Habertük kurmaylarının büyük bir bölümü G.Saray’ın 19 senedir Kadıköy’de kazanamama psikolojisi ve AT F.Bahçe’nin galibiyete daha ihtiyacı olan taraf olması nedeniyle ev sahibini galibiyet için bir adım öne çıkardı.

HALİL ÖZER: '' FENERBAHÇE'NİN SORUNU BU TİP MAÇLAR DEĞİL''

Yine heyecan yüzdesinin, adrenalinin, gerginliğin en üst düzeyde olacağı bir maç bekliyorum. Artık bu yapı geleneksel oldu. Bu konudaki tek sıkıntımız saha içi yaşananların zaman zaman futbol kavgasının ötesine geçip bir sokak kavgasına dönmesidir. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz. Ben Fenerbahçe’nin yine yenilmezlik avantajını bir psikolojik üstünlük haline getireceğine inanıyorum. Bunu da çok iyi yapıyorlar. Zaten Fenerbahçe’nin sorunu bu tip maçlar değil, ‘kolay kazanır’ dediğimiz maçlar çok daha fazla dert oluyor. Ancak Galatasaray’ın da bu kez 6 puanlık bir avantajla geleceğini unutmamalıyız. O yüzden daha rahat olacaklar. Hatta beraberlik lüksü bile var. Ben yine de Fenerbahçe’yi favori görüyorum.

MERİÇ MÜLDÜR: ''FAVORİM YOK, AĞIRLIKLI İHTİMAL BERABERLİK''

Fenerbahçe elbette kazanmak ve artık yarışta sesini daha gür çıkarmak, Galatasaray ise Kadıköy’deki büyüyü bozmak isteyecektir. Ama iki ekip de öncelikle kaybetmemeyi düşü- necektir. Hele hele Aykut Kocaman... Çünkü kaybederse sadece derbiyi kaybetmiş olmaz. Galatasaray ise yenilse bile çökmez. Galibiyeti arzu ederler de bir puana da haklı olarak takla atarlar. Galatasaray kadrosu daha kaliteli ve çok daha arzulu, iştahlı bir futbol oynuyor. Gomis bile tek başına fark yaratıyor. Ancak Kadıköy’den çıkmak hiç- bir zaman kolay olmadı. Favorim yok, ağırlıklı ihtimal beraberlik.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''GALATASARAY RAHAT GELECEK AMA...''

Derbinin çok çetin bir mücadele şeklinde geçmesini bekliyorum. F.Bahçe bu sezon ilk kez dolu tribünler önünde oynayacak. Belki de ilk kez taraftar takım bütünleşmesini yaşayacak. G.Saray rahat gelecek. Ama “Bu stada gelen en iyi G.Saray” önermesine katılmıyorum. Buraya çok daha iyi kadrolar geldi. Kadıköy’de Fenerbahçe ‘yenilmez’ önermesi ise 2010-11 sezonunda ortaya çıktı. 1999’dan 2010-11 sezonuna kadar hep F.Bahçe kazanmıştı. (0-0 biten bir kupa maçı dışında) Ancak o sezon ligde ilk kez 0-0’lık beraberlikle ayrılınmıştı. Ertesi sezon 2 maç da 2-2 ve 0-0 bitmişti. Bilin bakalım bu 3 beraberlikte de F.Bahçe’nin hocası kimdi?

ATİLLA TÜRKER: ''YÜZDE 51 GALATASARAY''

Fenerbahçe genelde kötü futbol oynuyor. Kazandığı maçlarda bile kırık not alıyor. Bu maçı kaybeder ya da berabere kalırsa şampiyonluk iddiasını tamamen yitirecek. Kim kazanır sorusuna yüzde 51 Galatasaray diyorum. Elbette ki Galatasaray açısından tarihi bir başarı olur bu. Kadıköy’deki en son galibiyette de yine Fatih Terim vardı. Kadro kalitesi ve genel görüntü Galatasaray’ı işaret ediyor.

