Ön ve arka yüzünde ikişer tane kameraya sahip olan HTC U12+, iPhone X’la başlayan ekran çentiği akımına katılmıyor. Telefonun 6 inç boyutunda olan ve 2.880 x 1.440 piksel çözünürlük sunan ekranında herhangi bir çıkıntı bulunmuyor. Öte yandan HTC’nin önceki amiral gemilerinin ayırıcı özelliklerinden olan baskıya duyarlı gövde özelliği U12+’ta da sürdürülmüş. Bu özellik, telefonun gövdesine dokunarak veya sıkarak birçok işlevsel ve özelleştirilebilen kısayolun kullanılmasını sağlıyor.

Telefonun arkasında 12 MP ve 2x optik zum yapabilen 16 MB iki kamera bulunuyor. DxOMark teknik karşılaştırma sitesi, telefonun 60 fps’de 4K video çekebilen arka kamerasını, Huawei P20 Pro’dan aşağıda, iPhone X ve Galaxy S9 Plus’tan ise yukarıda konumlandırdı. Telefonun 8 MP ön kamerası ise portre modunda özçekimleri mümkün kılıyor.

HTC’nin yeni amiral gemisinin tasarımındaki en ilgi çekici nokta ise transparan olması. U12+’ın mavi renk seçenekli modelinin arka yüzü telefonun devre kartını gösterecek şekilde şeffaf tasarlanmış.

Snapdragon 845 işlemci, 6 GB bellek, 64 - 128 GB depolama seçenekleri sunan U12+, 3,500 mAh kapasiteli bir pile ve HTC BoomSound hoparlöre sahip. Telefon Android 8.0 işletim sistemiyle çalışıyor.

7 Haziran’da satışa ABD’de satışa çıkacak olan HTC U12+’ın 64 GB modeli 800 dolar, 128 GB modeli ise 850 dolar fiyat etiketine sahip.