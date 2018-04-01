HT MASA ekibi bu hafta, Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Organize İşler’in devam filmi için horoz dövüşçüsünü canlandıracak olmasını, Hadise’nin üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığının ortaya çıkmasını, Eliz Sakuçoğlu’nun “Aldatılmayı her türlü kabul ederim” çıkışından sonra kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesini, Fatih Altaylı’nın magazindeki tekdüzeliği eleştirmesini ve Can Bonomo’nun rahmetli annesinin hesabını ele geçiren hacker’lara tepkisini masa yatırdı.
10 yıldır konserden konsere koşan, 6 sezondur ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında jüri üyeliği yapan, 7 ayrı markanın reklam yüzü olan Hadise Açıkgöz’ün üstünde hiç mal varlığı olmadığı ortaya çıktı. Haftaya damgasını vuran bu hadiseyi nasıl yorumlarsınız?
Esin Övet: Bu gerçek HT Magazin’le ortaya çıktı ve çok kötü bir gerçek. Bu ülkeden ilgi, alaka, sevgi, alkış ve para kazanıyor ama bu ülkede kendi üstüne hiçbir yatırım yapmıyor. Çok büyük samimiyetsizlik. Yurtdışında Hadise’nin yüzüne bakmazlar, biliyorsunuz değil mi? Yalnız Hadise’nin değil hiçbir ünlümüzün bakmazlar. Bu bir gerçek.
Oben Budak: Hadise alacaklılardan sıyrılmak için üzerine tapu almama olayını bilinçli yapmış gibi duruyor. Kliplerindeki styling’i yapan çocuk, kardeşinin moda markasının işlerini yapan iletişimci sosyal çevrede bilinen ve sayılan kişilerdir. Ama onlar bile Hadise’den şikâyetçi. “Senin hakkın bu” diyerek anlaşılan paranın yüzde 10’unu ya ödüyor ya ödemiyormuş, pes!
Kadir Kaymakçı: Ülkenin en ünlü popçularından birinin bütün kazancına rağmen yurtiçinde tek bir dikili ağacının bile olmaması ilginç! Öte yandan vergisini ödedikten sonra kazancını nerede, nasıl değerlendirdiği kazananı ilgilendirir. İsterse Mars'ta arsa alır, isterse hepsini kıyafete harcar.
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