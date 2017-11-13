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HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var

12 Kasım 2017 Pazar, 11:47:30 | Güncelleme: 13 Kasım 2017 Pazartesi, 16:40:42

  • 1 HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var
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    HT Masa ekibi bu hafta, Türk filmleri arasındaki gişe rekabetini, Serdar Bilgili ile Hakan Uzan’ın eşi Özlem Uzan arasındaki ilişkiyi, Hacı Sabancı’nın Özge Ulusoy’la ilgili açıklamalarını, Ajda Pekkan’ın genç kızlara taş çıkaran poposunu ve Belçim Bilgin’in, 50. yaş gününü kutlayan eşi Yılmaz Erdoğan’ın doğum günü partisine gelmeyişini masaya yatırdı.

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  • 2 HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var
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    Yeni Türk filmlerine geçen hafta vizyona giren Oscar yolcusu ‘Ayla’nın ardından bu hafta da Şener Şen’in yeni filmi ‘Yol Ayrımı’ ve Elçin Sangu- Barış Arduç ikilisini buluşturan ‘Mutluluk Zamanı’ eklendi. Bu filmleri ve gişe şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

  • 3 HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var
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    Bülent İpek: Bu sezon ‘Ayla’ hariç vizyona giren Türk filmlerinin gişe rakamları son yıllardaki ortalamanın çok altında kaldı. Sıradan ucuz komediler seyirciyi kaçırıyor. Gişe rakamları alarm veriyor. Ama ‘Mutluluk Zamanı’ ile Yol Ayrımı’ndan umutluyum. Özellikle Barış Arduç ve Elçin Sangu rüzgârıyla ‘Mutluluk Zamanı’nın seyirciyi tavlayacağını düşünüyorum. Galasında izlediğim ‘Yol Ayrımı’ ise Şener Şen’in çok özlenen oyunculuğu açısından tatmin edici. 150 dakikalık uzunluğu gişede dezavantaj.

  • 4 HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var
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    Kadir Kaymakçı: Artık filmlerin eskisi gibi 5 milyon, 7 milyon seyirci sayılarına ulaşması  zor gibi görünüyor. ‘Yol Ayrımı’nın milyonu geçmesini isterim. Biraz uzun ve didaktik olsa da izlenmeyi hak ediyor. ‘Mutluluk Zamanı’ ise ne anlattığına bakılmadan Elçin Sangu ve Barış Arduç için genç seyirciyi salonlara çeker. Umarım sadece yakışıklı adamgüzel kız filmi değildir ve elle tutulur bir şeyler anlatıyordur.

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  • 5 HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var
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    Esin Övet: Sinema ve izleyici adına çok sevindirici. Keşke dahaçok film yapılsa. ‘Ayla’nın gişesi bildiğim kadarıyla gayet iyi gidiyor. Şener Şen’in gişesi de iyi olacaktır ve en çok gişeyi Elçin Sangu ve Barış Arduç’tan bekliyorum. Malum, ikilinin genç hayranları çok fazla. Yaş sınırı engelleyecektir ama yine de gişeyi etkileyeceğini düşünmüyorum.

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Yorumlar 3
  • Misafir 7 saat önce
    Harıkasın AJDA
  • Misafir 7 saat önce
    Aynen estetik sağolsun 71 yaşında AJDA izleyicisine iyi enerjiyle veriyor bana o yeter ...
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 14:49
    estetik sağolsun
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