FAİK ÇETİNER: ''FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE''

Kadıköy’de oynanacak her maçtan önce Galatasaraylılar, “Bu sene şeytanın bacağını kıracağız” diyorlar. Ama gel gör ki; o bacak bir türlü kırılmıyor. Bu işin tartışmasız psikolojik yanı da var. Fatih Terimli G.Saray’ın Kadıköy’de kupa almı- şılığını biliyoruz. G.Saray o gün Fenerbahçe’yi yenemedi ama yenilmeyip şampiyon oldu. Bu maç da bana göre şampiyonluk maçı. G.Saray kazanırsa, şampiyonluk şansını yüzde 70’lere çıkarır. Yenilmese de F.Bahçe saf dışı kalır. F.Bahçe kazanırsa, şampiyonluk için çok iddialı duruma gelir. Çünkü fikstür avantajı var.

BÜLENT YAVUZ: ''EV SAHİBİ ÖN PLANA ÇIKIYOR''

Son yıllarda eşine benzerine az rastlanan enteresan bir derbi seyredeceğiz. 4 takımın atbaşı sıralandığı sezonun 26. haftasında kaybeden Fenerbahçe olursa yandı külüm keten helva misali şampiyonluk hayal olur. Yarıştan kopar, yok yenerse bu şampiyonluk yarışının tadından yenmez. Galatasaray’ın tuzu azıcık da olsa kuru gibi... Şayet Beşiktaş, Başakşehir’i geçerse işte o zaman Cimbom sıkıntıya girer. İpler tamamen Kartal’a geçer. Aksi olursa şampiyonluk G.Saray’a göz kırpar. Sonuç olarak bu derbide F.Bahçe ön plana çıkmaktadır ve bu maçın favorisidir.

HALİL ÖZER: ''KOCAMAN RİSK ALMIYOR''

Terim daha çok pozitif futbolu seven bir yapıya sahip. Aykut Hoca da negatif futbolu tercih ediyor. Aykut Kocaman için bu bir tarz. Oyunu kontrol etmek adına hiçbir riske girmiyor. Risk almıyor. Risk alan futbolcuyu göz ardı ediyor. Hatta bir dahaki maçta cezalandırıyor. Belki bu tarzı, büyük maçlarda bazen işe yarıyor. Ama genele baktığınızda kaybolan şampiyonluklar, küskün seyirci, futbol açısında zevksiz bir ortam sahnede kalıyor. Fatih Terim ise genelde dikine oynayan, rakip alanda basan, düzenli bir kaos futbolunu tercih eden bir hoca. Ve bu da futbolseverlerin daha çok hoşuna gidiyor.



''BÜLENT YILDIRIM KÖTÜNÜN İYİSİ''

Bu sene hiçbir hakemin olumlu anlamda ön plana çıktığını veya çıkacağını düşünmüyorum. Bu MHK’den iyi hakem çıkması zaten mümkün değil. Bülent Yıldırım şu ana kadar kötünün iyisi. Zaten şu anda ondan başka bu maça verilecek hakem de kalmadı gibi. Kafasında soru işaretleri ile değil de insanların sadece iyi futbol izlemesini amaçlayan bir yapıyla sahaya çıkarsa hiç kimse sıkıntı yaşamaz.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''BAŞLANGIÇTA KOCAMAN, BİTİŞTE TERİM''

Fatih Terim bu statta çok maça çıktı. Tarihin en ağır mağlubiyetini de yaşadı bu statta son galibiyeti de o almıştı. Derbiye ekstra etkisi ne olur bilemiyorum ama 2-0 önde olan F.Bahçe’ye karşı 2-2’yi yakalamış ve 3. golü ve galibiyeti de kaçırmışlığı da var. Aykut Kocaman da ilk kez bir maçtan önce “yeneceğiz” diyor. Ben başlangıçta Kocaman’ın planının; bitişte ise Terim’in planının etkili olacağını düşünüyorum.



''BAŞKA HAKEM KALMADI ZATEN''

Başka hakem kalmadı zaten. Başakşehir-Beşiktaş maçı da Halis Özkahya’ya gidecek. Fırat, Cüneyt Bülent derken bu tip maçları idare edecek başka tecrü- beli; hadi açık söyleyelim idare-i maslahatçı yok zaten. Israrla söylüyorum yabancı hakem şart.

