HT Masa ekibi mutfakta!: Bu hafta gişede kıyasıya rekabet var
12 Kasım 2017 Pazar, 11:47:30 | Güncelleme: 13 Kasım 2017 Pazartesi, 16:40:42
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HT Masa ekibi bu hafta, Türk filmleri arasındaki gişe rekabetini, Serdar Bilgili ile Hakan Uzan’ın eşi Özlem Uzan arasındaki ilişkiyi, Hacı Sabancı’nın Özge Ulusoy’la ilgili açıklamalarını, Ajda Pekkan’ın genç kızlara taş çıkaran poposunu ve Belçim Bilgin’in, 50. yaş gününü kutlayan eşi Yılmaz Erdoğan’ın doğum günü partisine gelmeyişini masaya yatırdı.
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Yeni Türk filmlerine geçen hafta vizyona giren Oscar yolcusu ‘Ayla’nın ardından bu hafta da Şener Şen’in yeni filmi ‘Yol Ayrımı’ ve Elçin Sangu- Barış Arduç ikilisini buluşturan ‘Mutluluk Zamanı’ eklendi. Bu filmleri ve gişe şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Bülent İpek: Bu sezon ‘Ayla’ hariç vizyona giren Türk filmlerinin gişe rakamları son yıllardaki ortalamanın çok altında kaldı. Sıradan ucuz komediler seyirciyi kaçırıyor. Gişe rakamları alarm veriyor. Ama ‘Mutluluk Zamanı’ ile Yol Ayrımı’ndan umutluyum. Özellikle Barış Arduç ve Elçin Sangu rüzgârıyla ‘Mutluluk Zamanı’nın seyirciyi tavlayacağını düşünüyorum. Galasında izlediğim ‘Yol Ayrımı’ ise Şener Şen’in çok özlenen oyunculuğu açısından tatmin edici. 150 dakikalık uzunluğu gişede dezavantaj.
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Kadir Kaymakçı: Artık filmlerin eskisi gibi 5 milyon, 7 milyon seyirci sayılarına ulaşması zor gibi görünüyor. ‘Yol Ayrımı’nın milyonu geçmesini isterim. Biraz uzun ve didaktik olsa da izlenmeyi hak ediyor. ‘Mutluluk Zamanı’ ise ne anlattığına bakılmadan Elçin Sangu ve Barış Arduç için genç seyirciyi salonlara çeker. Umarım sadece yakışıklı adamgüzel kız filmi değildir ve elle tutulur bir şeyler anlatıyordur.
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Esin Övet: Sinema ve izleyici adına çok sevindirici. Keşke dahaçok film yapılsa. ‘Ayla’nın gişesi bildiğim kadarıyla gayet iyi gidiyor. Şener Şen’in gişesi de iyi olacaktır ve en çok gişeyi Elçin Sangu ve Barış Arduç’tan bekliyorum. Malum, ikilinin genç hayranları çok fazla. Yaş sınırı engelleyecektir ama yine de gişeyi etkileyeceğini düşünmüyorum.
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Oben Budak: ‘Yol Ayrımı’nın gişesi çok iyi olacaktır çünkü Şener Şen bir hayli özlendi. Yavuz Turgul’un karelerinin örneğini başka Türk filminde görmek hayli imkânsız. ‘Mutluluk Zamanı’nda Elçin Sangu ve Barış Arduç var. İnsanlar bu ikiliye bayılıyor. Mutlaka gişesi fazla olacaktır.
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Reşat Balcıoğlu: Ben komedi filmlerinin gişede biraz daha şanslı olduğunu düşünüyoum. ‘Ayla’ Oscar aday adayı bir film ve hikâyesi de yaşanmış gerçek bir hikâye. Şener Şen üstadımız uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçti. Filmi izledim, kadrosu ve hikâyesi iyi ancak biraz uzun bir film. Sinemada sıkıcı gelebilir. ‘Mutluluk Zamanı’nı izlemedim. Bunların yanı sıra aynı gün gösterime giren ‘Yanlış Anlama’ filminin daha iddialı olacağını düşünüyorum.
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İpek Durkal: ‘Mutluluk Zamanı’nı izledim. Özellikle 13/24 yaş arasının bu filme büyük ilgi göstereceğini ve çok izleneceğini düşünüyorum. ‘Ayla’yı izleyenler yere göğe sığdıramıyor. Mutlaka izleyeceğim. ‘Yol Ayrımı’nı izleyenlerden yorum alayım.
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‘Proje olsaydı Özge hamile kalırdı’
Yedi ay önce ayrılan Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı, şimdi Hacı Sabancı’nın o dönem Ulusoy’un telefon mesajlarına baktığını itiraf etmesi ve ‘Benden nefret ediyormuş, onun için projeymişim” şeklindeki açıklamalarıyla yeniden gündemde. Bu ayrılığı nasıl yorumluyorsunuz?
