovmen kanal yönetimine, “Programı bir sene yapmayayım” dedi. 22 yıldır bu işi yapan Öztürk’ün aldığı karar çok konuşuldu. Siz bu konuda neler diyeceksiniz?

  • 10 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    10 | 35

    E.Ö.: Kimileri “Beyaz, kendisini hiç yenilemiyor, hiçbir şey yapmıyor” dese de ben asla öyle düşünmüyorum ve programının hiç bitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden bizim de 40 sene süren bir şov programımız olmasın? Neden her şeyi tüketmek üzerine kuruyoruz ve programlıyoruz?

  • 11 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    11 | 35

    O.B.: ‘Beyaz Show’ o kadar sıktı ki ilgimi çeken konuğu olursa 5 dakika seçili bölümü izleyip kapatıyorum. Evet bir klasik oldu tamam ama devam edecekse de bunca senenin hatrına bir değişikliğe gidilsin. Az ama öz konuk olsun. Hindistan talk show’ları gibi kargaşa içinde bir program izlemeyelim.

  • 12 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    12 | 35

    İ.D.: Şaşırtmadı çünkü Beyaz’ın eski enerjisi yoktu. Kolay mı 22 yıl aynı işi yapmak... Tatilin keyfini sürüp hem kendisini hem de izleyicisini dinlendirip yeniden döner ekranlara.

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  • 13 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    13 | 35

    K.K.: Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz’ı uzun süredir solmuştu, eskisi gibi parlamıyordu zaten. Programı bitirmesi isabet olmuş. Ekrandan uzak olduğu günlerde ‘Beyaz’ı çamaşır suyuna filan yatırıp üzerindeki lekelerden kurtulsun, kırışıkları ütülesin. Eskisi gibi olmaz belki ama en azından biraz olsun eski haline dönebilir umarım!

  • 14 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    14 | 35

    R.B.: 22 yıl ekrana gelen ‘Beyaz Show’ miadını doldurmuştu.

  • 15 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    15 | 35

    B.İ.: Beyaz, insanlarla iç içe yaşarken başarılıydı. Bırakın bir davete katılmayı, sevgilisiyle yemeğe çıkmayı, kendi başına sokağa bile çıkmaz oldu. Evde yaşayarak halkın nabzını tutamazsın ve promosyon ekranına döndürürsün şovunu. Ara vermek de fayda etmez bence.

  • 16 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    16 | 35

    CANNES’A giden ‘Ahlat Ağacı’ filminin oyuncularından Doğu Demirkol ve Murat Cemcir’in kırmızı halıda Hazar Ergüçlü ve Bennu Yıldırımlar’ın önüne geçtikleri fotoğraf sosyal medyayı salladı. Demet Akalın ile Doğu Demirkol’un polemiğine de şahit olduk. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalı?

  • 17 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    17 | 35

    O.B.: Doğu’nunki tam kendi tarzında bir cevaptı, bence Demet de gülmüştür. Biz de tanımıyorduk tanışmış olduk, fena mı? Murat Cemcir’in fotoğraf vakasıysa bir anlık dikkatsizlik ürünü. Adam o kadar kötü komediden sonra Nuri Bilge Ceylan filmiyle Cannes’a gidiyor, o kadar böbürlenme mazur görülmeli.

  • 18 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    18 | 35

    İ.D.: E güldüm çünkü böyle zeki esprileri seviyorum. Demirkol basbayağı tiye almış Akalın’ı.

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  • 19 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    19 | 35

    K.K.: Demet Akalın’ın Doğu Demirkol’u tanımaması çok normal çünkü Doğu Demirkol da Cannes kırmızı halısındaki Doğu Demirkol’u tanımamıştır! Demirkol’un, Eyfel Kulesi’nin önündeki esprisiyse çok şıktı... Böyle ‘polemik’lere can kurban...

  • 20 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    20 | 35

    R.B.: Sanat dünyasında bu tür gereksiz tartışmalardan bıktık. Demet Akalın, durduk yere polemik yarattı. Murat Cemcir’in de Bennu Yıldırımlar’ı ittiği iddia edildi ama videolar öyle demiyor. Sosyal medyanın abartması söz konusuydu! Filmi konuşacağımıza, suni tartışmalar gündemi meşgul ediyor.

  • 21 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    21 | 35

    B.İ.: Nuri Bilge Ceylan’ın filminde kim oynasa, üstüne de Cannes’da kırmızı halıda yürüse kendini göstermek için, “Oradaydım” diyebilmek için çaba harcar. Kadınların önü kapanmasa daha iyi olurdu ama anlık bir pozun altında çok şey aramaya gerek yok. Bu tartışma Doğu Demirkol diye bir adamı Türkiye’ye tanıttı.

  • 22 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    22 | 35

    BKM, seyirciye yazın da film izleme alışkanlığı kazandırmak için bir çözüm buldu. Şirket, eylül ile nisan arasında gösterime giren filmleri 25 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında, 7 TL’den yeniden gösterime çıkarma kararı aldı...

