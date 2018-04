1 - DURSUN ÖZBEK YENİDEN ADAY OLACAK MI?

2 - HAKEMLER, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ KOLLUYOR MU?

3 - AHMET AĞAOĞLU SEÇİLİRSE BAŞARILI OLUR MU?

Habertürk kurmaylarının büyük bir bölümü Dursun Özbek’in ibra edilmesinin doğru olduğunu belirtirken diğer bölüm bu durumun son derece yanlış olduğunu savundu. Özbek’in yeniden başkan olmak için elinin güçlenmesine karşın aday olmayacağı görüşleri de çıktı.

SELÇUK TEPELİ: AYNI ÜYELERİN ÖZBEK'İ TEKRAR BAŞKAN SEÇMEYECEĞİ SÖYLENEMEZ

Galatasaray’da özgür bir tartışma ve kulis süreci sonunda sandıktan çıkan bir tercih var. Vaka budur. “Şuna karşın, buna karşın ibra edildi... Şöyle yahut böyle sevindi...” gibi yorumlar boş laftır. Bu kadar sevinmesini Galatasaray’ı çok sevmesine, dolayısıyla Sarı Kırmızılı camiadan kopmayacak olmasına bağlayacak pek çok insan çıkar. Ülkedeki hemen tüm ortamlardan daha demokratik bir atmosferde, -evet, kavga dövüş bile olsaadeta ABD’de Kongre atmosferindeki gibi açıkça herkesin herkese her soruyu sorabildiği ve karşılığında da hesap verilen bir süreç sonunda üyeler bir karar vermiş. Aynı üyelerin Özbek’i tekrar başkan seçmeyeceği de söylenemez.

HALİL ÖZER: ÖZBEK'İN İBRASI AKIL ALACAK GİBİ DEĞİL

Kendimi bildim bileli G.Saray’ı takip ederim ama hala onları anlamış değilim. Kulübü bu kadar zarara sokmuş, UEFA ile yapılan anlaşmalara uymamış, her türlü yatırım ve satıştan zarar etmiş, bakkal defteri gibi düzensiz bir bütçenin ibra edilmesi akıl alacak gibi değil. O zaman Dursun Bey’i başkan seçselerdi. Şimdi bütün ihale Cengiz yönetimine kaldı. UEFA’dan bir ceza gelirse Dursun Bey “Kardeşim ben ibra oldum” deyip kenara çekilecek. Mayısta aday olur mu, bilemem. Olursa da şaşırmam.

MERİÇ MÜLDÜR: ÖZBEK ÇOK YIPRATILDI, ÇOK KARALANDI

İbra edilmesi normal. Görmeye alışık olduğumuz bir sevinç gösterisi değildi. Ama hak vermek lazım. Çok yıpratıldı, çok karalandı. Adaylığı konuşuluyor. Ekibini oluşturmaya çalışıyor da bakalım sonuç alabilecek mi? İstediği isimler yanında mı olacak yoksa yine sırt çeviren çok mu olacak? Bence aday olmamalı, köşesine çekilmeli. Bunca hakarete değmez. Seçilirse karşılaşacağı durumlar gün gibi aşikâr. Ancak o koltuğun büyüsüne kapılan çok oluyor maalesef. Belki de çok hırslı, çok inatçı, kendisini alaşağı edenlerden geri dönüp hesap sormak istiyor. Bilemem. Ama dediğim gibi, değmez.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ÖZBEK İLE CENGİZ BAŞ BAŞA KALIRSA BU KEZ ÖZBEK KAZANIR

Öncelikle G.Saray’daki mali kongreyi seyretmedim. Ama okuduğum kadarıyla yüzde 95’e 5 gibi bir oranla ibra edilmiş. Bu yüksek bir oran... G.Saray muhalefeti homojen değil. “Yıkarken” homojen oluyorlar. Adnan Polat’a yapılan darbede olduğu gibi. Dursun Özbek’e karşı Cengiz’in kazandığı kongre gibi. İlkinde Kıraç muhalefeti tek bir çatı altında toplayıp “Adnan Polat yıkılmalı” dedi... İkincisinde Fatih Altaylı... Altaylı tek başına “Özbek yıkılmalı” cephesini ayakta tuttu. Ama iş “yapmaya” gelince homojen bir yapı oluşamıyor. Kıraç; Polat’ı yıktıktan sonra “Aysal” demişti ama Aysal’a karşı bir grup da vardı. Şimdi Özbek yıkıldı, güzel. Kim gelecek? “Cengiz’le de olmaz” diyorlar. Peki, ne olacak? İşte burada bir homojenlik sağlanamıyor. Özbek tekrar seçilir mi; henüz çok erken. Ama bir daha Özbek ile Cengiz baş başa kalırsa Özbek’in kazanacağına bahse girerim.

