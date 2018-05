Habertük kurmayları genel olarak; Sarı-Kırmızılı takımın Göztepe deplasmanında bir hata yapmayacağı yönünde birleşti. Futbolun içinde her zaman hataların olduğu da belirtilmesine karşın bir mucize gerçekleşmesinin zor olduğunun altı çizildi.



SON HAFTA MUCİZE YAŞANIR MI?

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’Yİ NASIL BİR SEÇİM BEKLİYOR?

AYKUT KOCAMAN’A HAKSIZLIK MI YAPILIYOR?



Ve ligde son haftaya girdik... İzmir’de Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Ancak Başakşehir ve Fenerbahçe’nin de şansları devam ediyor. Bir mucize gerçekleşir mi? Galatasaray ve Fenerbahçe’deki seçimler öncesinde hangi başkan adayları ön plana çıkıyor? Fenerbahçe şu anda ligin en çok gol atan takımı ve şampiyonluk şansı var. Aykut Kocaman’a haksızlık yapılıyor mu?



HALİL ÖZER: ATI ALAN ÜSKÜDAR'I ÇOKTAN GEÇTİ



Hayır, bu mucizeyi gerçekleştirmek sadece Fenerbahçe’ye mahsus bir olay. Galatasaray ‘winner’ bir kulüp. Bu duruma geldikten sonra şampiyonluğu bırakması söz konusu olamaz. Tabii ki futbolun içinde her zaman büyük hatalara yer var. Örne- ğin Marsilya-Atletico maçında atı- lan ilk gol, böyle bir goldü. Ancak ben yine de bu ihtimali göz önünde bulundurarak Galatasaray’ın şampiyonluğu kaybetme şansı yüzde 1. Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti.



MERİÇ MÜLDÜR: GÖZTEPE MAÇI HER TÜRLÜ SONUCA AÇIK



Mucize olur mu, Allah bilir. Ben bu sezon müthiş keyif aldım. Önemli olan da bu. Sonuçta bir takım şampiyon olacak. İpi Galatasaray göğüslerse Fenerbahçe ve Başakşehir’i başarısız mı sayacağız? Aksine bize böyle özel bir sezon yaşattıkları için teşekkür etmeliyiz. Göztepe eminim ki en iyi futbolunu oynamaya çalı- şacak. Galatasaray yine erken dakikalarda gol ya da goller bulup stresi üzerinden atamazsa, hele hele ilk 30 dakikada gol gelmezse maç her türlü sonuca açık derim.



SERDAR ALİ ÇELİKLER: 21. ŞAMPİYONLUK HAYIRLI OLSUN



Galatasaray’ın 21. şampiyonluğu hayırlı olsun. Fatih Terim çok ama çok zor bir şampiyonluk yürüyüşünden başarıyla ayrıldı. Belki 96’daki ilk şampiyonluğundan sonra bu kadar zor bir dönem daha yaşamamıştır. Fatih Hoca, hem gelişti hem imajını düzeltti hem de yine başarılı oldu. Beraberlik yetmiyor olsa “belki” derdim ama Galatasaray son düzlükte hata yapmaz. Başakşehir Volkan Babacan’ın büyük hatasıyla şampiyonluğu Sivas maçında kaybetti. Başakşehir’in ortalama üstü bir kalecisi olsa şampiyondu. Fenerbahçe ise şampiyon olamazdı, olamadı da.



ATİLLA TÜRKER: GALATASARAY CİDDİ VE DİKKATLİ OLMALI



Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşma ihtimali en az yüzde 95... Ama yüzde 100 değil. Süper Lig’deki her maçta her zaman sürpriz yaşanabilir. Unutulmasın ki, Göztepe çok iyi direnen ve sürpriz sonuçlar elde edebilen bir takım. Takımın başında da dersine her zaman çok iyi çalışan bir teknik adam bulunuyor. Tüm gözler bu maçta olacak. Göztepe’nin her futbolcusu alkış toplayabilmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Demem o ki, Galatasaray’ın ciddi ve dikkatli olması gerekiyor. Bu tür maçların şakası olmaz. Olası bir hata tüm sezonu berbat edebilir.