  • 23 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    23 | 35

    E.Ö.: Gayet yerinde bir adım, hem de güzel bir dönemde. Ben sinemada film izlerken illaki mısır yemek isterim ve salonlardaki mısırların ne kadar pahalı olduğu malum. Keşke ona da bir çözüm bulunsa da insanlar keyifli keyifli film izlese popcorn’larını yiyerek. Zamanında Yılmaz Erdoğan da “Mısır, film biletinden daha pahalı” diye dert yanmıştı.

  • 24 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    24 | 35

    O.B.: BKM, taşın altına elini koyup çok yararlı bir hareket yapmış. Sanatın her kolunun böyle bir desteğe ihtiyacı varken, en popüler kollardan biri olan sinemadaki bu hareketi destekliyorum. Özellikle ‘Aile Arasında’yı bir kez daha izlemek çok iyi olabilir.

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  • 25 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    25 | 35

    İ.D.: Yaz sıcağında, klimalı sinema müthiş bir fikir. Büyük sinemalarda biletler çok pahalı. Bu kampanyayla “Şimdi bu kadar para harcamayayım” diyenleri de sinemaya çekerler belki.

  • 26 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    26 | 35


    K.K.: ABD’de sinema sektörü yıllık hasılatının yarısını, belki daha fazlasını yaz sezonunda toplarken, Yeşilçam’ın koca bir yaz salonları nadasa bırakılmış tarla gibi boş bırakması saçmalıktı zaten! Umarım önümüzdeki yıllarda büyük yerli gişe filmleri yazın vizyona çıkar.

  • 27 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    27 | 35

    R.B.: Türk filmleri artık daha çok izleyiciyle buluşacak. İnsanlar ucuza, kaliteli film izleyecekler. Fena mı...

  • 28 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    28 | 35

    B.İ.: 20-30 filmin çekildiği dönemde kış sezonu yetiyordu ama artık 150 Türk filmi çekiliyor ve çoğu hak ettiği seyirciyle buluşamıyor. Sektörün büyük abisi BKM’nin öncülüğü çok yerinde. Sinema piyasasını büyütecek bir hareket. Bu vizyona sahip sinemacılar çoğalsa sektör endüstrileşebilir.

  • 29 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    29 | 35

    MERVE Şarapçıoğlu, “Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı” diyerek Berk Oktay’a boşanma ve 500 bin TL’lik tazminat davası açtı. Son dönemde sosyal medya hesapları hack’lenip uygunsuz paylaşımlar yapılan çift için bu son kaçınılmaz gibiydi, öyle değil mi?

  • 30 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    30 | 35

    E.Ö.: Bu çifte neler oluyor bir türlü anlamıyorum. Hack’lendiler, şimdi de tuhaf bir boşanma aşamasındalar. Sosyal medya hesapları hack’lendiğinde ikisini de tanıyan biri “Aslında o fotoğraf hack’lenmedi. O işte başka bir iş var” diye bana bazı şeyler anlatmıştı. Boşanma olayı gün yüzüne çıkınca mevzuların doğru olduğunu düşünmeye başladım. Önümüzdeki günlerde detayları yazarım.

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  • 31 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    31 | 35

    O.B.: Çiftimiz evlilik öncesi uzun süreyi birlikte geçirerek birbirlerini tanımaya çalıştı aslında ama olmamış demek ki. Ayrılık döneminde çiftlerin birbirini suçlaması işin doğasında var. İstedikleri gibi geçmeyince hayat, bir suçlu aranıyor sonuçta. Umarım mümkün oldukça kendi içlerinde çözmeye çalışırlar.

  • 32 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    32 | 35

    İ.D.: Ünlü isimler ne zaman “Hesabım hack’lendi” açıklaması yapsa altından mutlaka bir numara çıkıyor. Daha hiç şaşmadı. O uygunsuz fotoğrafların yayınlanması bana sanki büyük bir savaşın ilk raund’u gibi göründü. Bakalım bundan sonra neler olacak.

  • 33 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    33 | 35

    K.K.: Oktay’la ilgili dizi setinde de ekiptekilere kötü davranıyor haberleri çıkmıştı sanki! Evlilik başka bir durum tabii... Merve Hanım dava açmış, herhalde bu iddialarını kanıtlayacak delilleri vardır...

  • 34 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    34 | 35

    R.B.: Bence bu evlilikte sorunlar vardı. Evliliğin bitmesinde para, ihanet, şiddet, ne ararsan var. Umarım bu durumdan ders alırlar.

  • 35 HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
    35 | 35

    B.İ.: Sorun varsa samimiyet çözebilir ancak. Skandalları “Hack’lendik” açıklamasıyla geçiştirmeye çalıştılar. Belli ki bazı sorunlar yaşadılar ama ilgiyi farklı tarafa yönlendirmeyi denediler. Kabullenip çözmeye çalışsalardı belki de kopuş yaşanmazdı.

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