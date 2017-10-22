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HT MASA haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

22 Ekim 2017 Pazar, 10:17:07

  • 1 HT MASA haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    HT MASA ekibi bu hafta, Bülent Ersoy’un SHOW TV’nin yeni dizisi ‘Çukur’da rol alarak 28 yıl sonra setlere dönüşünü, Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş’un eşinin 40 milyon TL’lik tazminat talebini, Hadise’nin sapık hayranı yüzünden koruma tutmasını ve Demet Şener’in ‘Evliyken çalışsam 32 milyon kazanırdım’ iddiasını masaya yatırdı.

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  • 2 HT MASA haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    Diva Bülent Ersoy, Show TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımı ‘Çukur’ için 28 yılın ardından setlere döndü. Dizideki fasıl sahnesinde şarkı söyleyen ve böylece ilk kez bir dizide rol alan Ersoy’un performansı set ekibi ve oyuncuları mest etti. Türk dizi sektörü tüm dünyada hayranları bulunan Diva’dan daha sık mı faydalanmalı acaba?

  • 3 HT MASA haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    BÜLENT İPEK: Yarın akşam hepimiz Show TV’de Çukur’dayız. Merakımızı gidereceğiz. Bülent Ersoy’la Ercan Kesal’ın sahneleri bence çok izlenir. Diva’nın oyunculuğa dönüşü de çok konuşulur. Ersoy’un eskiden oynadığı filmleri vardı. 1989’dan sonra hiç oynamamış. İzlemeden bir şey diyemem ama oyunculuk adına yapacağı en güzel iş 28 yıl beklememek ve böyle şarkıcılığıyla örtüşecek sahnelerde konuk olarak rol almak olur.

  • 4 HT MASA haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    ESİN ÖVET: Bence dizi sektörü bir çok insanın bilgi birikim ve tecrübelerinden faydalanmalı. O kadar çok başarılı, bu işe gönlünü vermiş oyuncu ‘Artık yaşlandı’ diye evinde oturuyor ki unutmamak gerek.

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  • 5 HT MASA haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    REŞAT BALCIOĞLU: Diva Çukur’a girdi. Kariyerinin zirvesinde ‘Çukur’ gibi iddialı bir dizide sanatını icra etmesi izleyicileri eminim mest edecek. Ben Diva’nın herhangi bir dizi ya da film teklifine olumlu bakacağını sanmıyorum zira daha önce kendisine yapılan teklifleri reddetti. Böyle kaliteli projelerde misafir oyunculuk tekliflerini kabul eder ancak. Umarız ilerleyen bölümlerde yine ‘Çukur’ izleyicilerinin karşısına çıkar.

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