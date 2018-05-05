HTS Meclisi’nde Fenerbahçe ile yaşanan travmanın ardından Galatasaray yenilgisi ile lige havlu atan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş’in geleceği, konuşuldu. Derbi galibiyetiyle oldukça büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray'ın şampiyonluk şansını ve mevcut kadrosunun Devler Ligi için yeterli olup olmadığı da masaya yatırıldı. HTS Meclisi’nde yapılan yorumlarda, Şenol Güneş’in kalmasının Siyah-Beyazlı kulübe zarar vereceği belirtildi. Son yaşananların ardından Güneş’in sezon sonunda kendi isteği ile Beşiktaş’tan ayrılacağı görüşü ağır bastı...

HALİL ÖZER: BEN OLSAM ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAM

Şenol Hoca’nın takıntıları Beşiktaş’a çok pahalıya mal oldu. Ben Fikret Orman olsam yeni sezonda Şenol Güneş ile çalışmam. İyi hoca olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kulübe bu kadar zarar veriyorsa hocalığının çok fazla önemi kalmıyor. Beşiktaş ona gösterdiği saygı yüzünden büyük bedeller ödedi. Yani Türkiye Kupası’nı da sayarsak yeni sezonda 50 milyon Euro kasaya girmeyecek. Her şey para değil ama gösterilen tepkinin çok yerinde bir tepki olduğunu da düşünmüyorum. TFF’yi bugüne kadar çok eleştirdim. Ancak şu var: Herkes TFF hatalı karar verdi diye sahadan çekilirse bu işin sonu nereye varır? Disiplinsizlik kaos getirir. Eğer kafalarda bu kadar çok soru işareti varsa TFF, Fenerbahçe’ye hükmen yenilgi veremez. Biraz gazla, sosyal medya ile Şenol Hoca’nın katı tavrı ile verilen bir karar. Sayın Orman, burada ağırlığını koyup bu işi çözmeliydi. Ama çözemedi.

MERİÇ MÜLDÜR: ORMAN BIRAKMAZ, CAMİA DA HOCAYI BIRAKMAZ

Beşiktaş için hiçbir şey geçmiş iki yıl gibi olmayacak elbette. Çok zor bir dönem bekliyor. Bu kadronun Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması gibi bir durumu ben hesap bile edemiyordum doğrusu. Eminim Fikret Orman da düşünmüyordu. Borç çok. Şimdi Şampiyonlar Ligi geliri de olmayacak gibi. Altından kalkılması zor... Şenol Hoca takımı iki yıl şampiyon yaptı, devler sahnesinde rüyalarımıza bile giremeyecek anlar yaşattı ama Türkiye Ligi’nde hatalar yaptı. Sahada kalmayı başaramadı. Saha dışına çok taştı. Yöneticilerin sustuğu yerde o konuştu. Gereksizdi. Zaten herkes Beşiktaş’ın önünü kesmek isterken, bu kadar polemiğin içine kendisini atması gereksizdi. Fikret Orman da olayların bu yönde gelişmesini istememiştir, bırakmasına gerek yok. İnatçıdır, asla da bırakmaz. Şenol Hoca’nın kalması ise Beşikta’a zarar verebilir ama hem camia hem de yönetim, Güneş’in arkasında durmaya devam edecektir.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: GÜNEŞ VE BEŞİKTAŞ EVLİLİĞİ BİTTİ BENCE

Şenol Güneş ile Beşiktaş’ın evliliği bitti bence. Bundan sonra formalite evliliği olur. Bugün tek başına Şenol Güneş’in aldığı “sahayı terk etme”; evet özellikle altını çiziyorum tek başına Şenol Güneş’in aldığı “sahayı terk etme” kararının; sonrasında gelen stapler numarasının Beşiktaş’ı getirdiği hale bakın. Bugün ne hamle yaparsa yapsın kaybedecek bir başkan; 3 gün içinde 2 kupaya birden el sallamış bir takım ve ilk fırsatta takımı ve belki ülkeyi bırakıp gitmeyi düşünen bir hoca var. Beşiktaşlılar toz duman dinip bir baktıklarında görecekler ki sahayı terk etme kararını tek başına veren Güneş nedeniyle aslında neler olmuş, neler kaybedilmiş... O nedenle bu evlilik bitmiştir. Medyaya baksanıza mağdur Şenol; ama zor durumda bir Fikret Orman... Böyle bir şey olur mu?