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B.İ.: Bitmiş gitmiş bir ilişkinin ardından konuşulur mu? Ama kalan yaralayıcı şeyler acıtmaya devam ediyorsa kadın da erkek de konuşabilir. Neden bu hakkı sadece kadınlara veriyoruz? Erkeklerin hazmetme kapasitesinin yüksek olduğu gibi bilimsel bir araştırma sonucu mu var? Özge Ulusoy da çıkıp “Evet annemle whatsapp’ta dedikodu yaptım, siz yapmıyor musunuz ne var yani?” veya “Öyle yazışmalar yapmadım” diyebilir. Ya da sevgilisinin o uyurken gizlice telefonunu karıştırmasına tepki gösterebilir. Susan her zaman kazanmaz. Ya da konuşan hep haksız değildir.
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K.K.: Çiftlerin birbirinin telefonunu kurcalaması doğru değil! Kurcaladın bir şey çıkmadı bunu karşındakine nasıl açıklayacaksın? “Ben sana hiç güvenmiyorum. Arkamdan iş çeviriyor olabilirsin, beni aldatıyor olabilirsin ben de o yüzden mesajlarına bakıyorum hayatım” mı diyeceksin? Zaten böyle düşünüyorsan o kadınla veya erkekle ne işin var?
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E.Ö.: İsimlere takılmayalım. Ama şu var ki bir kadın proje bir aşk yaşıyorsa bu kadar uzun sürdürmez. Çoktan yanlışlıkla hamile kalırdı. Çoktan basına tuhaf açıklamalarda bulunurdu. Veya evlilik baskısı yapardı. Basına illaki yalan yanlış haberler sızdırılırdı. Malumunuz bunun örnekleri çok fazla. Bildiğim kadarıyla hiç bunlar yaşanmadı.
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O.B.: Telefon mesajı karıştırmakla hiç alakam olmaz diyenler bile gün gelip bu heyecanı yaşayabilir. Bazen bazı şeyleri bilmemek daha iyi. Özge’nin yıllardır istenmeme gibi bir durumu hissedildiği için mesajlarında sinirli bir şekilde konuşması gayet doğal bence. Ama bana proje olma konusu fazla geldi.
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R.B.: Allah hiç kimseye Hacı Sabancı’nın yaşadıklarını yaşatmasın. Hacı Sabancı belli ki değer veriyormuş, seviyormuş. Bu uğurda kim bilir Özge için neler yaptı? Özge’yi haritada bile yerini gösteremeyeceği, dünyanın en güzel yerlerine götürdü. Böyle bir ihanet şok etkisi yaratır. Özge biraz rezil oldu sanki. Keşke özel hayatını whatsapp grubundaki arkadaşları ile çekiştirmeseydi. Çok ayıp bir şey, kendi özeline bile saygısı yokmuş.
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İ.D.: Hacı Sabancı aylar sonra çıkıp bunu niye açıkladı o kısmı muamma. İçinde kalmış demek ki... Bence sevgilinin telefonu da karıştırılır. Karşındakinden sürekli şüphelenmek, sürekli kontrol etmek değil bu bahsettiğim. Bir şey vardır ve isimlendiremiyorsundur, o zaman bakar anlarsın. Ancak buna cesaretin varsa yaparsın. Yani gerçekle yüzleşince terk edebilecek misin? Ben de baktım, gördüm terk ettim. Hacı Sabancı da aynısını yapmış.
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‘Kimin kimin evinden çıkacağı hiç belli olmaz’
Daha önce de dedikoduları çıkan Serdar Bilgili ile firari işadamı Hakan Uzan’ın eşi Özlem Uzan arasındaki ilişkiyi nasıl buluyorsunuz? Sizce uzun soluklu olur mu?
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B.İ.: Uzun ömürlü olmaz. Bu ilişkiyi ilgi çekici kılan Serdar Bilgili değil, firari Hakan Uzan’ı terk edip ülkeye geri dönen Özlem Uzan’ın kendisi. Aşkı uğruna yıllarca firari hayat yaşamayı göze alan Özlem Hanım’ın ne için geri döndüğünü ve bu ilişkiden beklentisini çok merak ediyorum.
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K.K.: Haftanın en ilginç aşk haberiydi! Konu magazin için bir sürü detay barındırıyor. İlişkinin süresi içinde çok iyimser değilim.
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E.Ö.: ‘Kimin kimin evinden çıkacağı hiç belli olmaz’ diye bir laf vardır tam da bu ilişkiye cuk diye oturuyor. Bence uzun soluklu olacaktır. Özlem uzun süredir firariydi. Şimdi geldi ve gönlünce dolaşmak ve aşk yaşamak isteyecek. Doğru adreste.
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O.B.: Dedikodusu çıkan çoğu şeyin doğru olduğunu kanıtlar bir ilişki daha. Millet yakalandığı zaman ‘O benim arkadaşım’ deyip iki ay sonra evleniyor. Şahsen ünlülerin dünyasından birinin sözüne inanmaktansa dedikodulara inanmak daha mantıklı geliyor bana.
