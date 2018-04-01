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Bülent İpek: Hesap ortada. Yıllık en az 8 milyon TL kazanan bir stardan söz ediyoruz. Bu paranın 1 lirasını bile kazandığı ülkeye yatırmıyorsa, bu sorgulanır da eleştirilir de. Bir cevap vermesi de beklenir. Türkiye’den kazandığını neden Türkiye’ye yatırmadığını bilmeye hakkı var herkesin. Hadise’nin üstünde bir şey olmadığı dedikodu değil, doğrulatılmış bir bilgi bu arada.