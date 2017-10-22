HT MASA haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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B.İ.: Hadise özelinde konuşmuyorum, o işin detayı henüz ortaya çıkmadı çünkü. Genel manada bizim starlarımız sosyal medya görgüsüzü. Asıl tahlike yaratan güvenlik açığı orada. Bizler gazetede ünlüleri korumak adına plakalarını gizleyip, ev adreslerini yazmazken onlar magazincilerden sakındıkları en mahrem sırlarını ve fotoğraflarını isteyerek paylaşıyor. Nerede olduklarını, nasıl yaşadıklarını daha çok beğeni hırsıyla ifşa ediyorlar. Bundan öte güvenlik zaafiyeti mi olur? Sapık hayran, Hande Yener’in evine kadar girmişti. Hazal Kaya, yıllarca kendisini taciz eden takıntılı İranlı hayranından polis marifetiyle zor kurtuldu. Dünya starlarının da var böyle belalıları. Çare korumayla gezmek değil sosyal medya detoksu.