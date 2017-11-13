HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var

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B.İ.: Bitmiş gitmiş bir ilişkinin ardından konuşulur mu? Ama kalan yaralayıcı şeyler acıtmaya devam ediyorsa kadın da erkek de konuşabilir. Neden bu hakkı sadece kadınlara veriyoruz? Erkeklerin hazmetme kapasitesinin yüksek olduğu gibi bilimsel bir araştırma sonucu mu var? Özge Ulusoy da çıkıp “Evet annemle whatsapp’ta dedikodu yaptım, siz yapmıyor musunuz ne var yani?” veya “Öyle yazışmalar yapmadım” diyebilir. Ya da sevgilisinin o uyurken gizlice telefonunu karıştırmasına tepki gösterebilir. Susan her zaman kazanmaz. Ya da konuşan hep haksız değildir.