HTC, “dünyanın ilk blok zinciri telefonu” olarak lanse ettiği HTC Exodus’u duyurdu.

HTC Exodus, Tayvanlı şirketin diğer Android’li akıllı telefonlarına benzer bir cihaz olacak. Aralarındaki en büyük fark ise Exodus’un blok zinciri tabanlı dağıtılmış uygulamaları destekleyecek ve içerisinde güvenli donanımlar bulunduracak olması.

Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi de olmak üzere tüm detayları şu an için gizli tutuluyor. İddialar, Exodus’un gizliliğine önem veren kullanıcıları hedefleyeceği yönünde.

Exodus’un içerisinde bir kripto para cüzdanı da yer alacak. HTC, her bir Exodus’un Bitcoin ve Ethereum blok zincirleri için yeni bir boğum olacaklarını açıkladı.

Exodus projesi, HTC’nin Vive sanal gerçeklik işinin kurucusu Phil Chen tarafından yürütülüyor. 2015 yılında şirketten ayrılan Chen, Exodus için yeniden HTC’ye döndü.

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