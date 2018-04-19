Son yönetim değişikliklerini takiben Türkiye operasyonları için yeni hedefler belirleyen HTC, Türkiye’de satışa sunulacak olan HTC Desire 12 ve 12+ modellerini tanıttı ve HTC Vive’ın yakın bir zamanda pazara sunulacağı bilgisini paylaştı.
Toplantıda, dijital neslin beklentilerine cevap veren HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ gibi yeni nesil akıllı telefonlarla birlikte pazar dinamiğine bağlı olarak sanal gerçeklik sistemi HTC Vive’ın Türkiye’de satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.
HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+, film, video ve fotoğrafların keyfini çıkarmak için daha büyük ve daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Kullanımı kolay büyük ekran ile zengin oyun deneyimlerini, sürükleyici filmleri, YouTube videolarını daha iyi bir izleme deneyimi ile sunarken, hareket halindeyken iyi netlik için “Faz Algılama Otofokus” özellikli 13MP ana kamerası ile canlı fotoğrafları, özel anları net şekilde yakalıyor. Ayrıca HTC Desire 12+’nin dual kamerası ise fotoğrafı çektikten sonra bile sanatsal bokeh efekti eklemek için fotoğrafın yeniden odaklanmasına olanak sağlıyor.
Kullanıcı çıkarlarını gözeten HTC, “Sense Companion” ile takviminize göre sizi uyaran akıllı alarmlar, evinizden çıkmadan önce bataryanızı doldurmanızı hatırlatan güç tasarrufu, gereksiz dosyaları temizlemek ve yer açmak için performans geliştirmeleri ile hayatınızı kolaylaştırıyor. U11 serisinin zarif Likid yüzeyini takip eden, HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ herkesin gözünü alacak yeni ve modern görünümlü dayanıklı akrilik cam arka yüzeyiyle, kesintisiz çerçevesi ve güzel kavisli kenarları ile lüks bir his verirken, dinamik renkleriyle kullanıcıların tarzına ekleniyor.
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