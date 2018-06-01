FENERBAHÇE'DE YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

MUSTAFA CENGİZ BAŞARISINI DEVAM ETTİREBİLECEK Mİ?

Fenerbahçe’de büyük seçime çok az bir süre kaldı... Aziz Yıldırım ve Ali Koç kıyasıya bir yarış içine girecek. 20 binden fazla kişinin oy kullanacağı tarihi seçimde hangi aday kazanmaya daha yakın? Galatasaray’da geçen hafta gerçekleştirilen seçimde ise Mustafa Cengiz 3 rakibine de büyük fark atıp yenide başkan seçildi. Cengiz’in kazanmasının en önemli nedeni neydi? Bundan sonraki süreçte ekibi ile birlikte bu zorlu görevin altından kalkabilecek mi?

HALİL ÖZER: NET OLARAK BİR YORUM YAPMAK ÇOK ZOR



Fenerbahçe’deki seçimle ilgili şu anda yorum yapamıyorum. Çünkü Aziz bey ile konuşunca “Uzak ara öndeyim” diyor. Ali bey de aynı şekilde. O yüzden net olarak bir yorum yapmak çok zor. Pazar günü Ali Koç’un söylediği gibi kimin hayal gördüğünü anlayacağız. Ben Ali Koç’u daha yakın görüyorum. Taraftar bu seçimi yapsa yüzde 98 oy alır. Ancak kulübü taraftar değil kongre üyeleri yönetiyor. Seçimi onlar yapıyor. Ali bey kazanırsa kulüp farklı bir rüzgar ile dolacak. Yeniden heyecan gelecek. Aziz bey kazanırsa o heyecanı yakalamak için her şeyi yapacak. Ancak dışarıdaki taraftar net olarak ona karşı. Nasıl yürütecek, nasıl idare edecek, gerçekten merak ediyorum. Yani zor bir seçime girdi. Olur da kazanırsa işi çok daha zor.

MERİÇ MÜLDÜR: AZİZ YILDIRIM'IN KESMESİ GEREKEN BİR HESAP VAR

Evet, üslup sertleşti, ortam gerildi. Aziz Yıldırım soğukkanlılığını korumaya çalıştı, Ali Koç dozajı giderek arttırdı. Devamında Aziz Yıldırım’da aynı sertlikte cevap verdi. Camia resmen bölündü, kutuplaştı. Sanki iki taraf birbirinin düşmanı. Kongre günü olay çıkarsa kime ne faydası olabilir? Umarım sağduyu kazanır, sonucu herkes içine sindirir. Bu düşmanca yaklaşım pazar gününden sonra da devam ederse Fenerbahçe ciddi zarar görür. Kimin kazanacağı sorusunu ise cevaplamak zor. Sosyal medyada estirilen rüzgârın sandığa etkisi olacak mı, olacaksa ne kadar olacak? Sonuçta başkan Twitter’da seçilmiyor. Ben fark atarak değil ama Aziz Yıldırım kazanır diyorum. Bunda da vefa duygusunun ön plana çıkacağını düşünüyorum. Aziz Yıldırım’ın kesmesi gereken bir hesap var. Zaten o hesabı kesmek Yıldırım’a yakışır. Elbette Ali Koç da bu davanın takipçisi olacaktır ama bu işe kendini adamış Yıldırım kadar etkin olabileceğini düşünmüyorum. Başkan bu hesabı görmek için bir dönem daha istiyor ve bu onun hakkı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: FENERBAHÇE'NİN BAŞKANI ALİ KOÇ'TUR

