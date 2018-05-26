HTS Meclisi, Galatasaray'da bugün yapılacak seçimi değerlendirdi.

HALİL ÖZER: ''SON SANDIKLAR ÖNEMLİ''

Galatasaray’da bugün yapılacak seçimin kıran kırana bir geçeceği kesin. Son dakika bir birleşme olmaz ise yani Ozan Korkut çekilmezse, Dursun Özbek bir adım önde. Mustafa Cengiz ikinci sırada, Korkut sürpriz. Yani seçim Cengiz ile Özbek arasında geçecek. Bugünün kararsızları ve son sandıklardaki gençler belirleyecek.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''MUSTAFA BEY GALİBA BİRAZ DAHA ÖNDE''

G.Saray’ı bilenler Mustafa Bey ile Dursun Bey arasında geçeceğini söylüyorlar. Ozan Bey’in şansı daha az diyorlar. Bence bu şampiyonluk dolayısıyla Mustafa Bey biraz daha önde galiba. Galatasaray açısından hayırlısı olsun.

MERİÇ MÜLDÜR: ''ŞIK OLAN, MUSTAFA CENGİZ'İN YENİDEN SEÇİLMESİDİR''

Burası Galatasaray ve o genel kurulda ipi kimin göğüsleyeceği belli olmaz. Taraftar oy kullansa açık ara Mustafa Cengiz kazanır da üyelerin ağırlığı liseli ve Dursun Özbek’in de bu açıdan önde olduğu görülüyor. Şahsi fikrim ise Mustafa Bey’in kazanması gerektiği şeklinde... Şık olan, yakışan budur. Büyük bir cesaretle bu işe soyundu ve altından aslanlar gibi kalktı. Basına pek yansımasa da camia içinde başkanı antipatik göstermeye çalışanlar var. Çok ucuz suçlamalarla karalamaya çalışıyorlar. Yok, özel kapı yaptırtmış, yok makamını şahsi işleri için kullanmış, şampiyonluk sadece Fatih Terim’in eseriymiş gibilerinden. Mustafa Bey ‘Galatasaray’ın genlerinde vefa var’ diyor da geçmişte de vefasızlık örnekleri yok değil!

SELÇUK TEPELİ: ''KAZANAN, LİDERLİĞİ FATİH TERİM İLE PAYLAŞMAK ZORUNDA OLACAK''

Başkan kim olacak hiçbir fikrim yok. Ama kim kazanırsa kazansın, liderliği Fatih Terim ile paylaşmak zorunda olacak. Galatasaray yapısını buna uydurursa Türkiye için çığır açıcı yeni bir model geliştirebilir, Terim de Alex Ferguson gibi olur. Ama bu tür yeni fikirler Türkiye’de zor anlaşılır, zor çalışır. Çalışmazsa da Galatasaray’ın gelecekteki derdi bu olur.

FAİK ÇETİNER: ''MUSTAFA CENGİZ KADAR, DURSUN ÖZBEK DE ŞANSLI''

4 aday var ama kongre, Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek arasında geçer. Diğer iki adayın alacağı oylar bölünmeye yol açar. Hepsi bu. Bu bölünme kime yarayacak, göreceğiz. Mustafa Cengiz kadar Dursun Özbek’in de şansı olduğuna inanıyorum. Sonuçta bu takımı kuran ve Fatih Terim’i göreve getiren o. G.Saray Genel Kurulu bakalım zor günlerde göreve soyunan Cengiz’i mi, takımı kuran Özbek’i mi seçecek, merak edilmeyecek gibi değil.

ATİLLA TÜRKER: ''ÖZBEK'İN BİLE CENGİZ'E OY VERMESİ GEREKİR''

Mustafa Cengiz’in kazanacağını tahmin ediyorum. Çünkü aklın yolu bir. Mantık ve sağduyu bunu gösteriyor. Mustafa Cengiz, icraatı, mesajları ve saygınlığıyla gerçek bir spor adamı olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdi. Sürpriz olur da Dursun Özbek kazanırsa yeni bir macera başlayacak. Hem de değişik soru işaretlerinin bulunduğu bir macera... Unutulmasın ki, hem parasal hem de etik açıdan son derece yanlış icraatlara imza atan yönetim, Dursun Özbek yönetimidir. Şu da var. Dursun Özbek yönetimi, teknik direktörlük krizi sırasında önce Lucescu’nun ayağına gitti. Lucescu olmayınca rota istemeye istemeye Fatih Terim’e çevrildi. Demem o ki, kareler iyi birleştirilirse, Dursun Özbek’in bile Mustafa Cengiz’e oy vermesi gerekir.