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R.B.: Serdar Bilgili çapkınlığı tescillenmiş biri. Güzel kadın seviyor. Bu uğurda evliliklerini bile bitirdi. Bu ilişkinin uzun vadeli olacağını sanmıyorum.
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İ.D.: Günübirlik ilişkilerden olmayacağı kesin. Aksi takdirde ortaya çıkıp böyle büyük bir risk almazlardı. Ancak Bilgili’nin de ilişki sabıkası kötü... Bilemedim.
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‘Ajda’nın sırrı popo kaldıran iç çamaşırı’
Ajda Pekkan’ın paylaştığı fotoğraf ve genç kızlara taş çıkartan poposu şaşırttı. Sizce bu fiziğini estetik operasyonlarla mı, spor yaparak mı yoksa photoshop marifetiyle mi koruyor?
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İ.D.: Kendisini defalarca yakından görmüş biri olarak ben fotoğrafa hiç şaşırmadım. Çünkü işte tam da böyle bir vücuda sahip Ajda Hanım. Sporun etkisi var mutlaka ama genleri de iyi. Bazı insanlar çok şanslı çok.
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K.K.: Ertuğrul Özkök geçen hafta insanın yaşlandıkça popo sarkmasının önüne geçemediğini yazmıştı. Ajda Hanım hangi sporu yapıyorsa Ertuğrul Bey’e söylesin hayrına, sevaptır;)
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E.Ö.: Tabii ki bir müdahale var çok belli. Ayrıca giydiği taytın da özelliği var. Burada önemli olan Ajda Pekkan’ın hâlâ hayata dört elle sarılması. Öğreneceğimiz çok şey var Ajda Pekkan’dan.
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O.B.: Popo kaldıran iç çamaşırlarına bağlıyorum. Photoshop gibi durmuyor açıkçası. Squat’la elde edilmiş bir popo genişliği mevcut ama o kusursuz bombe 30 yaşından sonra mümkün değil.
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B.İ.: Ajda Pekkan genç kızlara taş çıkartmaktan sıkıldı, biz onun fiziğinin süper ötesi formunu konuşmaktan sıkılmadık. Ne estetik ne photoshop. Fiziği zaten iyi. O fotoğrafın sırrı parmaklarının üzerinde dikilmesi. Bu da minik bir süperstar hilesi.
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R.B.: Genç kızlara taş çıkartmıyor Ajda Hanım, sadece yaşatlarına fark atıyor. Ajda kendisine bakıyor ve spor yapıyor. Estetiklerini, botokslarını buraya yazsak yer kalmaz. Ayrıca fotoğrafta da biraz hile yok değil..
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‘Eşi de gelse çok sevinirdi’
Yılmaz Erdoğan 50’nci yaşını eşi Belçim Bilgin olmadan, kızı Berfin’in organize ettiği, ünlü arkadaşları ve talebelerinin katıldığı bir partiyle kutladı. Eşi istese Londra’dan gelemez miydi?
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B.İ.: Yılmaz Erdoğan yıllar sonra böyle geniş katılımlı parti yaptığına göre 50. Yaş gününü önemsemiş demek ki. Belçim Hanım gelseydi eşini çok sevindirirmiş.
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K.K.: Londra-İstanbul 3.5 saat! Eşinin 50. doğum gününü kutlamaya gelmek için çok da uzun bir yol değil! İstanbul’da akşam trafiğinde Anadolu yakasından doğum günü partisinin yapıldığı mekâna gitmek üç aşağı beş yukarı aynı süre...
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E.Ö.: İşte yine bu yüzden ‘Boşanıyorlar, boşanacaklar’ dedikoduları başladı. Bence bu tarz evliliklere alışsak iyi olacak. Ne var bunda? Bir doğum günü. Belki bir gün sonra gelip kutladı. Artık gelmiş, gelmemiş, bak boşanacaklar türü açıklamalar çok naftalin kokuyor.
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O.B.: Eşinin doğum gününe katılamamayı bir mesele olarak görmüyorum. Biriyle evli olduğumu düşünüyorum da, uzun seneler geçince ne kadar az görsem o kadar iyi olurdu herhalde.
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R.B.: Ben anlamadım bu işten bir şey. Belçim Hanım isteseydi gelebilirdi de 4 saatlik yol. Tabii ki böyle bir organizasyon önceden planlanmıştır, sürpriz değildir yani.
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İ.D.: Gelirdi pek tabii de okula giden Rodin’i ne yapacaktı? Daha önce Belçim Bilgin film çekimleri için zaten üç hafta İstanbul’daydı. Rodin de bir haftalık okul tatilinde İstanbul’a geldi, anne babasıyla vakit geçirdi. Eğer şartlar uygun olsaydı Belçim Bilgin asla bu partiyi kaçırmazdı.
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