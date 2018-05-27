HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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E.Ö.: Kimileri “Beyaz, kendisini hiç yenilemiyor, hiçbir şey yapmıyor” dese de ben asla öyle düşünmüyorum ve programının hiç bitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden bizim de 40 sene süren bir şov programımız olmasın? Neden her şeyi tüketmek üzerine kuruyoruz ve programlıyoruz?