Fenerbahçe, başkanını çoktan seçti. Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’tur. Taraftarın yüzde 90’ı Ali Koç’u başkan seçmiştir. 3-5 bin kongrebaz ile Azizbahçeli delege ile ya da Ali Koç nefretiyle, Aziz Yıldırım’a oy verenler muhakkak olacaktır. Ancak Fenerbahçe Cumhuriyeti, bir grup tarafından yönetilemez. Fenerbahçe halkın takımı ise halkın iradesi muhakkak er ya da geç tecelli edecektir. Bunun dışında Galatasaraylı ve Beşiktaşlılar’ın adayı da elbette Aziz Yıldırım’dır. Özetle, Aziz Bey’in eşi, dostu, akrabası, son dönemde üye yapılan Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve dahi Trabzonsporlular ile Aziz Bey gittiğinde ekmeğinden ve suyundan veya en azından itibarından olacak Azizbahçeliler dışındaki Fenerbahçeliler, seçimini çoktan yapmıştır. Zaten Aziz Bey de kendi ağzından itiraf etmiş ve “Onlar taraftarla biz kongre üyeleri ile yürüyoruz” demiştir. Yani kongre üyeleri taraftar değil; Azizbahçeli görülüyor zaten. Bu zihniyet işgalinin bitmesi gerekiyor artık.

ATİLLA TÜRKER: FENERBAHÇE'YE ÇAĞ ATLATACAK KİŞİ ALİ KOÇ'TUR

Ali Koç’un seçileceğini tahmin ediyorum. Doğrusu da bu olur. Çünkü aklın yolu bir. Ali Koç olağanüstü özelliklere sahip bulunuyor. Fenerbahçe’ye çağ atlatacak kişi Ali Koç’tur. Bilgisi ve birikimiyle müthiş işler gerçekleştirebilir. Sağduyulu olmak gerekir. Ortada Fenerbahçe’nin hem bugünleri hem de yarınları var. Ali Koç sadece Fenerbahçe’ye değil, ülke futboluna da çok büyük değerler katabilecek bir kişidir. Yıkıcı değil yapıcı, parçalayıcı değil bütünleştirici bir kimlik taşıyor. Bu seçime girmesi hem Fenerbahçe hem de ülke futbolu için çok büyük bir şanstır. Aziz Yıldırım’ın çekilmesi ve koltuğu Ali Koç’a bırakması daha şık ve doğru olurdu. Şu da var. Aziz Yıldırım son yıllarda hem kendisine hem de Fenerbahçe’ye çok büyük zararlar verdi. Yıldırım yine kazanırsa ne olur? Fenerbahçe borç batağı içinde günlük başarılarla yurt içinde teselli aramaya devam eder.

İBRAHİM YILDIZ: TAHMİNİ ZOR BİR SEÇİM

Fenerbahçe son yılların en zorlu seçimine gidiyor. Aziz Yıldırım 20 yıla yakın bir süredir yaptığı başkanlığı bırakmak niyetinde değil. Ya da “savaşarak giderim” diyerek tüm gücünü ortaya koyuyor. Geriye dönüp baktığımızda Aziz Yıldırım’ın yaptıklarını takdir etmek durumundayız. Kendi stadını yapan, alt yapı tesislerini modern hale getiren, üyelerin talepleri doğrultusunda kamp ve sosyal alanları çoğaltan bir çaba gösterdi. Kelimenin tam anlamıyla “tesisleşme rekoru” kırdı. Futbol dışında tüm amatör branşlarda büyük başarılar elde edildi. Basketbolda gelinen noktayı tüm dünya gördü. Şimdi, Aziz Yıldırım diyor ki, “Yargıtay kararı çıkana kadar yine başkan olmak istiyorum.” Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor... Öte yandan, futbolda başarısız geçen sezonlar yoğun kitleyi mutsuz ediyor. Ali Koç gibi bir ismin aday olması değişim rüzgarlarının esmesine neden oluyor doğal olarak. Ali Koç, enerjisi ile beklentileri karşılayacak umudu veriyor... En büyük avantajı ise “Kasaya para koyacağım” iddiasıdır. Neresinden bakarsanız bakın zor bir seçim. Bıçak sırtı gibi. Kim kazanırsa kazansın çok küçük farkla alabilir.

BÜLENT YAVUZ: KAZANAN FENERBAHÇE OLSUN

Fenerbahçe’ye başkan olmak önemli ve değerlidir. Aziz Yıldırım şampiyon olarak bırakmak istiyor. Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığı için müstesna ise bir isim. Benim gönlümden geçen şu; iki büyük aday el ele tutuşsun kongreyi selamlasın. Kazanan Fenerbahçe olsun.

