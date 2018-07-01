HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

HT MASA ekibi bu hafta Shakira’nın İstanbul konseri öncesi isteklerini, Emina Jahovic’in Edis’le yaptığı müzikal atılımı, çekimlerine başlanan Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filmini, Gonca Vuslateri’nin “Fingirdemek güzel” çıkışını ve Alper Potuk-Sebahat Kumaş aşkını masaya yatırdı.
"SHAKIRA ÇOK MÜTEVAZİ ÇIKTI"
Shakira'nın 11 Temmuz’da İstanbul’da vereceği konser öncesi kulis istekleri belli oldu. Ünlü şarkıcının sağlık kürü gibi istek listesinde dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avokado ve elmanın yanı sıra çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı var. Bu listeyi nasıl buldunuz?
Esin Övet: Shakira manav istemiş. Sağlık fışkırıyor kulisinden maşallah. Bizim sanatçıların kulis isteklerinin yanında gayet masum ve sağlıklı. Eskiden neler istenirdi neler... Şimdi dünya sağlığın etrafına dönüyor, pek de güzel oldu bu durum.
Oben Budak: Birileri formunu böyle koruyor herhalde diye düşündüm. Başka bir isteği yoksa oldukça mütevazıymış doğrusu. Her konserine 10 tane kedi yavrusu isteyen Mariah Carey ile evinin ortamında sahneye hazırlanmak için kendi mobilya grubunu her konser alanına kargolatan Madonna çok şey istiyormuş doğrusu. Hoş bana bunlar tuhaf gelmiyor, sen dünyayı sallıyorsan bu kadar isteğin olsun bir zahmet!
İpek Durkal: Bu kadar sağlıklı gıdanın yanında çikolata da var listede. Gayet normal ve hatta fazla mütevazı bir liste.
Kadir Kaymakçı: Shakira çok ucuzcuymuş! Ben olsam patates-soğan isterdim kulise. Şaka bir yana geçenlerde Mariah Carey kuliste süt banyosu filan istediğini söylemişti. Öyle isteklerin yanında Shakira’nınkiler haftalık pazar alışverişi listesi gibi mütevazı kalmış...
Bülent İpek: Shakira, Canan Karatay’ın sıkı takipçisi mi acaba? Kuliste Rihanna gibi sıkılmış meyve suyu yerine meyvenin kendini istemiş. Şaka bir yana Shakira’nın kuliste ne yiyeceğinden çok sahnede ne yapacağı önemli. 2 hafta önce Londra konserini izlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim: İstanbullular 2 saat boyunca şarkı söylerken durmadan dans eden ve ettiren bu ‘cep starı’nın şovuna hazır olsunlar.
"KİMYALARI TUTARSA KONUŞULURLAR"
Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahovic, Edis’le ‘Nefesimsin’ adlı şarkıda düet yaptı. Uzun yıllar Sandal’ın gölgesinde müzik yapan Jahovic, Sırbistan’daki müzik popülaritesine Türkiye’de ulaşır mı?
E.Ö.: Emina, Mustafa Sandal’la şöhrete ulaştı. Bu single’la biraz daha popülerlik kazanacaktır ama Sandal’ın eski eşi yakıştırmasından çıkamazsa o şöhrete ulaşması çok zor.
O.B.: Emina evli olduğu dönemde Türkiye pazarını önemseyip uğraşmadı, prenses hayatı yaşadı. Şimdi neden bu pazarı önemser oldu anlamıyorum. Şarkıyı dinlemedim ama buradan bakınca, bu pazarı elinden kaçırmamak için böyle bir çözüm bulmuş gibi geliyor. Sanmıyorum ki insanlara samimi gelsin…
İ.D.: Müzikteki popülaritenin özel hayatla hiç ilgisi olmadığını biliyorum. Şarkıyla, ışıkla vs. ilgili. Eğer iyi bir şarkı bulur ve yorumlarsa pek tabii olur.
K.K.: Emina’nın boşanmasıyla Türkiye’deki müzik kariyerinde başarıya ulaşması arasında nasıl bir bağ kurulabilir anlamadım doğrusu! İyi şarkılar yaparsa başarılı olur, bu kadar basit. Edis son dönemin en gözde popçusu, Emina’yla laf olsun diye düet yapmadılarsa, kimyaları tutarsa, bu yaz çok konuşulurlar...
B.İ.: Emina, boşanmanın ardından müzik çalışmalarına hızlı başladı. Sırbistan’daki şöhretini yıllardır yaşadığı Türkiye’de kuramama nedeni olarak evli olmasını görüyorsa fena yanılır. Zira Balkan tarzı pop müziğin ülkemizdeki alıcısı pek kısıtlı. Bize has pop yaparsa şöhret olabilir.