MERİÇ MÜLDÜR: ''TERİM OYUNU ÇOK DAHA İYİ OKUYOR''

Fatih Terim ağır basıyor. Oyunu çok daha iyi okuyor. Derbidir, her dakika her şeye gebedir. Her an yaşanabilecek olası kötü senaryolarda sahaya ağırlığını koyacak, gidişatı tersine çevirebilecek isim öncelikle Terim’dir. Yeri gelip çılgınlık yaparak, yeri gelip doğru hamlelerle... Birinin isyanı var, birinin kendi doğ- ruları, taviz vermediği oyun anlayışı. Saha kenarındaki o isyan bile sahadakileri coşturuyor. İstatistikler de ortada. Aykut Hoca Galatasaray’a karşı çoğu kez kaybetmiş, Terim’in istatistikleri ise orantılı ve eşit. Rakamlar her zaman her şeyi anlatmasa da gerçekleri de değiştirmez.



''UMARIM HAKEM SONUCA ETKİ ETMEZ''

Bu derbiye yakışan ve doğru olan sadece iki isim vardı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus. En son Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde görev aldı- lar. Hataları hem de ciddi hataları da oldu ama ikisi de bence harika maç yönetti. Sahadaki o kadar kötü niyetli futbolcuyla bir maç ancak bu kadar iyi yönetilirdi. Bülent Yıldırım ve ekibi, umarım en azından maçın sonucuna etki edecek çok ciddi hatalar yapmazlar.

BÜLENT YAVUZ: ''FATİH HOCA'NIN ARTILARI ÇOK FAZLA''

Bu saatten sonra iki takımın hocasından ziyade oyuncular belirleyici olur. Şunun şurasında şampiyonluğa bir adım kalmışken ne Fatih Terim ne de Aykut Kocaman’ın şapkadan tavşan çıkaracak halleri var. Hocalar ne derse desinler, futbolcular bu tür maçlarda inanılmaz konsantre olurlar ve bütün hünerlerini ortaya koyarlar. Takım kadroları ortadayken ve ilk 11’lerde aşağı yukarı biliniyorken hocaların ağızlarıyla kuş tutmalarını beklemek fazlaca hayalcilik olur. İki hoca da çok kıymetli... Fatih Hoca’nın artı- ları çok fazla... Aykut Hoca’ya üstünlük sağlar gibi duruyorsa da “boynuz kulağı geçer” misali Aykut Kocaman’ı da yabana atmamak lazım.

HAKEMLE OYNAYAN ATEŞLE OYNAR

Bülent Yıldırım’la oynayan ateşle oynar. Önce kendisini sonra takımını yakar. Şampiyonluk hayallerini de bir başka bahara bırakır. Bülent eski Bülent değil. Devlette üst düzey yöneticilik yaparken profesyonel hakem olmak için çok gelgitler yaşadı. Şimdi geleceği için, ailesi için hakemliğe dört elle sarıldı. “Babamı tanımam” diyor. “Kuralı uygularım, adalet dağıtırım. Anlayana anlayış gösteririm bana bir adım yaklaşana ben de bir adım yaklaşırım “ diyor. Ama velâkin “Kural dışı oynayanı, işimi zorlaştıranı, oyunu bozanı, sürekli tribüne oynayanı, yere yatıp da kalkmayanı asla affetmem de” diyor. Oyunu selameti içinde doğrusu budur. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası için Dubai’ye gitti. Fırat daha çok yeni Beşiktaş-F.Bahçe derbisi yönetti. Ali, dört F.Bahçe-Trabzon maçını üst üste yönetti diye eleştiri aldı. Halis’in meşhur Meireles olayından sıkıntısı var Hüseyin bir türlü olamıyor. Mete en son Fenerbahçe maçını yönetti. Geriye Bülent Yıldırım kaldı. Zaten MHK Başkanı bilinçli olarak bu maça Bülent’i hazırladı.