İBRAHİM YILDIZ: ŞENOL GÜNEŞ VE ORMAN ÇEKİLMELİ

Beşiktaş bu sezon şampiyon olsa da olmasa da bir değişime ihtiyaç vardı. Şenol Güneş mental yorgunluk içerisinde. Ya yeni bir takımla kendini motive etmeli. Ya da bir sezon Türkiye’de çalışmamalı. Türkiye dışında çalışmak Şenol Hoca’yı daha heyecanlandıracaktır. Bir başka alternatif de Milli Takım Teknik Direktörlüğü olabilir... Beşiktaş yönetiminde bir doygunluk söz konusu... Fikret Orman’ın da tıpkı Şenol Güneş gibi çekilmesinde kulüp için büyük yararı olacaktır. Yeni isimler ve yeni heyecan Beşiktaş’ı zirvede tutar. Yoksa yaşlı kadroyu oluşturan bu yönetim, geleceği yakalayamaz.

ATİLLA TÜRKER: GÜNEŞ, BİR DAKİKA BİLE DURMAZ

Beşiktaş, Şenol Güneş’le büyük başarılara ulaştı. Önemle belirteyim. Önümüzdeki süreçte Güneş’i çok ararlar! Eğer mevcut yönetim, biraz dikkatli ve becerikli olsaydı, Beşiktaş daha iyi yerlere gelirdi. Bu yönetim değil mi, içi geçmiş bazı futbolcuları alan... Bu yönetim değil mi, kulübü borç batağına sürükleyen... Yarınlarda Fikret Orman ve ekibi görevi bırakacak ama geride çok kötü bir tablo kalacak. Şunu da belirteyim... Güneş tüm bu yaşadıklarının ardından sezon sonu görevi bırakır. Bir dakika durmaz.

FAİK ÇETİNER: BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DERS ÇIKARMALI

Beşiktaş ‘süt kupası’ dediği maçlarda iki yıldır F.Bahçe’ye kurban oluyor. Nedendir bilinmez, Beşiktaş ve Şenol Güneş, F.Bahçe maçlarında çok geriliyor. Quaresma her F.Bahçe maçında atılıyor. Şenol Güneş’in en büyük hatası, tabii bana göre; kupanın ilk ayağında ciddi bir rotasyon yapmayışıydı. İlk maçta hem sinirler gerildi hem de Quaresma atıldı. Quaresma’sız da Başakşehir maçını çok kolay kaybettiler. Beşiktaş taraftarı, Şenol Hoca’yı seviyor ve destekliyor. Bırakınca ne yapacak? Bir süre çalışmayıp dinlenecekse, bir şey demem. Ama bana göre devam etmeli. Fikret Orman ve arkadaşları ise F.Bahçe ile iki yıldır oynanan maçlarda kriz yönetiminde sınıfta kaldı. ‘Süt kupası’ dediler, Avrupa kupasında final oynar havasına girdiler. Yönetim de bu son yaşanan olaylardan mutlaka ders çıkarmalıdır.