FAİK ÇETİNER: TARAFTAR SEÇMEYECEK

Taraftarların büyük çoğunluğu Ali Koç’u başkan görmek istiyor. Aziz Yıldırım, Koç’un elini kaldırıp ‘Benim de adayım Ali’ deseydi, Fenerbahçeliler’in gönlünde taht kurmuş ve ölümsüzleşmiş olacaktı. Ancak bu, kongreyi kaybedeceği anlamına gelmez. Çünkü sandığa taraftarlar değil, kongre üyeleri gidecek.

"CENGİZ'E VEFA GÖSTERİLDİ"

Habertürk kurmayları yaptıkları yorumlarda; Galatasaray kongre üyelerinin bir vefa örneği gösterip Mustafa Cengiz’i başkan seçmelerinin şık bir davranış olduğu görüşünde birleşti. Cengiz’in ekibi ile önemli işler yapacağı da vurgulandı.

HALİL ÖZER: 4 ADAY DA GALATASARAY'IN VİZYONUNA UYGUN DEĞİLDİ



Zaten Dursun Özbek’in bu işe yeniden soyunması büyük hataydı. Hiç gerek yoktu. Aday olmakla kongreyi bütünleştirdi. Birlik haline getirdi. Onun adaylığı Ozan Korkut ve ekibini de dağıttı. Herkes korkudan Mustafa Cengiz ismi altında birleşti. Başa geçmesi bu kadar korku salan bir adayın bir daha ortalıkta gözükmemesi gerekir. Şunu net olarak söylemeliyim ki ben 4 adayın da Galatasaray’ın yapısına vizyonuna uygun bir aday olduğunu düşünmüyordum. Bu görüşüm hala geçerli. Umarım yanılırım ama sayın Mustafa Cengiz’in önümüzdeki üç yılı sağlıklı bir şekilde çıkaracağını tahmin etmiyorum.

MERİÇ MÜLDÜR: BEN CENGİZ'İ DÜRÜST VE SAMİMİ BULUYORUM



Geçen hafta da söyledim. Yakışan buydu, şık oldu. İlk seçimde kendisini göreve getiren tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi gerekiyordu, öyle de oldu. Kimse ortaya çıkmazken Mustafa Cengiz göreve soyundu, altından da aslanlar gibi kalktı. En azından bir dönemi daha hak ediyordu. Yaptıkları yapacaklarının teminatı olduğuna göre önümüzdeki 3 yılı da iyi değerlendirecektir. Ben başkanı samimi ve dürüst buluyorum. Galatasaray elbette yine her dalda şampiyonluğa oynayacaktır, Şampiyonlar Ligi’nde başarıyı kovalayacaktır ama Mustafa Cengiz yönetiminden tarihe geçecek bir hamle bekliyorum. O da kulübü taraftara açmak. Milyonların aşkı Galatasaray’ın geleceğini belirlemek 4 bin 803 kişinin elinde olmamalı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: TEK KAYBEDEN DURSUN BEY OLMAMIŞTIR



‘Her toplum layık olduğu gibi yönetilir’ cümlesini bir kez daha kullanıyorum. Galatasaray toplumu da kendisine neyin layık olduğunu göstermiştir. Dursun bey tek kaybeden olmamıştır. Aday kazanınca “Biz kazandırdık”; kaybedince “Ben hiç çalışmadım” yalanını söyleyen kongrebazlar da ‘peşmergeler’ denen grup da ağır bir yenilgi almıştır. Liseciler ağır mağlubiyet almıştır. Galatasaray’da her zaman görülmeyen taraftar-kongre üyesi fikir birliği bu kez görülmüştür. Son 2 kongredir “Dursun kazanmasın da ne olursa olsun” seçimi olmuştur. Bana göre bu havayı iyi değerlenirden ancak hiçbir icraatı olmayan, fiilen Albayrak-Terim ikilisinin etkisiyle ilerleyen Mustafa Cengiz Bey’in asıl başkanlığı yeni başlamıştır. Mustafa Bey’in sınavı geçip geçemeyeceğini göreceğiz.