ATİLLA TÜRKER: İBRA EDİLMEMESİ İÇİN DAHA NE GEREKİYORDU!

Ortada böyle vahim bir tablo varken, bu yönetim nasıl aklanır, anlamak mümkün değil. İbra edilmemesi için daha ne gerekiyordu acaba? Dursun Özbek yine aday olur ve seçilirse Galatasaray’ın iki yakası bir araya gelmez. Özbek, Galatasaray’ı seviyorsa bir kenara çekilmelidir. Olmayınca olmuyor işte. Başaramadı, beceremedi, niye hala ısrar ediyor? Nasıl bir ihtiras bu!

FAİK ÇETİNER: ÖZBEK YENİDEN KOLTUĞA OTURUR

Galatasaray camiası geçen dönemde Dursun Özbek’in karşısına ciddi bir aday çıkardı mı? Önce onu tartışılalım. G.Saray’da son zamanlarda moda şu: Aday olma, taşın altına elini sokma ama koltuğa oturana da bolca salla. Dursun Özbek’in iyi niyetli olmadığını kim iddia edebilir? Her insan gibi o da hatalar yaptı. Ancak G.Saraylılığı tartışılmaz. İbra edilmemesi hoş olmazdı. İbra edilmesi, mayıs ayı için de önünü açmış olacağından fazlaca sevindi. Mayıs ayında aday olur ve yine karşısında ciddi rakipler çıkmazsa, koltuğu yeniden kapabilir.

İBRAHİM YILDIZ: ÖZBEK, MAYISTA ADAY OLUR

Mali kongre sonrası Galatasaray’da başkanlık yarışı yeniden kızıştı. İbra olan Dursun Özbek, büyük güç kazandı. Tüm eleştirilere karşın ibra olması mayıs ayında yapılacak seçim için avantajlı durum elde etmemesine neden oldu. Salonu dolduran çok sayıda delegenin Özbek’e desteği anlamlıydı. Açıklamalarını samimi bulanların çoğunlukta olduğunu gördük. En azından başkanlık için farklı adayların ortaya çıkması Sarı-Kırmızılılar’ın lehine olacaktır. Yeni projeler ve hedefler gündeme gelecektir. Tabii şaşırtıcı olan yoğun eleştirilere rağmen Özbek ve ekibinin büyük ilgi görmesiydi. Anlamak zor. Madem işler bu kadar iyiydi. Neden olağanüstü kongrede kaybetti? Ne değişti de şimdi büyük bir sevgiyle kucaklanıyor?

BÜLENT YAVUZ: BİR DAHA ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

İbra; Türk örf ve adetlerine göre namus anlayışıyla eşdeğerdir. Türkiye’de algı maalesef böyledir. İşini gücünü bırakırsın, aileni hiçe sayarsın, sağlığın bozulur, biraz da paran gider gene de kimseye yaranamazsın. Üstüne üstlük karşına bir de ‘hesap ver’ olayı çıkar. İbra olmamak sıkıntısı kâbus gibidir. İnsanı uyutmaz, döndürür durur. Sayın Özbek iyi niyetli, saf temiz bir insan. Başarılı oldu mu? Biraz başarısız mıydı? Kesinlikle hayır. Ama namuslu ve dürüst olduğu net... Hiç kimsenin tereddüdü yok. Sportif başarısızlık ayrı bir şey. Kongre gereğini yapar ‘güle güle’ der. Ama ibra etmezse işin içinde başka bir şeyler var derler. Sayın Özbek’in sevinci; namusuma şerefime ve onuruma halel gelmedi duygusudur. Bir daha aday olacağını düşünmüyorum.

HAKEMLER BAŞAKŞEHİR'İ KOLLUYOR MU?

