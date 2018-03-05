HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U12'nin birkaç görüntüsüyle birlikte özellikleri de sızdırıldı. Dün akşam saatlerinde internete servis edilen görüntülerle birlikte paylaşılan iddialara göre, HTC U12'de Snapdragon 845 yonga seti olacak. 6GB RAM'e sahip olması beklenen telefonda aynı zamanda 256GB dahili depolama alanı bulunacak.

5,99 inç'lik QHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranı bulunan telefonun arka yüzünde 12MP+16MP'lik iki kamera bulunuyor. Selfie meraklılarını da unutmayan HTC, yeni amiral gemisinin ön yüzüne 8MP'lik bir kamera konumlandırmış.

IP68 sertifikasıyla hem suya hem de toza karşı tam koruma vadeden HTC U12'de, 3.420mAh'lık batarya bulunuyor. Android 8,0 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan telefonun nisan ayından itibaren raflardaki yerini alması bekleniyor. Tayvanlı şirketin yeni amiral gemisinin fiyatı ise 880$ seviyesinde olacak.