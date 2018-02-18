HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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BÜLENT İPEK: Malkoçoğlu, kılıcını biraz hızlı sallamış. O kadar da değil. Türk sineması vizyonunu kaybetmedi. Çok kötü filmlerin yanı sıra ödüller toplayan nitelikli filmler de çekiliyor. Eskiden ‘az’la yetiniyorlardı çünkü ‘çok’ yoktu. Sinemamız yılda 150 Türk filminin çekildiği, 80 milyon sinema biletinin kesildiği bir dönemde. Bu nedenle sinemacılık profesyonel bir meslek oldu. Bu yüzden genç sinemacılar daha çok para kazanıyor ve bu da suç değil. Günümüzün tiyatrocuları da futbolcuları da geçmişe göre daha çok para kazanıyor. Set aşklarına gelince onlar daha çok dizi setlerinde yaşanıyor. Cüneyt Arkın’ın döneminde dizi yoktu. Eski filmler 15-20 günde çekilip bitiyor ve herkes başka setlere dağılıyordu. Aşka vakit yoktu yani. Oysa şimdi diziler uzun ve sette 6 gün geceli gündüzlü zaman geçiren oyuncular iç içe. Ya kavga edecekler ya aşk yaşayacaklar gibi bir durum oluyor.