İBRAHİM YILDIZ: ''MUSTAFA CENGİZ KAZANIR''

Mustafa Cengiz şampiyon takımın başkanı olarak tarihe geçmiştir. Bu gerçek ortada iken, kaç adayın olduğu sonucu değiştirmez. Cengiz, başkanlığı büyük çoğunlukla kazanır.

BÜLENT YAVUZ: ''MUSTAFA CENGİZ KAZANAMAZSA; AYIP OLUR''

Galatasaray’da davullu zurnalı bir seçim bekliyorum. Şampiyon olmuş bir takımın genel kurulunda kavga, dövüş olmamalı. Bir bayram havası yaşanmalı, halaylar çekilmeli, şarkılar ve türküler söylenmeli. Yakışan, olması gereken budur. Aksi olursa şampiyonluğa gölge düşmez mi? 21. şampiyonluk kolay elde edilmedi. Tadını çıkarmak lazım... Şimdi bugün yarışacak 4 aday var. Kim kazanır? Hepsi birbirinden değerli isimler. Ancak ben sayın Mustafa Cengiz’in kazanmasını bekliyorum. Şampiyon olmuş, kupa kaldırmış bir başkan seçilemezse ayıp olur. Sarı-Kırmızılıların, örf ve adetleri ile ananeleri bir sürprize müsaade etmez. Mevcut başkan seçilir diyorum. Buna inanıyorum. Böyle de olması gerekir diye de ekliyorum. Seçilemezse şampiyonluğun tadı kaçar. Diğer adaylar bana kızmasın. Sizce de doğru olan bu değil mi?

Galatasaray’ın 21. şampiyonluğunu değerlendiren Habertürk kurmayları, kırılma noktası olarak Fatih Terim’in takımın başına geçmesini gösterdi. Özbek yönetiminin de katkısının olduğunun altı çizildi, bunun yanında taraftar için de ayrı bir parantez açıldı...

HALİL ÖZER: ''5-10 PUAN FARK OLSAYDI; FATİH TERİM GELMEZDİ''

Bir kere bu şampiyonluğu net olarak Terim’e yazmak lazım. Ancak Tudor’u bir kenarda bırakmak haksızlık olur. Terim geldiğinde takım bir puan gerideydi. 5-10 puan fark olsaydı Terim gelmezdi. O yüzden Terim’in bir yerlerde Tudor’a teşekkür etmesini beklerdim. Ama şu var; Tudor kalsaydı Galatasaray şampiyon olur muydu, hayır olamazdı.

''TÜM TAKIMIN KATKISI VAR AMA...''

Şampiyonlukta tüm takımın katkısı var tabii ki. Ancak ön plana çıkan isimler önemli roller oynadı. Son haftalarda Muslera kilit isimdi. Çok kritik kurtarışlar yaptı. Ve tabii ki Bafetimbi Gomis ile Garry Rodrigues. Bu iki ismin hücumda yaptıkları ile şampiyonluğun en kritik isimleri oldular.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''GALATASARAY'IN GENETİK MİRASI''

Galatasaraylı oyuncular idmanlara çıkmadılar para alamadıkları için. Takım şampiyon oldu. Polat yönetimi Kalli’yi gönderdi, son 6 maça Cevat Güler ile çıkıldı, takım şampiyon oldu. 2 hoca ve 3 başkanla şampiyon olundu. Bu sene de 2 başkan ve 2 hoca ile şampiyonluk geldi. Galatasaray camiası hedefe kilitlendiğinde sezon içindeki sallantılardan çok az etkileniyor. Öncelikle bu genetik mirası inkâr etmeyelim. Sonrası 3 aşamalı aslında. İyi bir takım kuruldu. Cenk Ergün ve o dönemki Özbek yönetimi iyi bir kadro kurdular.

İkincisi kritik dönemde Fatih Terim’in göreve gelmesi... Abdürrahim Albayrak da yerini alınca taşlar oturdu. Mustafa Cengiz yönetimi de bir katkı sağlamadıysa da işleyen sistemi bozmadı. 3. ve en önemli unsur ise oyuncuların Gençlerbirliği maçı sonrasındaki dönemdeki birliktelikleri ve hocalarının taktik planlarına ikna olmaları. Ancak ben bu şampiyonlukta en yüksek paylardan birini taraftara veriyorum. 20002001 sezonu Fenerbahçesi’nden sonra bir de bu sene “döve döve takım oynatan” camiayı ve yönetimleri inandıran inanılmaz destek veren ve 21’i bu kadar isteyen kitlenin de büyük katkısı var başarıda.