BÜLENT YAVUZ: GÜNEŞ BU DURUMA GELMEMELİYDİ

Şenol Hoca ülkemizin medarı iftiharı olmuş. Apoletinde ‘dünya üçüncülüğü’ var. Son iki sezonun şampiyon hocası... Bu duruma gelmemeliydi, getirilmemeliydi. Çok yıprattılar, kırdılar. ‘Tiyatro yapıyor’ yakıştırması ayıp ve bardağı taşıran son damla oldu. Galatasaray maçı öncesi ve sonrası Şenol Hoca’yı öyle görünce çok üzüldüm. Öfkesini içine atmış bastırıyor. Gözlerindeki “fer” sönmüş. Kırgın ve “Ben artık yokum” der gibiydi. Aman hocam! Aklına geleni unut. Futbolun sana ve senin gibilere ihtiyacı var. Şenol Hoca Beşiktaş’la artık yol ayırımında. Bütün bu olaylardan sonra şampiyonluk gitmişse, kupa bu sezon yok seneye de yoksa Şenol Hoca da yok. Beşiktaş ile vedalaşacak. Bu, verdiği mesajlardan net bir şekilde anlaşılıyor.

"GALATASARAY ŞAMPİYON' DİYEBİLİR MİYİZ?"

HALİL ÖZER: ''ŞAMPİYONLUK HAYIRLI OLSUN''



Ben şampiyonluk yarışında artık bir sürpriz beklemiyorum. Galatasaray’ın şampiyon olduğunu düşünüyorum. Galatasaray buradan vermez. Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş maçları çok önemliydi. 9 puan aldılar. Ve Bu iş bitti. Tarihinde buradan şampiyonluk vermemiş bir takım. Eğer bu sezon böyle bir şey yaşanırsa büyük sürpriz olur. Bunu ancak Fenerbahçe yapabilir. Örnek son maçta bir golle Bursa ve iki kez Galatasaray’a şampiyonluk verdiler. Galatasaray’ın şampiyonluğu hayırlı olsun.

''UEFA’NIN KARARI ÇOK ÖNEMLİ''



Bu kadro Şampiyonlar Ligi için asla yeterli değil. Hatta bu kadro ile grupta sonuncu olur. Bana göre Maicon, Belhanda, Selçuk ve Yasin, gibi oyuncular kesinlikle gönderilmeli. Ama tabi UEFA’nın burada ne karar vereceği de çok önemli. Sanıyorum bir hafta içinde bu karar çıkacak. Galatasaray tüm politikasını buna göre belirlemeye çalışacak. Ayrıca transferden önce kulüpte bir sürü sorun var. Fatih Hoca bunları kimseye yansıtmadan mücadele etti. Ancak yeni sezonda bu mücadeleyi ne kadar sürdürür bilemiyorum. O yüzden yeni yönetim önce bu sorunları çözmeli. Örneğin ödenmeyen paralar, maaşlar, transfer taksitleri.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: GALATASARAY, SON DÜZLÜKTE PEK HATA YAPMAZ

G.Saray’ın şampiyonluk şansı benim gözümde yüzde 85. Akhisar’dan 3 puanla dönülürse yüzde 99’a çıkar. Diğer takımlar olsa oranı biraz daha düşürürüm ama G.Saray son düzlükte pek hata yapmaz. Akhisar maçının zorluğu ise ev sahibi takımın küme düşme tehlikesini halen hissetmesi. Ama Beşiktaş-Başakşehir ve dahi Trabzonspor oradan 3 puanla döndüler. G.Saray da dengeli 1-0’a oynayan bir strateji ile maçı alabilir. Malatya maçı ile de şampiyonluk ilan edilebilir. Çünkü haftaya Başakşehir Antalya’dan 3 puanla dönemeyebilir.

''ARTIK DÖRT DÖRTLÜK KADROLAR HAYAL''

Sarı-Kırmızılı takımın kadrosu Şampiyonlar Ligi için yeterli değil elbette. Ama durum ortada... Artık bizim takımlarımız için dört dörtlük kadrolar hayal. Burada performans yükseltici hocalara ihtiyaç var. Terim bu anlamda çok önemli. Kadroları süper isimlerle dolduramayız. Vasatları bir tık daha artırabiliriz. Bunu yapabilecek hocalar fark yaratacak.