Habertürk kurmayları, böyle bir durumun delillendirilmesi gerektiğini belirtirken, Başakşehir’in bu noktaya hakem hatalarıyla değil, hakkıyla geldiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Emre Belözoğlu’nun hakemlere davranışları ile ilgili sert eleştiriler yapıldı

SELÇUK TEPELİ: EMRE'YE SARI KART VERİP VERMEMEK HAKEMİN BİLECEĞİ İŞ

Emre Belözoğlu ile maçın hakemi arasındaki konuşmada neler geçti bilmiyoruz. ‘İnsanlar konuşa konuşa anlaşır’ diye düşünenlerdenseniz, sert ya da yumuşak sarı kart verip vermemek hakemin bileceği iştir. Hakeme söylenmeyecek şeyler dökülmüşse ağzından, kırmızı gerekir. Ama öyle mi? Öyleyse ve hakem kart göstermeyip rapor etmediyse o da hakemlik yapmamalı artık. Peki, durum bu mu? Bilmiyoruz. Emre konuşmayıp fikrini beyan etmek için el kol hareketi yapsa daha mı iyiydi? Hakemlerden sahada rahat olmalarını istiyorsak, biz de izlerken rahat olmalıyız. Hakemin sahadaki atmosferi ayarlayıp diyalogların ritmini ayarlama hakkı var. Bırakalım yapsın. Başakşehir’in attığı golde top dışarıdan çevrildi. Maçta görev alan hakemlerin hanesine kocaman bir eksi puan olarak yazılmalı. Ama Başakşehir kollanıyor mu, kollanmıyor mu, bilmiyorum. Bu tür bir iddiayı delillendirmek, Başakşehir lehine farklı maçlarda birbirini izleyen hatalar varsa ortaya tek tek koymak gerekir.

HALİL ÖZER: HAKEMLERİN HERKESE ZARARI VAR

Burada suç Emre’de değil hakemde. Tavrını koysa Emre bu şekilde davranabilir mi? Tecrübeli futbolculara paçayı kaptırdın mı, seni yerler bitirirler rezil ederler. Ben, bu sene hakemlerin kimseyi koruduğunu düşünmüyorum. Hepsi toptan kötü... Herkese zararları var.

MERİÇ MÜLDÜR: BAŞAKŞEHİR HAKEM KARARLARIYLA BURAYA GELMEDİ

Başakşehir ne kadar kollanıyorsa Galatasaray ve Beşiktaş da o derece kollanıyor. Fenerbahçe için aynı fikirde değilim doğrusu. Sonuçta Başakşehir sadece hakem kararları ile bu noktaya gelmedi. Belli bir programın, çalışmanın, disiplinin, özverinin, sabrın, iyi yönetimin ürünü... Evet, borçsuz bir kulüp, evet, camia baskısı olmayan bir kulüp belki ve bu anlamda bir elleri yağda bir elleri balda belki ama Abdullah Avcı ve öğrencilerinin oynadığı futbol ortada... Geçen sezonki performansı ortada... Hep mi tesadüf! Şampiyon olurlarsa da kimse üzülmesin, herkes ders çıkarsın.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: HAKEM UĞURLU, USTA'NIN OFİSİNE GİTTİ Mİ?

Başakşehir’in 2. golü öncesinde Elia’nın topu dışarıdan çevirdiği net olarak belli. Ama ben bu tür pozisyonlarda “Hatalı golle kazandılar” demem. Elia, topu dışarıdan çevirdi. Evet, ama top Akhisarlı oyuncuya gitti. Sol bek Alpaslan baskı yapıp topu kaptı, Akhisarlı sol beki geçti topu sürüp içeri çıkardı Visca vurdu ve Akhisar kalecisinin bomboş bıraktığı kaleye topu yuvarladı. Yani hakem hatasından sonra 10 saniyeden fazla zaman geçmiş. Akhisarlı 2 oyuncu bir Başakşehirli sol beki engelleyememiş, kaleci kaleyi bırakıp ön direğe gitmiş, sonra gol olmuş. Şimdi bu hakem hatasıyla gelen gol mü? Bence değil. Haa ben Bülent Yavuz’a soruyorum. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçtan önceki hafta TFF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta’nın ofisine gitti mi? Gittiyse neden gitti? Bunları Bülent Yavuz yorumlasın.