"KADRO YIKILIYOR"
Uzun zamandır merakla beklenen Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin çekimlerine başlandı. Filmin Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı kadrosunu nasıl buldunuz? Filmden beklentileriniz nelerdir?
E.Ö.: Benim dört gözle, merakla beklediğim bir film. Gerçekten Türk sinemasında hiçbir filmi bu kadar merakla beklememiştim. Kadro bence yıkılıyor. Sezon çok iyi açılacak.
İ.D.: Pek tabii iyi bir film izlemeyi bekliyorum ve bunun için de sabırsızlanıyorum.
K.K.: ‘Organize İşler’in ilk filminin ardından ‘Sazan Sarmalı’ndan beklentim elbette büyük. Zaten içinde Yılmaz Erdoğan’ın olduğu bir iş kafadan beklentiyi yükseltiyor. Kadro da iddialı olunca şimdiden yılın en çok konuşulacak filmi olacağını öngörmek için kâhin olmaya gerek yok...
B.İ.: Devamını en çok beklediğim filmlerin başında geliyordu. Bir ‘Organize İşler’ fanı olarak yeni kadrosuyla yine muhteşem bir film olacağına inanıyorum. Henüz çekimler yeni başladı, ortada teaser bile yok ama çok umutluyum.
"HIZINA YETİŞİLMİYOR"
Tuvana Türkay’dan ayrılan Alper Potuk, Türkay gibi oyuncu ve esmer olan Sebahat Kumaş’la Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Çapkınlığıyla nam salan Potuk, aradığı mutluluğu bu ilişkide bulabilir mi?
E.Ö.: Çok hızlılar. Bazı insanların hızına gerçekten yetişemiyorum. Maşallah.
O.B.: Yaz mevsiminde olur böyle şeyler. Önümüzde 2 ay daha var. Kimbilir bu ilişki nereye gider? Hatta gider mi gitmez mi onu göreceğiz.
K.K.: Alper Potuk’un Tuvana Türkay’da ne arayıp da bulamadığını bilmiyorum ki Sebahat Kumaş’ta onu bulup bulamayacağını bileyim! Alper’in bir şey aradığını da sanmıyorum. Zaten önümüzdeki 1 ay bir şey aramaya vakti de olmayacak. Futbol takımları birer birer sezonu açıyor. Alper kampta iyi çalışıp yeni hocasının gözüne girip takımda kendine yer arasın, aşk bir yere kaçmıyor.
B.İ.: Alper Potuk ne aradığını biliyorsa bulabilir tabii ki. Mutluluklar dilerim.
"FİNGİRDEMEK ALIŞKANLIĞA DÖNERSE SAKAT!"
Gonca Vuslateri “Fingirdemek kadar güzel bir şey yok” dedi. Ardından da eski sevgilisi Mehmet Turgut’la görüntülendi. Burak Ertoğan’dan yakın zamanda boşanan ünlü oyuncunun bu açıklaması size ne düşündürdü?
E.Ö.: Aşk güzel şey. İnsanların aşk için heyecan duyması güzel şey.
O.B.: Fingirdemek güzel bir şey de, alışkanlığa dönüşürse sakat! Fingirdeme alışkanlığı olanlar bir süre sonra adres şaşırıyor çünkü. Bir bakıyorsunuz evli adamlara ya da arkadaş sevgililerine karşı da başarılı bir flört performansı gösteriyorlar… En sevmediğim insan tipi. Bir de sonunda “Ne var canım bunda?” demezler mi!
İ.D.: Mehmet Turgut ile Gonca Vuslateri eski sevgili ama aynı zamanda çok iyi iki arkadaş. Onlar bizim gördüğümüzün dışında da çok sık görüşüyor. Vuslateri tam bir aşk kadını, bence vadır hayatında biri…
K.K.: Arada küçük flörtleşmelerin kimseye zararı olmaz hatta insana kendini iyi hissettirir. Bu açıklamasıyla Mehmet Turgut’la buluşmasını ilişkilendirmek abesle iştigal olmuş. Bildiğim kadarıyla zaten iki arkadaş olarak görüşmeye devam ediyorlar.
B.İ.: Gonca Vuslateri tıpkı İrem Derici gibi açık sözlü starlardan. Fingirdemek, hoşlandığın birinin dikkatini çekmek için flört etmenin argosu sayılabilir. Nasıl anlamak istediğinizle ilgili. Dobralığı benim hoşuma gitti.
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