İBRAHİM YILDIZ: LİGDE HER ŞEY OLABİLİR

Beşiktaş galibiyeti Galatasaray’a büyük moral ve avantaj sağladı. Şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak gözüküyor. Bu hafta oynayacakları Akhisar karşılaşması en az Beşiktaş maçı kadar önem taşıyor. Kazanılacak 3 puan sonrası şampiyonluk avuçta diyebiliriz. Ancak futbol öyle bir oyun ki, her sonucun olma ihtimali çok yüksek. Bu sezon farklı maçlar izliyoruz. Şampiyonluğun son haftaya kalması sürpriz olmamalı...

''CİMBOM’A 4-5 TAKVİYE ŞART''



Galatasaray, şampiyon olursa kadrosunu takviye etmek zorunda. Şampiyonlar Ligi ateşten gömlek. Orada mücadele etmek başka bir tempoyu gerektiriyor. Tecrübeli ve gençlerden oluşan dinamik bir takım kurmak zorundalar. Öncelikle 2 merkez savunmacı tartışmasız gerekli. Orta alan ve forvette en az 3 yeni Şampiyonlar Ligi’ni oynayabilecek oyuncu alınmalı. Gidecek oyuncu sayısı oldukça çok. Yedek kadrosu tamamen gönderilebilir. Belhanda’nın yerine bir başka isim de düşünülmeli.

ATİLLA TÜRKER: ŞAMPİYONLUK YARIŞI ŞİMDİ BAŞLIYOR



Şampiyonluk yarışı biter mi hiç! Asıl şimdi başlıyor. Futbolun olduğu her yerde sürpriz olur. Galatasaray işi sıkı tutmazsa eğer tarihinin en büyük hüsranlarından birini yaşayabilir. Nihayetinde üç rakibi de daha önce sürpriz ve de başarılı sonuçlara imza attı. Tüm gözler bu maçlarda olacak. Rakibin her futbolcusu kendini daha iyi gösterebilme ve de onur mücadelesi yapabilme adına varını yoğunu ortaya koyacak. Demem o ki, Galatasaray son maçın son 2 dakikasına 2 farklı önde girmediği sürece bu iş bitti sayılmaz.

''AVRUPA’DA AYAKTA KALAMAZ''



Fatih Terim faktörüyle çok güzel bir tabloya imza atıldı. Ama gerçeklerle de yüzleşmekte fayda var. Transfer şart! Hem de çok kaliteli isimler gerekiyor. Bu kadroyla Avrupa’da ayakta kalmak mümkün değil. Galibiyete hasret kalır. Hüsran kaçınılmaz olur.

MERİÇ MÜLDÜR: SANKİ BİRİLERİ BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNÜ KESTİ, GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ AÇTI



Galatasaray benim için artık şampiyon. Sürpriz olur mu? Elbette olabilir. Galatasaray’ın deplasman performansı ortada da bu camianın genleri de ortada. Bizim bildiğimiz Cimbom, bu havayı yakalamış Cimbom bu saatten sonra yarışı kaybetmez. Ancak şu noktayı da es geçmeyelim. Fatih Terim’in, futbolcuların emeğine, Mustafa Cengiz yönetiminin tüm olumsuz şartlara rağmen sadece şampiyonluğa odaklanıp seçimi bir kenara atmasına saygısızlık etmek istemem amma... Bütün sezonu Beşiktaş kollanıyor Başakşehir kollanıyor diye geçirdik. Beşiktaş hep üzerine oynanan takım oldu onlar da oyuna geldi. Oysa hakem kararlarından en az etkilenen takım Galatasaray’dı. Beşiktaş-Fenerbahçe kavgası Galatasaray’a yaradı. Sessiz kaldılar ‘kıs kıs’ gülerek izlediler. En son Alanya maçı ortada... Muslera kırmızı kartı görse Beşiktaş maçı da farklı gelişirdi, bugün çok farklı şeyler de konuşuyor olurduk. Yani sanki birileri Beşiktaş’ın önünü kesti, Galatasaray’ın yolunu açtı.