FAİK ÇETİNER: ''TRİBÜNDE ALEX'İN OLMASI KOCAMAN'I GERER''

Fatih Terim’in sinir katsayısı yüksek daha çok maça çıktığını düşünüyorum. Takımını mutlaka daha iyi motive edecektir. Aykut Kocaman oyun içinde zaman zaman tıkanı- yor ve oyuna müdahalelerde gecikiyor. Ben Terim’in her konuda Kocaman’dan bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Aykut Hoca’nın stresi ve gerilimi daha çok olacak. Kaybederse her şey bitecek. Tribünde Alex’in olması bile hocayı gerer.

''MARS’TAN HAKEM GELSE BEĞENİLMEZ''

Derbiye Mars’tan hakem getirseniz, ne kimseye yaranır ne de kimse beğenir. İsimler önemli değil. Bu karşılaşmayı Türkiye’de rahatlıkla yönetecek hakem yok. Maçtan sonra skor ne olursa olsun, hakemler yine öne çıkarlar. Temenni edelim de kritik pozisyonların fazlaca yaşanmayacağı ve de sahadaki futbolcuların hakeme köstek değil, destek olacakları bir 90 dakika yaşayalım.

ATİLLA TÜRKER: ''FATİH TERİM ÖNEMLİ DOKUNUŞLAR YAPIYOR''

Fatih Terim hemen her maçta çok önemli dokunuşlar yapıyor. Futbolcularını artık daha iyi tanıyor. Aykut Kocaman için aynı sözleri söylemek pek mümkün değil. Kocaman’ın tercihleri sürekli tartışılıyor. Lig bitecek ama Fenerbahçe’de futbolcu seçiminde hala belirsizlikler var. Aynı istikrarsızlık bu maçta da devam ettiği taktirde Kocaman için yarınlarda yeni sıkıntılar ortaya çıkabilir.

''YILDIRIM’DAN BAŞKASI ZATEN OLAMAZDI''

Cüneyt Çakır hafta sonu FIFA semineri için yurt dışına gidecek, Fırat Aydınus ise yönetmiş olduğu son derbide çok yıprandı. Diğer hakemlerde de bazı sıkıntılar var. Bülent Yıldırım’dan başkası zaten olamazdı. 15 yıldır bu tür önemli maçlara çıkıyor. Deneyimi ve özgüveni fazlasıyla var. Ama şu da ayrı bir gerçek. Türkiye’de derbi maçı yönetmek, inanılmaz zor bir iş. Bir yanlış taç kararında bile ortalık yangın yerine dönüyor. Kötü niyetli bazı futbolcular yüzünden herkes birbirine giriyor. Dünyanın en en formda hakemi bile bu maçın altından kalkmakta zorlanır. Allah, Bülent Yıldırım’a hakem şansı versin.

İBRAHİM YILDIZ: ''TAKTİK VE MÜDAHALEDE TERİM ÖNDE''

Aykut Kocaman ve Fatih Terim açısından çok önemli bir karşılaşma. Kocaman yarı- şın içinde kalmak istiyor. Terim yıllar sonra Kadıköy’de prestij kazanmak niyetinde. Derbi maçlarında çok kontrollü ve savunma ağırlıklı oynayan takımların istediği sonucu aldığını gördük. Fenerbahçe kazanmak için ofans oynamak zorunda. Bu taktik Galatasaray’ın işine yarar. Hızlı adamları var. Gomis gibi büyük bir golcüye sahipler. Sonucu, taktik ve yıldız oyuncuların performansı belirleyecektir. Oyuna dokunuş konusunda Terim daha etkili. Kocaman, oyuncu değişikliklerinde daha tutucu... Gerçi yedek kadrosu çok da yeterli değil... Kocaman, oyunu kilitleyip, duran top avantajını kullanacak. Terim, kenarları kullanmayı seviyor. Zaman, zaman merkez ataklar sonucu çabuklaştırabilir.

''KORKUSUZ OLURSA GÜZEL MAÇ OLUR''

Bu sezon en çok eleştirilen hakemler oldu. Derbiyi kim yönetirse yönetsin, baskı altında olacaktı. Bülent Yıldırım da baskıyı hissedecek. Seyirci ve oyuncuya insiyatifi kaptırırsa iş çığırından çıkar... Aynı teknik adamlar gibi korkusuz olursa güzel ve doğru bir maç izleyebiliriz.