''BAŞTAN SONA GOMIS''

Son 5 haftada Muslera. Yine son düzlükte Donk, Terim geldiği günden bu yana Rodrigues çok etkiliydi. Tudor döneminde Tolga da öne çıktı. Nagatomo ve Mariano’nun yıldızlaşmaları da unutulmayacak. Elbette Fernando. Konya ve Alanya’ya kritik golleriyle Sinan Gümüş’e de ayrı bir parantez açmak gerek. Ama baştan sona Gomis.

MERİÇ MÜLDÜR: ''TARAFTARI AYRI BİR YERE KOYMAK LAZIM''

Şampiyonlukta Dursun Özbek ile Tudor da dahil herkesin katkısı var ama taraftarı da ayrı bir yere koymak lazım. Bu sezon müthiş itici güç oldular. Net söyleyebilirim ki sezon başında da ilerleyen haftalarda da Galatasaray benim favorim değildi. Yepyeni bir kadrodan, hoca değişiklikleri yaşanmış kadrodan, seçim sürecinden geçip başkan değiştirmiş camiadan bu başarıyı beklemiyordum. Evet, bu kadroyu Özbek kurdu da yepyeni bir oyuncu grubunu şampiyonluk hedefine kilitleyebilmek, umut kesilmiş isimleri hayata döndürüp üst seviyede verim almak Terim marifeti. Bu iş sadece motivasyonla, konsantrasyonla olmaz. Ciddi maddi sıkıntılara rağmen bir futbol takımı için en önemli unsur olan futbolcu ödemelerini aksatmamak da bayrağı teslim aldığı günden itibaren seçimi değil şampiyonluğu ilk sıraya koyan Mustafa Cengiz’in yönetim becerisi.

''RODRIGUES’İN CİDDİ KATKISI VAR''

Gomis, Muslera ve Taffarel’i ayrı bir yere yazarım. Gomis bu iştahıyla her takımı şampiyon yapar. G.Saray ile yarışıyorsanız işiniz zaten zor. Hele hele Muslera’lı G.Saray ile oynuyorsanız daha da zor. Sezonun ikinci yarısındaki dirilişini ve bu dirilişteki Taffarel faktörünü unutmamak gerekir. Devre arasında alınmasına rağmen çabuk uyum sağlayıp ekstra katkı yapan Nagatomo’yu da Mariano’yu da. Benim Galatasaray’da en beğendiğim oyuncu ise Rodrigues. İnişli çıkışlı bir grafik çizse de özellikle final etabında ciddi katkısı oldu.

BÜLENT YAVUZ: ''ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜ TERİM'LE BAŞLADI''

Galatasaray tam zamanında Tudor’la vedalaştı. İmparator Fatih Terim takımın başına geldi. Şampiyonluğun öyküsü işte burada başladı. Fatih Hoca önce takımı derledi, topladı. Sonra Galatasaray’ın dinamiklerini bir araya getirdi. Emir ve komutayı ele aldı. Kusursuz sevk ve idareyle Galatasaray’ı hedefe taşıdı. Fatih Hoca şanslı diyorlar. “Hadi be oradan” diyesim geliyor. Tam 17 kupa kaldırmış Fatih Hoca’nın heykelini Galatasaray camiası Türk Telekom Stadı’nın önüne dikmelidir.

''HEPSİNİN EMEĞİ VAR''

34 hafta sonunda kupayı kaldırıyorsan burada her futbolcunun alın teri, emeği var. Amma velâkin adetten olduğu için öne kim çıktı, aslan payı kimin diye baktığım zaman şunu görüyorum: 1. Gomis, 2. Muslera, 3. Rodrigez, 4. Nagatomo, 5. Linnes ve Mariano.

SELÇUK TEPELİ: ''TERİM, FUTBOLDA 'ARAMIZDAKİ EN İYİ' OLDUĞUNU BİZLERE HATIRLATTI''

Fatih Terim yıllar sonra tekrar sadece futbola odaklandı ve futbolda “aramızdaki en iyi” olduğunu hatırlattı. Galatasaray’ın kadrosunun ligin en iyisi olduğunu futbol gurularımızın görememesinin nedeni, birkaç noktadaki çok bariz eksikler ve Tudor ile oyuncuların Cimbom’un “C”sini bilmemesiydi. Galatasaray’da Terim varsa başkanın diğer kulüpler kadar önemi kalmıyor, bu da Sarı-Kırmızılılar’ın bir başka avantajı.

Yine de Şampiyonlar Ligi’nde çok zorlu rakipler olacak. Orada ne kalırsa Rodrigues ne de Gomis yeterli olacak. Terim en başta çok iyi bir golcü bulmak zorunda. Defansa ve orta alana da takviye gerekiyor. Kulübeyi güçlendirme zorunluluğu da çabası. Yine de Terim’in konsantrasyonu işe yarayacak, Galatasaray’a mazisini hatırlatacaktır. Onun, bu ülkede biraz da kendisinin dışında tarif edilmiş çok özel bir profili var: Bir Türk’ün olabileceği kadar Avrupalı, Avrupa’nın kabul edebileceği kadar Türk.