FAİK ÇETİNER: SIRALAMA DEĞİŞMEZ



Ligde sıralama değişmez. Beşiktaş ve Fenerbahçe rahat kazanır. Galatasaray en azından beraberlik alır. Medipol Başakşehir’in de Kasımpaşa karşısında işi hiç de kolay değil. Bu tablo Galatasaray ve Fenerbahçe’yi mutlu edeceği gibi Başakşehir ve de Beşiktaş’ı çok mutsuz eder.

BÜLENT YAVUZ: PAPAZ HER ZAMAN PİLAV YEMEZ

Galatasaray’ın şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna getirmiş, bu saatten sonra kaybetme ihtimali neredeyse sıfır. Ben böyle diyorum ama top yuvarlaktır bazen şeytan işi oluyor. İşte o zaman ağlatıyor kahrettiriyor. Geç- mişte Fenerbahçe’yi ağlattı, Trabzon’u ağlattı. İnsanlar ‘sıra Cimbom’da’ demeye getiriyorlar. Olur mu? Olmaz diye bir şey yok. Lakin ‘Papaz her zaman pilav yemez. Çekirge bu sefer sıçramaz. İmparator Fatih Terim ve futbolcular buna müsaade etmez. Fenerbahçe ve Başakşehir ellerini ovuşturuyor ama tren kaçtı bir kere. Şimdi oturup kaçan puanlara kahretsinler



İBRAHİM YILDIZ: MUCİZE FUTBOLUN SİHRİDİR



Şampiyonluğun son haftaya kalması heyecanı yükseltti. Her takım büyük beklenti içerisinde. Galatasaray rakiplerine göre daha avantajlı. Göztepe karşısında alınacak 1 puan Sarı-Kırmızılılar’ı şampiyon yapacak. Futbol öyle ilginç bir oyun ki, sonucu önceden tahmin etmek mümkün olmuyor. İddiası olmayan bir takım, beklentilerin üzerinde bir dirençle herkesi yanıltabiliyor. Bunun örneklerini zaman zaman gördük. Son maçlar da kaybedilen şampiyonlukları yaşadık. Tüm bunları göz önüne aldığımızda mucizenin futbolun içinde olduğunu biliyoruz. Galatasaray bir puan hesabı ile sahaya çıkarsa bir sürprizle karşılaşabilir. Şampiyonluğu riske atmayacaklarına inanıyorum. Kazanmak için oynamak zorunda. HTS Meclisi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’de yapılacak olan başkanlık seçimlerini masaya yatırdık.

KADER SEÇİMLERİ

Habertürk yazarları, her iki kulübün de geleceği adına tarihi birer seçim yaşayacağını ve bu bağlamda kongre üyelerinin çok dikkatli tercihler yapmaları gerektiğini vurguladı

HALİL ÖZER: BİR TARAFTA VEFA, BİR TARAFTA YENİ GELECEK



Bana göre Fenerbahçe tarihinin en önemli seçimi. Bir tarafta vefa, bir tarafta yeni aydınlık bir gelecek. Kongre üyeleri böyle bir karar vermek zorunda. Aziz Yıldırım bu kulübün çok çilesini çekti. Kim ne derse desin çok önemli eserler yarattı. Ancak sportif anlamda da tarihi hatalar yaptı. Alex, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Caner, Gökhan olayları Aziz Bey için kırılma anlarıdır. Sportif başarı anlamında çok geri kaldı. Diğer tarafta Ali Koç. Taraftarın bir numaralı seçimi. Ancak şu var kulübü taraftar yönetmiyor. Ama taraftar karşındaysa ortada büyük bir sıkıntı var demektir. Galatasaray’a gelirsek... Bu kadar çok başkan adayı çıkacağını düşünmüyordum. Şu anda net olarak şu kazanır diyemem. Ozan Korkut gerilerden atak yaparak geliyor. Mustafa Cengiz kendine güveniyor. Dursun Özbek geçmişten büyük dersler aldı- ğını belirterek sessiz ve derinden geliyor. Görünen o ki birleşme olmayacak. O yüzden Mustafa Cengiz’in oyları Ozan Korkut’a gidebilir. Bu da seçimi Dursun Özbek’e kazandırabilir. Kazanırsa karşısında bir taraftar kitlesi olacak. Onu nasıl çözecek bilemiyorum. Ama muhtemelen iyi transferlerle bu krizi atlatabilir.