ATİLLA TÜRKER: SAHA İÇİ KADAR SAHA DIŞINDA DA MAÇ YAPILIYOR

Hakemlerimizin tamamına yakını ince hesap yapıyor. Nedir bu ince hesap? Daha fazla maç alabilmek. Bunun için de ne gerekiyor? Belli isimleri ve camiaları üzmemek. Ülkemizde bazı kulüpler saha dışında çok aktif rol oynuyor. Nasıl mı? TFF ve hakemlere yönelik baskı kuruyorlar. Etkili oluyorlar. Bu baskı ve etki yıllar içinde kulübüne göre değişiyor. Geçmişte diyelim ki F.Bahçe ve G.Saray’ın etkinliği vardı, şimdi ise benzer etkinliği Beşiktaş ve Başakşehir gösteriyor. Federasyon da koltuk sevdası uğruna gerekli zemini hazırlıyor. Yani saha içi kadar saha dışında da maç yapılıyor.

İBRAHİM YILDIZ: EMRE'NİN DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?

Bu sezon hakem hatalarının çokluğu dikkat çekiciydi. Her maçta yapılan yanlışlar ve hatalar ister istemez “Kasıtlı mı yapılıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Başakşehir’in özel olarak kollandığını söylemek zor. Ancak Emre olayı başlı başına bir sorun. Aşağı yukarı oynadığı her maçta hakemlere itiraz ediyor, konuşuyor. Bunu sert bir biçimde yapıyor. Emre’ye gösterilen yumuşak yaklaşım hiçbir takım oyuncusuna gösterilmiyor. Hakemler ya Emre’den korkuyor ya da “dokunulmazlığı” var!

FAİK ÇETİNER: HAKEMLER, EMRE'NİN KARŞISINDA EZİLİYOR

Ben hakemlerin Başakşehir’i kolladığına inanmıyorum. Başakşehir’in en büyük problemi; saha içi diyaloglarıyla Emre Belözoğlu. Fenerbahçe’den gönderilme sebebi de futbolu değil, bu kontrolsüz hareketleriydi. Futboluyla şampiyonluğa oynayan takımına büyük faydalar sağlarken, saha içi agresif hareketleriyle de zararlı oluyor. Hakemler, Emre karşısında neden bu kadar ezilip büzülüyorlar, bunu da onlara sormak lazım. Hatta bana kalırsa, bu konuda hakemlere bir de anket yapılsın. Sebebi neymiş biz de öğrenelim.

BÜLENT YAVUZ: MEYDAN BOŞ MU Kİ HAKEMLER KOLLANSIN?

Hakemler, Başakşehir’i kolluyor mu? Niye kollasın ki? Boyunlarına madalya mı takılacak? Rütbelerimi artacak? Kollayın diyen bir babayiğit var mı ki? Geçiniz beyler geçiniz, bunlar 3-5 kişinin “laf olsun torba dolsun” misali uydurdukları boş lakırdılar. Daha önce Fenerbahçe de Galatasaray da, Beşiktaş da kollanıyor denmedi mi? Meydan boş mu ki hakemler istediğini kollasın, istemediğini parçalasın. TFF ve MHK buna müsaade eder mi zannediyorsunuz? Hem öyle bir babayiğit hakem var mı? Gören varsa bana da söylesin. Emre Belözoğlu, hakemlerle oynamayı seviyor. Hakemler de maalesef çanak tutuyor. Geçmişe dönüp baktığımızda neler var neler. Akhisar maçına gelirsek. Hakemin bu sıcak çatışmaya girmemesi gerekirdi. Girdiyse de gereğini yapması lazımdı. Hakem kısasa kısas yapmaya çalıştı. Birbirlerine bir tek kafa atmadıkları kaldı. Yaşar Kemal özgüveni yüksek bir hakem, laf altında kalmaz. Lakin çanak tutan kendisi. Ok yaydan çıkınca ceza kesemedi. Görüntü önce sarı sonra devam ediyorsa -ki ediyor- kırmızı olurdu. Sarı çıksa diyalog biterdi.

AĞAOĞLU SEÇİLİRSE BAŞARILI OLUR MU?

SELÇUK TEPELİ: AĞAOĞLU BÜYÜK BİR ŞANS

Ahmet Ağaoğlu, spor yönetimi konusunda çok tecrübeli bir isim. Pek çok kulüp doğru dürüst başkan adayı bulamazken onun adaylığı Trabzonspor için büyük bir şans.