''TERİM NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİR''



Kadro Şampiyonlar Ligi için elbette yeterli değil. Terim ne yapması gerektiğini bilir. Bu kez çok büyük paralar harcama şansı olmasa da Şampiyonlar Ligi kulüp için can simidi olacaktır. Bu takım ligde şampiyon olamasa bile başarılı sayılmalı. Çok ciddi anlamda da Fatih Terim faktörü var. Derbi kazanamayan Cimbom’u derbi kaybetmeyen takıma döndürdü. Elbette hocanın eli değdi. Fakat Fatih Hoca darılmasın da çok da şanslı adam. Her şey bir insanın bu kadar mı lehine gelişir. Terim 100 yaşına gelse bile Galatasaray için hep kurtarıcı, alternatif hoca olarak kalacak sanki.

BÜLENT YAVUZ: ŞAMPİYONLUĞU AVUCUNUN İÇİNE ALDI



Galatasaray, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş bu saatten sonra şampiyonluğu kaybederse ciddi travma geçirir. 5 yıl kendine gelemez, darmadağın olur. Teknik direktörü, hocaların hocası İmparator Fatih Terim olunca işin şekli değişiyor. Konsantrasyon ve motivasyon tavan yapıyor. Akhisar ve Göztepe deplasmanları tabii ki çantada keklik değildir. Ligin başında veya ortasında olsa başı ağrıyabilir derdim. Cimbom, şampiyonluğu avucunun içine almış kucaklamak ve havaya kaldırmak için gün sayıyor. Deplasman meplasman vız gelir, tırıs gider. 3’te 3 yapar diyorum. Antrenör farkını Beşiktaş maçında gördük. Fatih Terim ve talebeleri bu işi bitirdi gibi... Gibisi bile fazla. Peki, sürpriz olur mu? Olmaz diyorum. Olursa ne mi olur? Aslantepe’de “deprem” olur.

''BU KADROYLA GRUPTAN ÇIKAMAZ ''



Galatasaray’ın takım kadrosu Süper Lig için oldukça yeterli. Öyle olmasaydı şu anda şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilir miydi? Türkiye’de en iyi kadro kimde var diye sorsalar tereddütsüz Beşiktaş deriz. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı. Peki, ligde nerede Cimbom’un altında. Düz mantıkla gidersek Galatasaray bu kadroyla Beşiktaş kadar başarılı olabilir diyebiliyor muyuz? Hayır. Kimseyi kandırmayalım bugünkü kadrosuyla Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamaz. Takviye şart. Öncelikle iki stoper, bir 10 numara olmazsa olmaz gibi duruyor.

FAİK ÇETİNER: GALATASARAY KOLTUĞU BIRAKMAZ



Galatasaray’ın büyük bir avantaj yakaladığı kesin. Akhisar, sağı solu belli olmayan bir takım. Ancak ev sahibi, G.Saray maçından 3 gün sonra tarihi bir finale çıkacak. Bunu sezon başı söyleseler, kendileri bile inanmazdı. Bu bakımdan G.Saray’la lig maçına ne kadar konsantre olurlar, bilinmez. Kaldı ki Okan Buruk da bu kupayı alıp tarihe geçmek ister. Takımda mutlaka finali düşündüğünden rotasyon yapacaktır. Bu da G.Saray için büyük bir avantaj. Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanırsa, koltuğu kimseye bırakmaz. Hatta son Göztepe maçında beraberlik bile onlara yetebilir.



''ASLA YETERLİ DEĞİL''



Galatasaray’ın mevcut kadrosu Şampiyonlar Ligi için asla yeterli değil. Bunu bizden çok Fatih Hoca da biliyor. Zirvedeki takımlar arasında kulübesi en zayıf takım Galatasaray.