HATALARINDAN DÖNMEDİ, ŞAMPİYONLUK GİTTİ



Ne haksızlığı... Kaprisleri, takıntıları, egoları, yönetememe özelliği ile şampiyonluğu kaçırdı. Eğer bu kadar takıntılı bir hoca olmasaydı, hatalardan dönmesini ya da hatalarını kabul etmesini bilseydi Fenerbahçe çoktan şampiyon olurdu. Ben Aykut Hoca olduğu sürece Fenerbahçe’nin şampiyon olma şansının bulunmadığını net olarak belirtmek isterim. Elinde hiçbir şey yokken “En çok golü benim takımım attı” demek ve bunun arkasına sığınmak biraz komik oluyor. Ve Karabük maçında Valbuena’yı son 5 dakika oyuna almak, bir hoca için çok fazla düşünmeye gerek olmadığını gösteren net bir olay. Bu oyuncuya bunu yapması gerçek bir ayıp.



MERİÇ MÜLDÜR: MUSTAFA CENGİZ DEVAM ETMELİ, AZİZ YILDIRIM SEÇİMİ ALIR



Her iki kulüpte de kim göreve gelirse gelsin kulübüne çağ atlatmak için elinden geleni yapacaktır. Galatasaray’da Mustafa Cengiz-Dursun Özbek ikilisi çekişir gibi gözüküyor. Şampiyon da olurlarsa yakışan Mustafa Bey’in göreve devam etmesidir. Son seçimde tepki oyları ile geldi, şimdi tercih oylarına ihtiyacı var. Ama burası da Galatasaray kongresi... Fenerbahçe’de ise iki güçlü aday var. Ali Koç yanlısı taraftarın sosyal medya üzerindeki etkinliğinin sandığa aynı ölçüde yansıyacağını düşünmüyorum. Başkanı Twitter dünyası seçmeyecek. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe uğruna bir bedel ödedi. Bu hesabı kapatacak. Fenerbahçe kongresi o vefayı gösterir, hesabı kapatma şansını verip Yıldırım’ı son kez başkan seçer. Sosyal medyada yaratılmak istenen algıya rağmen bence Aziz Yıldırım kazanır.



AYKUT KOCAMAN’A HAKSIZLIK YAPILDI



Aykut Kocaman’a haksızlık yapıldığını kesinlikle düşünüyorum. Evet, hocanın da hataları oldu. Gayet doğal. Ancak çok şanssızlıklar da yaşadı. Bu takımı ilk başta negatif enerjisiyle Van Persie aşağı çekti. Janssen’den istediği gibi yararlanamadı. Özellikle sezon başı akıllara zarar bireysel hatalar, kendi kalelerine attıkları goller. Hem de üst üste. Bir daha böylesi yaşanır mı? Çok zor. Kimilerine göre 3, bana göre 2 penaltılarının verilmediği Kadıköy’deki Galatasaray derbisinin ne denli belirleyici bir maç olduğu da bugün çok net ortada. Camianın seçim ortamına çok erken girmesi de tribünlere yansıdı. Bu da takıma eksi yazdı. Hocayı bizler inatçı olarak adlandırıyoruz ama kendisi “Bildiğim doğrulardan şaşmam” diyor. Saygı göstermek zorundayız. Bıçak sırtında sezon oldu. Fenerbahçe treni kaçırdıysa iç saha performansı en büyük etken. Taraftar, Kadıköy’de takıma daha fazla destek olsa çok farklı şeyler konuşuluyor olurdu.



SERDAR ALİ ÇELİKLER: KONGRE ÜYELERİNİN TARİHİ SORUMLULUĞUDUR



Galatasaray’daki seçim için açıkçası bir öngörüm yok. Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında geçeceği söyleniyor. Benim açımdan bu seçim sadece ve sadece şunu ortaya koyuyor: Galatasaray’da muhalefet ‘yıkma’ konusundaki konsensüsü ‘yapma’ konusunda gösteremiyor. Fenerbahçe seçimi ise kongre üyelerinin tarihi sorumluluğudur. Kendisine “Fenerbahçeliyim” diyen her ama her Fenerbahçeli, camianın ve taraftarın yüzde 80’inin verdiği karara göre oy kullanmalı. ‘Azizbahçeli’ler için söyleyeceğim bir şey yok ama ‘Fenerbahçe’li biri; kabul edilmiş ve aslında hayata geçmiş değişime onay vermeli.