HALİL ÖZER: TRABZON İÇİN BİR FIRSAT

Trabzonspor şapkayı önüne koyup düşünmeli. “Biz nerede hata yaptık?”, bunun tartışmasını yapmalı. Ben Ahmet Ağaoğlu gibi bir adayın vizyonunun Trabzon için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum: Trabzonspor 3 Temmuz ile daha ne kadar yaşayacak? Haklı ya da haksız, olay şu anda bitmiş durumda. Gidilecek hiçbir kapı yok. Bütün kararlar verilmiş. Davanın yeniden görülme ihtimali sıfır. Buna rağmen ben “Mücadele edilmesin” demiyorum ama artık geleceğini çizmesi gerekir. Gelen başkanın sırf seçilmek için 3 Temmuz umudu vermemesi gerekir. Sonra bütün zararı kulüp çekiyor. Net olarak söylüyorum; artık olay bitmiş ve kapanmıştır.

MERİÇ MÜLDÜR: TRABZON ÖZÜNE DÖNMELİ

Öncelikle hayırlı olsun. Trabzonspor için en iyisi neyse o olsun. Ahmet Ağaoğlu’nun verdiği mesajlara bakarsak tespitleri yerinde. Ancak bakalım uygulamada da aynı noktada olacak mı? Trabzon halkı artık şampiyonluk istiyor. Bu talebe uygun kadro kurmaya kalkınca da altından kalkamıyorsunuz. Trabzon bir an önce özüne dönmeli. Yabancı futbolcuları o takıma doldurarak bir yere varamayacağınız artık gün gibi aşikâr. Özellikle de Trabzon şehri için. Başkan acı reçeteyi ilk günden sunmalı. Herkes de 3-5 yıl sabır göstermeli.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: NEW YORK'A UÇMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Hayırlı olsun. Ahmet Ağaoğlu, daha evvel o koltuğa aday olmuş ama Trabzon’dan direkt New York’a uçmak zorunda kalmıştı. Hani ikide bir “temiz futbol” diyoruz ya. Bir ara da bunları konuşalım. Neden Trabzon’dan direkt New York’a uçmak zorunda kalmıştı, her fırsatta Fenerbahçe’ye “temiz futbol”u hatırlatan Kaya Çilingiroğlu neden Ağaoğlu’nun listesinde iken bacağından vurulmuştu? Hani “temiz futbol” ya! Bir ara da bunları konuşmak lazım. Ahmet Ağaoğlu’nu şahsen tanır ve çok severim. Umarım şansı bahtı açık olur.

ATİLLA TÜRKER: TABLO ÇOK KORKUNÇ

Gönül ister ki Ahmet Ağaoğlu başarılı olsun ve Trabzonspor toparlansın. Ama ortada korkunç denilebilecek bir tablo var. 1-2 ay içinde yüklü miktarda sıcak para gerekiyor. Ama kasa tamtakır. Ağaoğlu bırakmazsa ve Trabzon’u düzlüğe çıkartırsa büyük bir başarı olur.

İBRAHİM YILDIZ: TRABZONSPOR'UN İŞİ ZOR

Futbolun en çok sevildiği şehirlerimizden birisi olan Trabzonspor son yıllarda iyi yönetilmedi. Yapılan çok sayıda transfer, harcanan paralar kulübü belirsizliğe doğru sürükledi. Trabzonspor adından yararlanmak isteyenler kulübe büyük zarar verdi. Ahmet Ağaoğlu sporun içinden gelen bir isim. Şehirle bütünleşip, kendi gençlerine yatırım yaparsa başarı gelebilir. Bunun için hiç değilse 3 sezon sonrasını hedeflemeliler.

FAİK ÇETİNER: EN DOĞRU İSİM AĞAOĞLU

Ahmet Ağaoğlu, Trabzon başkanlığı için en doğru isim. Çok yakın dostum. TV’lerde gerçekleştirdiğim programlarda uzun yıllar yanımda yorumculuk yaptı. Karizmatik, kültürlü, uluslararası ilişkileri mükemmel bir insan... Başarılı olacağına inanıyorum. Camia da onu destekler ve arkasında olursa, Trabzonspor kazanır.

BÜLENT YAVUZ: TRABZON ARADIĞI BAŞKANI BULDU

Ahmet Ağaoğlu bir mert insandır. İyi bir yöneticidir. Daha önce aday olmak istedi, şartlar onu uzaklaştırdı. Trabzon bence aradığı başkanı buldu. Ağaoğlu’nu kimse kandıramaz, menajer oyunlarına gelmez. Hırslıdır, tutuğunu koparır.