HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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Oben Budak: Ben Burak’ın ne demek istediğini anlamadım. Yanımda olsa “Eeee?” diye sorardım. Şarkıcıların dünya starı olma gibi bir zorundalıkları mı var? Evet ikisi de denedi ama olmadı. Fakat Türkiye için birçok dünya starından daha önemliler. Önemli olan bu değil mi?