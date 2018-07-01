HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

4 | 29

Oben Budak: Birileri formunu böyle koruyor herhalde diye düşündüm. Başka bir isteği yoksa oldukça mütevazıymış doğrusu. Her konserine 10 tane kedi yavrusu isteyen Mariah Carey ile evinin ortamında sahneye hazırlanmak için kendi mobilya grubunu her konser alanına kargolatan Madonna çok şey istiyormuş doğrusu. Hoş bana bunlar tuhaf gelmiyor, sen dünyayı sallıyorsan bu kadar isteğin olsun bir zahmet!