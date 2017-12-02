HTS Meclisi, derbiyi yorumladı Beşiktaş Galatasaray derbi yorumları

Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde HTS Meclisi, Cüneyt Haydaroğlu moderatörlüğünde derbiyi yorumladı. HTS Meclisi'ne göre Beşiktaş derbide bir adım önde...

HALİL ÖZER | ''KAYBEDERSE TUDOR KAPIYA DAHA ÇOK YAKLAŞIR''

Bu maçın favorisi; sahada, havada, masada, yüzde yüz Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar bu maçı kaybederse lig yarışında büyük yara alır. Şampiyonluk şansı tabi ki bitmez ama zora girer. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gidememe Beşiktaş’ı mali olarak olumsuz yönde etkiler. O yüzden Beşiktaş yönetiminin de devreye girmesiyle futbolcuların bu maça çok motive olacağını düşünüyorum. Galatasaray’da eskisi gibi büyük maç kazanmadan şampiyon olunmayacağını bilmeli. Beşiktaş galibiyetinde ise Tudor yine çok tartışılır, kapıya daha çok yaklaşır. Bana göre son yılların en kritik derbi maçı. Ligin ikinci yarısında olması gereken maç ligin ilk yarısında oynanıyor. Ve sonuç olarak ben bu maçta Galatasaray’ın çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum.

MERİÇ MÜLDÜR | ''BEŞİKTAŞ KAZANSIN Kİ YARIŞ KIZIŞSIN''

Daum’un “Türkiye’de lig 28. haftada başlar” diye bir tespiti var ki haksız da değil. Bu maç sonunda Galatasaray farkı 9 puana çıkarsa da şampiyon olmayacak, Beşiktaş’ta havlu atmayacak. Favori ise elbette Beşiktaş da Galatasaray sahadan istediğini elde ederek ayrılırsa da şaşırmam. Tudor’un istediği de 1 puandır, net beraberlik için gelecektir. Bazı maçlarda takı- mına ve kendine fazla güvenip gaza geldi, birkaç çılgınlık yaptı. Başakşehir’i, Fenerbahçe’yi imha edip ligi çok erken bitirmeye niyetlendi belki ama planları tutmadı. Beşiktaş’a karşı aynı cesareti gösteremez. Hem de Vodafone Park’ta. Beşiktaş’ın da kapanan takımlara zorlandığı ortada... Bu noktada en önemli koz Quaresma, Babel oluyor. Bu iki isim etkili olursa Beşiktaş yıkar geçer, Başakşehir’i lider yapar. Derbide Galatasaraylı- lar hariç herkes Beşiktaşlı olacak! Bence de Beşiktaş kazansın ki arka sıradakiler yaklaşsın, yarış kızışsın. Daha dün hocasına destek atan Dursun Özbek ise büyük maç kazanamadı diye Tudor’u göndermez. En azından şimdilik...

SERDAR ALİ ÇELİKLER | ''ASIL BASKI BEŞİKTAŞ'IN ÜZERİNDE''

Modern statlar-arenalar devrinde derbilerde ev sahipleri hep avantajlı. Yine de iyi takım kotu takımı yeniyor. Bu sefer iki takım arasında ciddi kalite farkı yok. Beşiktaş az farkla favori çünkü ev sahibi. Tudor yine kazanamazsa çok sorun olacağını sanmıyorum çünkü “Beşiktaş’ı evinde kim yeniyor ki?” diyecektir yönetim bu kez. Tudor’a bu kez beraberlik de yetecektir. Bence asıl baskı Şenol Hoca ve Beşiktaş’ın üzerinde. Olur da “G.Saray yenerse ne olur?” sorusu hiç konuşulmuyor. Ne olacağını söyleyeyim Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi rüyasından uyanma ile sonuçlanır ve “Lige el sallamak üzereyiz. Acil önlem” feveranları duyulur. Bu açıdan pek konuşulmuyor ama G.Saray’ın olası galibiyeti Beşiktaş’ı epey sarsar.

FAİK ÇETİNER | ''GALATASARAY KAYBETMEZ''

Bence bu maçın mutlak favorisi yok. Karşılaşmanın berabere biteceğini düşünüyorum. Bugüne kadar büyük maçlarda hüsrana uğrayan Galatasaray, bu defa en azından kaybetmez diyorum. Mücadelenin berabere bitmesi iki teknik adamı da kurtarır. Kaybeden olursa krize girer. Teknik adamı da sorgulanmaya başlar. “Tudor büyük maç kazanamadı” diyoruz da Şenol Güneş kazandı mı?

