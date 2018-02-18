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HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

18.02.2018 - 11:00 | Güncelleme:

HT MASA ekibi bu hafta Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ şarkısına yeniden klip çekmesini ve haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

  • 1 HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    HT MASA ekibi bu hafta Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ şarkısına yeniden klip çekmesini, Mustafa-Emina Sandal çiftinin boşanma kararını, Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç’ın barışmasını, Can Bonomo ile Öykü Karayel’in evlilik kararını, Sevgililer Günü’nün yankılarını, Kadir İnanır’ın hastalığından sonra yapılan yorumları, Cüneyt Arkın’ın genç sinemacıları eleştirmesini ve Alper Potuk ile Tuvana Türkay’ın yeniden birlikte olduğu yönündeki iddiaları masaya yatırdı.

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    "Hadise, yalnız kalınca pes etti"

    Hadise, RTÜK'ten ceza alan ‘Sıfır Tolerans’ adlı şarkısına yeniden klip çekti. Şarkının akustik versiyonunu yayınlayan ünlü şarkıcının yeni klibinde ne sevgili var, ne de dekolte. Hadise ceza aldıktan sonra “Kadın olarak boyun eğmeyeceğim” demişti. Yeniden klip çekmesini nasıl karşılıyorsunuz?

  • 3 HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    ESİN ÖVET: Tepkisini çok güzel ortaya koymuş ama Hadise konuşuyor sadece. Bir tek Demet Akalın bu konu hakkında tepkisini dile getirdi, diğer ünlülerden çıt yok. Bu gerçekten kötü ve şunu gösteriyor ki bu sektörde herkes sahte arkadaşlıklar kuruyor, “Benim başıma gelmiyorsa başkasının başına gelmiş bana ne?” diyor.

  • 4 HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    OBEN BUDAK: Ben bir tepki olarak algılamadım, klibi izleyince kesin “Jennifer Lopez’in ya da Beyonce’nin bu kıvamda bir klibi vardır ve Hadise onu kopyalamıştır” diye düşündüm. Hadise’nin bendeki algısı bu. Modelsiz klip çekeceğine yanında sus pus oturan jüri arkadaşlarını protestosuna dahil etsin.

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    İPEK DURKAL: Klibi çok beğendim. Şarkının akustik versiyonu için zaten tam da böyle bir klip çekilebilirmiş. Bu versiyonda sevgili de dekolte de renk de sakil dururmuş.

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Yorumlar 2
  • Misafir 12 dakika önce
    hadiseye bak hele boyun egmem demişti kadınları arkasına alarak dik dururum felsevesi yapmıştı . kusura bakmada rtük sana iyi gelmiş müslüman ülke oldugumuzu ve kadınların arkanda durmaması çok normal degilmi hadiseeeeeee
  • Misafir 4 saat önce
    can bono oyla oyku karayel çok tatlılar
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