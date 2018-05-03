Geçtiğimiz günlerde ilk fotoğrafları sızan HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U12'nin (veya U12+) tanıtılacağı tarih belli oldu. 23 Mayıs'ta detaylı bir şekilde tanıtılacak olan HTC U12'nin donanımı hakkında da bir takım sızıntılar mevcut.

İddialara göre 8 MP'lik çift ön kamera ve biri 12 MP diğeri ise 16 MP olan çift arka kamerayla donatılacak HTC U12, detay kaybetmeden yüksek seviyede zoom imkanı sunacak. 6 inçlik QHD+ ekranlı cihazın Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM ve 3,420mAh batarya ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Google'ın Android güncellemelerini hızlandırmak için tanıttığı Project Treble desteğiyle gelecek olan yeni model için HTC'nin resmi Twitter hesabı şu ifadeyi kullandı: "Çok yakında. Özelliklerinin toplamından daha fazla bir telefon geliyor."

Yeni akıllı telefonun tanıtımdan çok kısa bir süre sonra satışa sunulması bekleniyor.