''ŞENOL GÜNEŞ, TUDOR'A 10 BASAR''

BÜLENT YAVUZ | ''EV SAHİBİ AVANTAJI VAR''

Derbi maçların favorisi olmaz. Ancak Beşiktaş ev sahibi olma avantajı ile bir adım önde. Bir de Tudor’un derbi kazanamama sendromu Kartal’ı daha şanslı kılı- yor. Kazanan veya kaybeden Şampiyonluk yarışından kopmaz. Kazanan Cimbom olursa makası açar büyük avantaj yakalar. Tudor kazanamazsa hiçbir şey olmaz. Tabii iki yönetim hesap sorar. Moraller bozulur ama 3 puan avantajı yinede Tudor adına bir kalkan bir koruyucu zırh olur. Beşiktaş kaybederse çarşı ciddi bir şekilde karışır. Şampiyonluk yarışı Kartal’ın kanadına zarar verir. Uçması zorlaşır.

İBRAHİM YILDIZ | ''GALATASARAY YENİLİRSE PRESTİJİ KAYBEDER''

Beşiktaş saha ve seyirci avantajını iyi kullanan bir takım. Karşılaşmanın kesin favorisi. Disiplini kaybetmezlerse farklı kazanabilirler. Sonuç ne olursa olsun şampiyonluk için çok önemli bir etken olmaz. Daha çok maç var. Ancak Galatasaray yenilirse büyük bir prestij kaybına uğrar. Sonra ki maçlar için moraller sıfıra iner. Tudor büyük maçlarda şimdiye kadar kötü bir sınav verdi. Büyük ihtimalle yine aynı senaryo yaşanacaktır. Devreye rakipleriyle puan farkını koruyamadan girerse sıkıntı olur. Şu aşamada yerine bir başkasının getirileceğini beklemek yanlış olur. Yönetim sezonu Tudor’la kapatır. Beşiktaş için Galatasaray maçı bir çıkış olabilir. Kaybetse bile, şampiyonluktan uzaklaşmaz.

ATİLLA TÜRKER | ''BEŞİKTAŞ ÇOK AĞIR BASIYOR''

Beşiktaş, iyi motive olduğu zaman müthiş sonuçlara imza atı- yor. Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu net gördük. Tabii, iki ayrı kulvarda aynı performansı ortaya koyabilmek o kadar kolay değil. Kadronun dar oluşu ve futbolcuların yaş ortalaması gibi faktörler dikkate alındığında bu zorluk daha iyi anlaşılır. Beşiktaş haliyle ligde tekledi, geride kaldı. Peki, şimdi ne olur? Beşiktaş tüm motivasyonunu ve enerjisini bu maça vereceği için favori gözüküyor. Çok ağır basıyor. Şenol Güneş farkını da unutmayalım. Elindeki malzemeyi iyi değerlendiren Güneş, Beşiktaş için her zaman büyük şans ve avantajdır.

SELÇUK TEPELİ | ''BEŞİKTAŞ MAKİNE GİBİ TAKIM''

Derbilerin havası farklıdır da diyemiyoruz çünkü G.Saray kadrosu da teknik direktörü de bunu bilmiyor, bundan haberleri yok. Favori kesinlikle Beşiktaş... Makine gibi bir takım, oturmuş, Şampiyonlar Ligi’nde lider... Ancak ne Beşiktaş ne de G.Saray için maçın sonucu bir felaket, şampiyonluk yarışından kopuş anlamına gelir. Lig lideri evvelki hafta 5 gol yiyip yenildi, düşünün işte. O sonuca bakarak yine de şunu söyleyebiliriz: Beraberlik veya Galatasaray’ın galibiyeti durumunda Başakşehir’in şampiyonluk şansı yükselir. Maçın sonucuna göre Tudor’un kariyerinin olumsuz etkilenmesi, ancak çok farklı bir sonuçla olur. Veya öyle olmalı demeliyim, zira ben Galatasaray yönetiminin onun yerine ondan daha iyi bir teknik direktör bulabileceğini pek sanmıyorum.

Beşiktaş-Galatasaray

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