CEVDET ERGUN: ''TOLG'AY' PARÇASI''

Ümit Özat, ‘en iyi savunma hücumdur’ mantalitesiyle, kendi deyişiyle “Ne kadar ofansif oyuncusu varsa hepsini sahaya atmış”... Güneş ise Trabzon’daki kadrodan sadece ‘pasör’ Negredo’yu 11’e almış... İlk yarıda göze batanlar; Tolgay’ın ‘Arslan’ kesilmesi, Lens’in sabır tüketmesi, Karadeniz’de gemiyi Negredo’nun yardımıyla karaya yanaştıran Babel’in dümene geçememesi...

Tolgay’la başlayalım... Oynadıkça büyüyor... Kendisinin az, Oğuzhan’ın eskiden çok denediği derinlemesine iki şahane pasında iki büyük tehlike yarattı. Lens ve Babel’in bitiriciliği iyi değildi, o güzel servisler heba edildi.

Q7’nin yerine mecburi nöbete başlayan Lens, görev sırasında miğferini koltuk altına alıp uyuyan askerler gibi... Bu gidişle değil Quaresma’nın alternatifi, tek bacağı bile olamaz! Çok savruk, pas alış verişinde Gökhan’la, Talisca’yla uyumsuzluğu sırıttı... Formayı Caner’e devretme zamanı geldi. Özat’ın, “kanatları kilitleme” taktiği ilk yarıda nispeten işledi. Lens çok top ezdi, Babel’in içeri kat etmelerine çoklu savunmayla çözüm getirildi...

İlk 45’te Talisca da baskı altında kalınca, ortadan Tolgay dışında üretkenlik sağlanamadı. Cenk’in gol haberinin geldiği dakikalarda Negredo’nun kaçırması da ilginçti... Kartal, 70’e 30 topla oynama yüzdesi yakaladığı ilk yarı biterken, Sesegnon’un frikiğinde ‘içine kedi kaçan’ Fabri’nin kurtardığı pozisyona şükretti.

Dolmabahçe’deki sis bulutlarını dağıtan bir futbol gösterisiyle başladı ikinci yarıya Beşiktaş... ‘Maçın üçlüsünü’ çektirmeyi alnının akıyla hak eden Tolgay’ın, 3. ara pasıydı ve Talisca ‘iki büyük maç’ı pas geçtikten sonra golü hatırladı. Gol, Tolgay’a yazılmalı! Dün bayrağı o taşıdı. Zaten 21 maçta sadece 2 asist yapmak, onun adına bir ayıptı! Sorun çözülse, Milli Takım’a ne de güzel yakışırdı.

Tolgay’ı ‘topuğuyla’ pozisyona sokan, canla başla çalışan Negredo çıkarken gelen alkış ile Lens çıkarkanki fark siyah ile beyaz gibi... Hollandalı gece portakal soyarken bunu bir daha düşünmeli! Skuletic’in kaçırdıklarına yanan G.Birliği, yorulan rakibinin üzerine gitmekte son bölümde daha cesurdu. Kaza kurşunu tehlikesi tribünlerin volümünü biraz düşürdü. Love ve Oğuzhan’ın girişi, topun ayakta daha fazla kalmasını sağlamadı ama maçın sonu getirildi.

Genel olarak ‘Atom Karınca’ Atiba’nın zinde oluşuyla, kaybedilen topları presle kazanma süresi geçen sezonki seviyeye çekildi. Gökhan, Medel de çok iyiydi. Hopf olmasa Kartal çok rahat kazanırdı, Fabri olmasa da Gençler puanla ayrılabilirdi. Şimdi Beşiktaş, Başakşehir’le puanı eşitledi. Haftaya iki dev maç ligin kaderini belirleyecek.

ÖZAT-GÜNEŞ

Bir yılda Ümit Özat’ın, büyüğü olan Güneş’in elini öpmeye çalıştığı süreçten, şimdi “ölsem elini sıkmam” sürecine geçtiler... İkisinin de hataları var. Yakışmıyor.

UMUR TALU: ''ÇOK TOP TEK GOL''

Kulübeden gelen iki tip oyuncu var: 1. Mecburiyet elemanı: Lens gibi. Formayı kapamayan ama forma boşta kalınca giyen.