FENERBAHÇE, AZİZ YILDIRIM VE KOCAMAN’DAN KURTULMALI



İşte sevgili Cüneyt; tam da bu sorunuzu sorma gereği duyduğunuz zihniyete karşı Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’dan kurtulmalı Fenerbahçe... Bu ikisi ve onların yandaşları Fenerbahçe’yi vasata mahkum ettiler. “Daha ne olsun”lara razı ettiler. “İşte biz de 2.’yizler” ile yetinelim istediler. 98 yılında Galatasaray’ın 2 şampiyonluk önünde bir Fenerbahçe alan Aziz Yıldırım bu sene Galatasaray’ın 2 şampiyonluk gerisinde başkanlığı devredecek. Üstelik 2001- 2010 arası stat gelir farkı olarak rakiplerine fark attığı dönemde. Fenerbahçe adına Aziz Yıldırım dönemi “Hedef 1 milyon 2.’lik” dönemidir. Vasattır.. Aykut Kocaman da vasat bir hocadır. “Daha ne olsun”cudur; “Buldunuz bunamayın” zihniyetidir. İşte tam da bu soruyu sordurdukları için; Fenerbahçe’yi vasata mahkum ettirdikleri için değişmeleri şarttır ve değişeceklerdir de.



FAİK ÇETİNER: YILDIRIM, KOÇ KADAR SEVİMLİ DEĞİL



Galatasaray şampiyon olursa Mustafa Cengiz de banko başkan olur. Kongre üyeleri geçiş döneminde göreve talip olmuş, bir- çok sorunu çözmüş başkana sahip çıkarlar. Oylar bölünse bile ipi Cengiz göğüsler. Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın karşısına yıllar sonra çok iddialı bir isim çıktı. Taraftar tartışmasız “Ali Koç” diyor. Ama onlar oy kullanmıyor. Aziz Yıldırım’ın en büyük dezavantajı ılımlı ve sevecen olmayı becerememesi. Ali Koç herkese sevimli geliyor. Kongreye yakın ya da kongre günü Fenerbahçe’nin mali yapısını bir anda düzeltecek açıklamalar yapacağını biliyorum. Rakamlar önemli. Bu açıklamalar, kongrenin gidi- şatını ve havasını değiştirir.



AYKUT KOCAMAN’A HAKSIZLIK EDİLMİYOR



Aykut Kocaman yatsın kalksın Volkan Babacan’a dua etsin. Sivas maçında elinden kaçırdığı topla Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi kapısını açtı. Ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe ama bana göre bu fark suni. Sumudica, genç kalecisiyle 3’lü defans yapıp ‘hurra’ deyince, kendi sahasında Fenerbahçe’den 5 gol yedi. 7 gol de düşmüş bir takıma atıldı. İşte işin özeti bu. Kocaman’a haksızlık edilmiyor. Bence söylemleriyle kendi biraz ayıp ediyor. Fenerbahçe’ye transfer olduğunda ilk röportajı Sakarya’da yaptığım hocayı tanıyamaz hale geldim. Lig ikinciliği bile olsa, havasını atıp konuşmaya devam edecek.



İBRAHİM YILDIZ: KARARI DELEGELER VERECEK



Fenerbahçe ve Galatasaray yeni baş- kanlarını seçecekler. Galatasaray’ın şampiyon olması mali olarak güçlenmelerini sağlayacak. Belli sorunlar bir ölçü de giderilecek. Delege şampiyonluğa göre tavır alabilir. Ancak mali tablonun kötü olduğu bir gerçek. Galatasaray’da Mustafa Cengiz daha şanslı gibi. Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım-Ali Koç çekişmesi ülkenin birinci gündemi gibi oldu. İki aday da güçlü. Ali Koç’un en büyük avantajı “mali destek” sağlayacağını açıklaması. Aziz Yıldırım uzun süre başkanlık yapmanın avantajı ve delegeler üzerinde ki etkisini kullanacaktır. 20 bin kişinin seçimde oy kullanacak olması herhalde dünyada tek olacaktır. .

