Merakla beklenen HTC U12 Plus'a dair hemen her şey ortaya çıktı. Bir teknoloji meraklısı, HTC'nin resmi sayfasının altında gizlenmiş bir alanda HTC U12 Plus'ın fiyatına, özelliklerine ve tasarımına ulaştı! Kısa sürede internete yayılan bilgiler, iPhone X, Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S9 ile rekabet edecek olan yeni akıllı telefona dair pek çok detayı gün yüzüne çıkardı.

HTC U12 Plus'ın teknik özellikleri ve fiyatı

Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM, 2 TB'a kadar microSD kart ile artırılabilen 128 GB depolama kapasitesi ile donatılan HTC U12 Plus, 6 inçlik WQHD + (1440 x 2880) Super LCD6 ekrana sahip. Çentiksiz bir tasarımın tercih edildiği cihaz, 3500mAh batarya, Boomsound hoparlörler, su ve toza dayanıklı kasası ile birlikte geliyor. Sızan bilgilere göre HTC U12 Plus, yurt dışında 920 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.