2. Emeğiyle, hakkıyla: Tolgay, Medel, Negredo gibi. Sabreden, sonradan giren, çalışan, uğraşan. Lens bir de bu hissiyatla boğuşup kendini yiyor olmalı. Daha gayretliydi, o kadar. Gençlerbirliği de Beşiktaş’ı biraz risk alarak durdurmak isteyen her takım gibi ileride baskıyla başladı; o sayede ilk pozisyonu yakalayıp kaçıran oldu. Taraftar önde, yanda, arkada, kenarda, yukarıda; her yerde baskı yapıyordu.

10. dakikadan itibaren Beşiktaş kuşatması başladı; Atiba ceza sahasında düşerek hakemi aldatır mı? Ben hakem olsam, ihtimal vermem, penaltı veririm! Babel’in sağdan sola ayak değiştirerek kaçırdığı gole en çok kendi kızdı zaten. Kanat değiştirme işi tuhaf, iki kanat birden yamuluyor! Babel bir kez de kanadında topu havaya dikip dövünecekti! Sonra bir de Lens dağlara taşlara uçurdu.

LENS GÖREV SIRASINDA MİĞFERİNİ KOLTUK ALTINA ALIP UYUYAN ASKERLER GİBİ...

Demek son antrenmanda kale boyu epey büyüktü! Ayıptır söylemesi, ilk yarım saat Love yoktu ama Negredo da yoktu! 32’deki kafaya kadar. Sonra bir de Atiba, Kanada’ya yolladı topu. Futbol ya bu, golün hasını önce kaçıran G.Birliği oldu. Ardından yine: Frikikte Fabri ikinci kez sağa uzadı, ilk yarının adamı oldu. İlk 45 özeti şuydu: Beşiktaş topa hakim olup pozisyon yaratamamakta bazen çok ileri gidiyor! 2. devre tam tersine anormal pozisyonla başladı. Atiba oyalandı, kalecinin ayağı kurtardı. Beşiktaş 4 dakikada 4’ten fazla atak yaptı. Bir şey olacağı belliydi: 2 T Cetveli’nden Tolgay ölçtü, Talisca biçti! Negredo’nun ceza sahası top kayıpları başta, kimi hali tartışılır ama takım için emekçiliği, dayanışması ile rakibe insanlığı asla. Taraftar o yüzden bağrına basıyor.

72 dakika, top yüzde 72 Beşiktaş’ta, lakin netice 1-0. Love da kale önü bunu teyit etti. Yaşı hallice ama maç sonları karşı kalede tek kişiye üçlü pres yapan, ceza sahasında 30 kez topla buluşan bir takımın hakkı daha fazlası diye söylüyorum!

MAÇIN ÇALIŞKANLARI

Quaresma’nın boşluğunu da doldurmaya çalışan Gökhan Gönül ile her boşluğu dolduran Atiba.

MAÇIN PAMUK İPLİĞİ

İlk yarı Fabri’nin kendi sağına uçarak iki kurtarışı.

BÜLENT YAVUZ: ''KARŞILIKLI PENALTILARI ES GEÇTİ''

Mustafa Öğretmenoğlu, aslında toy bir hakem değil. Yaklaşık 25 yıla varan bir hakemlik geçmişi var. Bu maç için belki çok yadırgandı ama karşılaşmanın genel yönetimine baktığımız zaman, kritik hatalar yapmasına rağmen bence sınıfı geçti. Öncelikle Medel’in, Paraiba’ya müdahalesi penaltı olmalıydı. Hem eliyle hem ayağıyla G.Birliğili futbolcuyu bozan Şilili oyuncu, burada kusurluydu. Hakem bu pozisyonu es geçti.

G.Birliği ceza alanı içerisinde Pogba tarafından Atiba’ya yapılan üst üste iki müdahale var. Bunların birincisi sol ayakla yapılanıydı. Bence bu yüzde 100 penaltıydı. İkinci müdahale ise karamboldü. Hakem pozisyonu çözse, penaltıyı verebilirdi. Neticede Beşiktaş lehine iki, G.Birliği lehine bir penaltıyı verememesine rağmen müsabakanın kalan bölümlerinde doğru işler yaparak gelecek için iyi isinyaller verdi.