''TOLGA’NIN KATKISI HİÇ YOK MU!''

Gomis, Rodrigues, Muslera, Mariano, Donk, Nagatomo, Tolga. Evet, “Tolga” dedim, Tolga Ciğerci... Şu ara spor medyasının göndermeye çalıştığı oyuncu. İlk 9 hafta, 6 golü var. Bu hiper ekstra katkının hiç önemi yok mu? Çok koşan ve sert giren, üstelik ip gibi vuruşlarla gol de yapan bu oyuncuyu Terim’in ve medyanın neden sevmediğini biri açıklasa da bir futbol cahili olarak ben de öğrensem...

ATİLLA TÜRKER: ''TUDOR KOLAY MAÇLARI KAZANDI, TERİM ŞOV YAPTI''

Fatih Terim değil de başka bir teknik adam olsaydı yine aynı başarı yakalanır mıydı? Mümkün değil. Tudor kalmış olsaydı Galatasaray ilk üçe zor girerdi. Belki de giremezdi. Tudor sadece kolay maçları kazandı. Terim resmen şov yaptı. Uzağa gitmeye gerek yok, ligin ikinci yarısında oynanan zirve maçlarının herhangi birinde hüsran yaşansaydı şampiyonluk hayal olacaktı. Ama Terim ve öğrencileri hepsinde başarılı oldu.

''GOMIS VE MUSLERA''

Elbette ki Gomis ve Muslera... Gomis katkı sağlamakla kalmadı, Galatasaray’a ve ülke futboluna ayrı bir renk kattı. Keşke her yabancı Gomis gibi olabilse... Muslera için de fazla söze gerek yok. Bir kalecide, bir sporcuda, bir centilmende ne aranıyorsa, hepsi Muslera’da var. Tabii Rodrigues’in yanısıra Japon kardeşimiz Nagatomo’ya da özel ve güzel bir sayfa açmak gerekiyor.

İBRAHİM YILDIZ: ''TERİM FAKTÖRÜ''

Başkan Mustafa Cengiz, en akıllı işi yaparak Florya’nın tüm yetkisini Fatih Terim’e bıraktı. Galatasaray’ı iyi tanıyan tecrübeli hoca, yanına Abdurrahim Albayrak’ı alarak yönetim enerjisi yarattı. Futbolcularına özgüven aşıladı. Teknik direktörlükten çok önderlik yaptı. Küskünlükleri kaldırdı. En önemlisi şampiyonluk inancını başta taraftar olmak üzere herkese aşıladı. İşin özü, Fatih Terim tecrübesini bir kez daha ispatladı.

''BİRİ TUTTU DİĞERİ ATTI''

Futbol da gol atmak kadar gol kurtarmanın önemini Galatasaray’da gördük. Fatih Terim’le birlikte performansını yükselten Muslera, şampiyonlukta rol oynayan en önemli isimdir. Gol krallığını kazanan Gomis’de attığı goller dışında enerjisi ve heyecanı ile takımı sürükledi. İki futbolcunun tecrübesi ve disiplini takıma güven verdi.

FAİK ÇETİNER:'' TERİM'İN TECRÜBESİYLE''

Gerçek şu ki; bu yıl da futbolseverlerin çoğunluğu ipi Beşiktaş’ın göğüsleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak Beşiktaş’ın ‘süt kupası’ dediği kupaya Avrupa kupası gibi bakması, F.Bahçe ile kavgaya girmesinin faturası ağır oldu. F.Bahçe ile yapılan ilk maçtaki olaylar, Quaresma’nın 5 maçlık cezası Beşiktaş’ı bitirdi. Quaresma’sız Beşiktaş, 10 kişi kalmış Başakşehir’e bile yenildi. Bunlar G.Saray’ın avantajı oldu. Aykut Kocaman’ın takıntıları F.Bahçe’yi, Arda Turan transferi de Başakşehir’i olumsuz yönde etkiledi. Kurt hoca Fatih Terim, tecrübesini ve bilgisini konuşturunca G.Saray mutlu sona ulaştı. Bu arada Fatih Terim’in ekibine bir bakalım (Hasan Şaş, Ümit Davala, Taffarel), bir de diğerlerine. Bu farkı da yabana atmayın.

''MUSLERA, GARRY VE NAGATOMO''

G.Saray takım olmayı becerdiği için şampiyon oldu. Her futbolcunun farklı maçlarda farklı katkıları vardı. Ancak başta Muslera olmak üzere, Garry Rodrigues ve Nagatomo’yu öne çıkarmak gerekir.