HALİL ÖZER: ''TERİM BU SEZONUN EN ZOR MAÇINA ÇIKACAK''

Her iki takımın da avantajı var. Beşiktaş daha kaliteli kadroya sahip... Galatasaray ise kendi sahasında ve seyircisi önünde daha hırslı ve istekli... Şenol Güneş oyunu daha iyi okuyabiliyor. Bunu geçmiş maçlarda gördük. Yani elindeki kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak Fenerbahçe maçı nasıl etkiler, bilemiyorum. Bu şu anda önemli bir sorun. Beşiktaş maça fazla takıldı. Oysa bu maç çok daha önemli... Galatasaray'da ise Terim, kadrosu sıkıntılı ve kısıtlı olduğu için bazen çaresiz kalıyor, kilitleniyor. Bence bu sezonun en zor maçına çıkacak.

MERİÇ MÜLDÜR: ''BEŞİKTAŞ KAZANIR''

Kritik oyuncu da çok, canlı bomba oyuncu da çok, maçın seyrini değiştirecek oyuncu da... Galatasaray bugün bulunduğu konum itibariyle fazlasıyla başarılı. Yeni kadro, birbirini daha yeni tanımış oyuncular, önce yeni bir hoca Tudor, sonra Terim, yeni yönetim olarak da bakınca daha ne olsun? Ben bu başarıyı beklemiyordum açıkçası. Yoksa kadro kalitesi açısından Beşiktaş önde... Şampiyonlar Ligi trafiği etkiledi ama bu Beşiktaş kadrosu yine de 28 puan kaybedecek kadro değil. Aynı Fenerbahçe gibi Beşiktaş da çok ucuz puanlar kaptırdı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın son yıllarda giderek artan kavgası Galatasaray'a yarar. Onlar olan biteni sessizce izlemekle yetiniyor. Avını bekleyen aslan gibi pusudalar. Ülkenin en önemli derbisi F.Bahçe-G.Saray'dı, yerini Beşiktaş-F.Bahçe aldı. Biri artık iki gün, diğeri 15 gün konuşulur oldu. Galatasaray kazanırsa “Şampiyonluğu hayırlı olsun” deriz. Ama bence Beşiktaş kazanır. Tabii birileri tarihi restin bedelini ödetmeye kalkmazsa!

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''SABAHA KADAR BERABERE''

Derbi oynanmaya başlandı bile. Olaylı kupa maçının tekrar kararı çıkınca, Pepe'nin kırmızı kart cezasının biri uçtu gitti. Şimdi olaylı derbi ile hiç ilgisi olmayan Galatasaray bu durumdan mağdur oldu. Rakibin önemli bir silahı maçta oynayabilecek. Dolayısıyla Beşiktaş'a adeta 'sus payı' olarak verilen Pepe'nin cezasının indirilmesi konusu ile birlikte hafta sonu oynanacak GalatasarayBeşiktaş derbisi başladı. Maça Fırat Aydınus atandı ve "Ne şiş yansın ne kebap" tarzı bir maç yönetecek. O nedenle bu açıdan bakınca ben maça 'sabaha kadar berabere' gözüyle bakıyorum. Derbideki en kritik ismin de hakemler olacağını düşünüyorum.

SELÇUK TEPELİ: ''TRAVMA SONRASI FUTBOLA DÖNÜŞ MAÇI''

Bu maça “final” olarak bakılacağı ortada. Ancak sadece Galatasaray ya da Beşiktaş için değil, Fenerbahçe ve Başakşehir için de final. Bu karşılaşmanın sonucunda kazanan onlar da olabilir, oluşan hava ligin sonuna kadar sürebilir. Zira derbinin ardından ligin sonuna hâlâ 3 hafta olacak ve Galatasaray’ın Akhisar gibi zor bir deplasmanı var. Beşiktaş’ınsa olaylı Fenerbahçe maçı ile o maçın gelecek hafta oynanmasına karar verilen ama Beşiktaş’ın sahaya çıkmama kararı aldığı süreçten geriye, hem Galatasaray karşılaşması hem de kalan haftalar için yeterince konsantrasyonu kalacak mı belli değil. Dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin, futboldan çok bir travma sonrası rehabilitasyon maçı ve futbolda normalleşme için önemli bir hakem sınavı olması muhtemel. Karşılaşmanın hakemi oyunu fazla kesmez, tartışmalı kararlar vermezse, futbola sportif manada dönüş mümkün olabilir. Takımını iterek sonuç almasında etkili olan Galatasaray taraftarının da baskı oluştururken nezaketten uzaklaşmaması ayrıca önemli hale geldi. Galatasaray’ın şansı, Fatih Terim’in de camianın da oyuncuların da son haftalara girilmişken rakiplerinin aksine futbola yoğunlaşmış olması, başka işlerle uğraşmaması.