BÜLENT YAVUZ: TAKIMI ŞAMPİYON YAPAN BAŞKANI SEÇTİLER



Galatasaray kongresinin üyeleri yakışanı yaptılar. Takımı şampiyon yapan başkanı seçtiler. Aksi olsa Galatasaray tarihine şampiyon olmuş başkanı kovan bir kulüp olarak geçecekti. Buna fırsat vermediler. Sayın Özbek iyi bir insan. Kongre ona saygısızlık yapmadı, el kaldırarak “Güle güle” dedi. O karşılığını yakışmayacak kelimelerle ifade ederken hazin sonunu da hazırlamış oldu. Keşke böyle olmasaydı. İnsanoğlu ne çekerse dilinden çekermiş. Başkan Mustafa Cengiz’e gelince başarılı olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Parasızlıktan bunalırken, UEFA ile uğraşırken takımı şampiyon oldu. Şimdi para muslukları açıldı. Şampiyonlar Ligi’nden Euro’lar gelecek. Marketing tavan yapacak. Dert yok, tasa yok, para çok. İmparator Fatih Terim işinin başındayken, Cengiz ‘peşin satan tüccar’ gibi ellerini cebine koyar. Bir sözle bitireyim; ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz.

ATİLLA TÜRKER: CENGİZ HEP POZİTİF BİR YAKLAŞIM İÇİNDE

Dursun Özbek iyi bir ders aldı. Emaneten oturduğu koltuğu gerçek sahiplerine bıraktı. Mustafa Cengiz ise güzel icraatlarının semeresini topladı. Şöyle de bir durum var. Cengiz hep pozitif bir yaklaşım içinde... Saygılı davranıyor, saygı görüyor. Gerçek bir spor adamı kimliğiyle güzel işlere imza atıyor. Galatasaray’da artık önemli koltuklarda çok değerli isimler oturuyor. Düşünebiliyor musunuz, geçen sezon bu zamanlarda Tudor ve Özbek vardı, şimdi ise Terim ve Cengiz var. Berbat bir tablo, kısa sürede harika bir tabloya dönüştü.

İBRAHİM YILDIZ: CENGİZ'İN GÜCÜ FATİH TERİM

Dursun Özbek tarihi bir hata yaparak başkanlığı eliyle Mustafa Cengiz’e verdi. Suçu başkasında değil, kendisinde araması gerekiyor. Son seçimde de şampiyon olan bir takımın başkan değiştirmesi beklenemezdi. Doğal olarak Cengiz yine seçildi. Ancak asıl iş şimdi başlıyor. Mali durum ortada... UEFA’nın nasıl bir ceza vereceği belli değil, yakında açıklanacak. Yine de her şeye rağmen Mustafa bey bir tecrübe edindi. Bundan sonraki süreçte Fatih Terim gibi bir deneyimli teknik adamla işleri daha iyi götürecektir. Yönetiminde de oldukça saygın isimler var. Bunun yanında Terim de elindeki kadroyu iyi kullanmasını bilir. Yine bu takımı şampiyon yapma becerisini gösterir. Rakiplerinden daha iyi bir yapılanma içinde olduğu gerçeği ortada.

FAİK ÇETİNER: MUSTAFA CENGİZ'E VEFASIZLIK YAPILMADI

Zor bir dönemde görev alan Mustafa Cengiz’in elini rahatlatan, onu iddialı duruma getiren; gelen şampiyonluk oldu. Galatasaray eğer şampiyon olmasaydı, Mustafa Cengiz kongreyi kaybederdi. Sarı Kırmızılı taraftarların büyük destek verdiği başkana, kongrede vefasızlık yapılmadı. Ancak bu yeni ve uzun dönem çok zorlu geçer. Futbolda ‘dün’ yoktur. Taraftarlar transfer ister, yeni kupalar ister. Onun için başkanı zor bir dönem bekliyor. En büyük avantajı ise arkasındaki taraftar desteği ve tartışmasız Fatih Terim faktörüdür.