RAKAM DEĞİL ŞAMPİYONLUK



Fenerbahçe sezona çok kötü başladı. İlk yarı neredeyse çöpe atıldı. Takım kazanma ruhunu bir türlü yakalayamadı. Taraftar sıkıntılı bu süreçte takımı ne yazık ki yalnız bıraktı. İkinci yarı toparlanan takım deplasmanlar da daha rahat kazanmaya başladı. Seyirci baskısından uzaklaşmak onları rahatlatmıştı. Rakamlara bakıldı- ğında en çok gol atan ve hala matematiksel olarak şampiyonluk iddiası olan bir takım var. Ancak taraftar tüm bu rakamları bir kenara atıp sonuca bakıyor. Tek başarı şampiyon olmak. Bu taraftan bakıldığında Aykut Kocaman’ın başarısız olduğuna inanıyorlar. Çünkü Kocaman’ın başarı kadar başarısızlıkta da büyük rolü var.



ATİLLA TÜRKER: GALATASARAY'DA CENGİZ, FENERBAHÇE'DE KOÇ



Bu tür seçimlerde neyin ne olacağı pek belli olmaz. Kongredeki bir konuşma ya da son dakika gelişmesi her şeyi değiştirebilir. Kemik oylar elbette ki sabit kalır ama yüzen oylar seçimin kaderini etkileyebilir. Ben yine de Galatasaray’da Mustafa Cengiz’in, Fenerbahçe’de ise Ali Koç’un başkan seçileceğini tahmin ediyorum.



BU KADRO İLE ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

Aykut Kocaman futbolumuzun en önemli değerleri arasında yer alıyor. Şunu net bir şekilde söylemek mümkün... Fenerbah- çe’nin sezon boyunca sergilediği futbol belli bir çizginin üstüne çıkmadı. Yine de ne olursa olsun, böyle bir kadroyla bu duruma gelmek, Aykut Kocaman’ın başarısıdır. Önemli işler yaptı.

BÜLENT YAVUZ: GALATASARAY KAZANSIN, FENERBAHÇE KAZANSIN



Galatasaray şampiyon olursa baş- kan değişmez. Mustafa Cengiz elini kolunu sallaya sallaya uzak ara seçilir. Etik olan da budur. Aksi olur da Galatasaray şampiyon olamazsa Cengiz adaylıktan çekilir. Peki, kim kazanır? Dursun Özbek’i tanıyorum. Diğer adayları tanımıyorum. Mutlaka değerli insanlardır. Hepsinin şansını eşit görüyorum. Fenerbahçe’ye gelince bir tahmin yürütmek çok zor. Sayın Aziz Yıldırım “Veliahdım Ali Koç” demişti. Yargıtay kararını açıkladıktan sonra bırakacağını da belirtmişti. Karar bir türlü çıkmadı. Aziz Başkan bir dönem daha diyince Sayın Ali Koç adaylığını açıkladı. Çok iddialı. Efsane başkan Yıldırım’ı devirmek kolay değil. Saygın ve yakışan bir seçim olsun. Fenerbahçe kazansın.



BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ



Aykut Kocaman şampiyon da olsa ikinci de olsa bence başarılı bir sezon geçirdi. Aykut Hoca bazı teknik direktörler gibi şovmenlik yapmayı sevmez. Az konuşur, uzak durur kendi doğruları istikametinde yürür. Bu yüzden sevimsiz gelebilir. Bu sezon çok eleştirildi. Ama o hep bildiğini okudu. Nihayetinde geldiği noktada başarısız olduğu söylenemez. Valbuena için yer gök inliyor ama Aykut Hoca tınmıyor bile. Kimin ne dediği umurunda bile değil. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmeyi başarıyor. Haksızlığa uğradığını asla düşünmüyorum. Eleş- tiri yapmak haksızlıktan sayılıyorsa ona söylenecek bir şey yok.