ATİLLA TÜRKER: ''YÜZDE ELLİ BİR GALATASARAY''

Bu derbide beraberlik hangi takıma yarar? İki takıma da yaramaz. Yenilen tamamen havlu atar, beraberlikte ise ikisinin de şampiyonluk şansı azalır. Direksiyon koltuğuna Başakşehir oturur. Yani sadece Galatasaray değil, Beşiktaş da kazanmak için oynayacak. Haliyle bu derbi çok gollü geçer. Son yılların belki de en kritik maçı olacak. Galatasaray müthiş seyirci avantajı ile oynayacağı için yüzde 51 Galatasaray diyorum. Maçın kaderini belirleyecek futbolcuların başında Gomis ve Quaresma geliyor. Tabii her iki kalecilerin performansı da büyük önem taşıyor.

BÜLENT YAVUZ: ''GOMIS VE TALISCA FARK YARATIR''

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 2017-18 futbol sezonunun şampiyonunu büyük olasılıkla tayin edecektir. Galatasaray ev sahibi, elbette ki avantajı var. Türk Telokom’da bu sezon Süper Lig’de yenilgisi yok. Şampiyon olmak istiyorsa, 3 puandan başka alternatifi yok. Beşiktaş evinde de deplasmanda da muhteşem oynuyor, hem de büyük keyif veriyor. Hakemliğimde bu derbilerden onlarcasını yönettim. Samimi itirafımdır. Çoğu, beklenilen sonuçla bitmedi. Fatih Terim Hoca’nın kariyerinde olmayan başarı nerdeyse yok gibi. UEFA şampiyonluğu göz kamaştırıyor. Şenol Güneş Hoca son 3 sezona adeta damga vurdu. Dünya üçüncülüğü en büyük apoleti. Bir satranç oynayacaklar. Cimbom’da Gomis, Kartal’da Talisca fark yaratır.

FAİK ÇETİNER: ''KAZANAN ŞAMPİYON OLUR''

Kazanan şampiyon olur. Maç öyle kilit bir maç ki; iki taraf da beraberliğe oynayamaz. Başakşehir ve Fenerbahçe’nin amansız takibi var. Mücadelenin berabere bitmesi de en çok Fenerbahçe’ye yarar. Öncelikle oyunun gidişatını erken çıkacak kartlar belirler. İki tarafın da kalecileri çok iyi ama stoperleri çok hata yapıyor. Fatih Terim ve Şenol Güneş tarihe geçecekleri bir karşılaşmaya çıkacaklar. Ev sahibi Galatasaray sahaya kazanmak için çıkacak. Ancak ofansif oynadıkları her mücadelede başları ağrıdı. G.Birliği ve Alanya müsabakaları son örnekler. Beşiktaş geniş alanlar bulursa, sonuca daha çabuk gidiyor. Quaresma, Talisca ve Babel, hızlı oyunu seviyorlar ve Beşiktaş’ta kilit isimler. G.Saray’da Feghouli, Belhanda ve Gomis’in performansları çok önemli. Hakem de önemli. Özetlersek; 3 ihtimalli bir maç

İBRAHİM YILDIZ: ''KALECİLER İÇİN BÜYÜK ŞANS''

Beşiktaş iyi bir performans yakaladı. Gol atma becerisi yüksek oyunculara sahipler. Takım oyununu en iyi oynayan bir ekip. Talisca, Quaresma ve Medel oyunu çevirecek isimler... Galatasaray oyun bütünlüğünü sağlama sorunu yaşıyor. İşler tıkandığında sorumluluk alacak bir futbolcu yok. En büyük şansları iyi bir kaleciye sahipler. Belhanda ve Rodrigues'in performansı önemli. Gomis, Muslera ve Maicon Galatasaray'ın en kritik oyuncuları... Fatih Terim, rakibinden korkmaz, kazanmak için oynatırsa istediği skoru alır... Şenol Güneş taktik adamı... Maçın her dakikasını planladığından şüphe yok