HTC’den yeni bir Vive: Focus

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın ve ardından Google’ın Arkit ve Arcore alanlarındaki çıkışlarının ardından 2018 yılında yeniden çokça gündeme gelecek olan sanal ve artırılmış gerçeklik konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Google tarafından satın alınan HTC’nin VR (virtual reality-sanal gerçeklik) gözlüğüne yeni bir kardeş geldi.

Dün akşam yapılan tanıtımla daha önce bazı detayları ortaya çıkan Vive Focus yarı resmi olarak duyurulmuş oldu. Vive Focus ağabeyinin aksine tamamen kablosuz bir Vive VR ünitesi Nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılar henüz net değil ama bir Snapdragon 835 VR işlemcisinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü bir AMOLED ekran ile çalıştığını biliyoruz.

Ekran çözünürlüğü ile ilgili ne bir bilgi yok ancak Oculus'un Santa Cruz kablosuz Rift'ine benzer şekilde tek göz için 1080x1200 piksele sahip olacağı tahmin ediliyor. 6 derecelik eksiksiz bir içten-yan izleme sunan Vive, HTC’nin adlandırmasıyla buna "dünya ölçeğinde" deneyim sağlıyor. Bu da Vive Focus kullanan birisinin herhangi bir sınır olmadan dolaşabilmesine olanak veriyor.

Daha önce kullanıcının yüzünü baş desteği olarak alan orijinal Vive’ın aksine Focus’a denge unsuru eklenmiş. Vive Focus, telefonla çalışan Samsung Gear VR gibi doğrudan cihaza yüklenen oyunlar ve programlarla çalışıyor. Yani Vive’ın Steam ile işbirliği bu cihazda bilgisayar oyunlarını içermiyor. Vive Focus bu durumda bağımsız VR gözlüklerle ve özel projelerde kullanılabilecek ancak bilgisayar oyunlarıyla entegre olamayacak.

Şu an esasen PC veya konsol oyunlarını kablosuz olarak bir VR gözlüğüne aktarmak tüketicilerin daha çok beklediği bir konu. Ne var ki Nintendo Wii gibi oyunun grafik kalitesinden çok oyunculara sunduğu eğlenceyi öne çıkaracak bir yola girerse belki farklı bir başarı elde edebilir. Ancak ilk etapta böyle bir konu ufukta görünmüyor.

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HTC Vive

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Sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift

Oculus

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Oculus Rift

Artırılmış Gerçeklik