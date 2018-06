TRANSFERDEKİ SUSKUNLUK NORMAL Mİ?

DÜNYA KUPASI'NA HANGİ TAKIM DAHA YAKIN?

HTS Meclisi’nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transferde sesiz kalmalarını ve şaşalı transferlerin yerine daha makul isimlere yönelmelerinin nedenlerini konuştuk. Dünya Kupası’nda bugün başlayacak son 16 maçları öncesinde alınan sonuçlar ile takımların son durumlarını masaya yatırdık

“İç transferde kendi oyuncularıyla anlaşma konusunda bile kulüpler suskun. Ama ben bu durumu gerçekçi ve doğru buluyorum. Bence Türk futbolu yola gelmeye başladı, gelecekte bunun meyvelerini toplayacağız. Biraz sabır.”



SELÇUK TEPELİ: BÖYLE BİR DÖNEM HATIRLAMIYORUM



Henüz bir transfer yok, o yüzden değerlendirmek zor. Galatasaray, Muğdat’ı aldı, işe yarar ama alıştığımız manada “transfer döneminin başladığını” hissettirecek bir isim değil. Türk futbol tarihinde bu kadar durgun bir transfer dönemi hatırlamıyorum. İç transferde kendi oyuncularıyla anlaşma konusunda bile kulüpler suskun. Ama ben bu durumu gerçekçi ve doğru buluyorum. Bence Türk futbolu yola gelmeye başladı, gelecekte bunun meyvelerini toplayacağız. Biraz sabır.



BELÇİKA, HIRVATİSTAN VE MEKSİKA



Dünya Kupası’nın ilk bölümünde perde kapandı. Başta favori gösterilenlerden Brezilya, Fransa ve zor da olsa Arjantin yola devam etti. Arjantin’in, Fransa karşısında şansı olmadığını düşünenlere, takımların maçlar ilerledikçe kabuk değiştirdiğini çok gördüğümüzü hatırlatırım. Almanya’nın durumu uzun uzun analiz edilecek, merakla bekliyorum. Ve henüz kupa başlamadan yaşanan Alman Milli Takımın’daki Türk futbolculara karşı aptal tribün tepkisinin bu durumun ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Takım içinde de bu aptallığın bir devamı varsa, Almanya’nın aklını oynattığını da düşüneceğim. Gelelim kupanın şu ana kadar beklenmedik değil ama yine de sıra dışı performans sergileyen 3 takımına: Belçika, Hırvatistan ve Meksika. Bu işi daha ileri götürecek kadar sağlam futbol oynuyorlar.

HALİL ÖZER: ÇİLEK DEVRİ ESKİDE KALDI

Şaşalı günler artık bitti. Çilek devirleri eskilerde kaldı. Herkes ayaklarını yorganına göre uzatmalı. Çok düşünüp hata yapmamalılar. O yüzden taraftarlarda hayal kırıklığı yaşayabilir. Ama onlar da anlayışlı ve sabırlı davranmalı. Yarınların iyice kararmaması için bu süreci en akılcı şekilde geçirilmeli.



BREZİLYA FAVORİ, PORTEKİZ PLASE



Benim her zamanki favorim ne yazık ki gitti. Ama emin olun Almanya, önümüzdeki Dünya Kupası’na yepyeni bir jenerasyon çıkarıp yine şampiyonluğa koşacaktır. Ben şu anda Brezilya’yı favori görüyorum. Plase Portekiz. Belçika yarı finale gelemez.

MERİÇ MÜLDÜR: HER ŞEY MECBURİYETTEN

İlk kez bu denli durgun bir transfer dönemi yaşıyoruz da her şey mecburiyetten. Tüm kulüpler kiralık oyunculara, bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. Mevcut mali durumlar itibariyle doğrusu da mantıklı olanı da elbette bu. Fenerbahçe’de transfer rakiplerine göre çok daha hareketli olur diye düşünüyordum da demek ki şartlar onlar için de parlak değil. Aslında Fenerbahçe’nin de Galatasaray’ın da çok fazla transfere ihtiyacı yok. Şampiyonlar Ligi’nde büyük beklentilere girmemek şartıyla 3-4 isimle transferi kapatabilirler. Beşiktaş ise nokta atışı hamleler yapmak zorunda.



HIRVATLAR DİKKAT ÇEKİYOR



Almanya’nın elenmesi tam bir hayal kırıklığı. Arjantin’in futbolu tatmin edici değil ama macera onlar için yeni başlıyor. İngiltere’de bu kez iddialı... Umarım sürprizler devam eder. Brezilya, Fransa, İspanya, Belçika gibi çoğunluğun favorisi takımlar olsa da benim dikkatimi Hırvatistan çekiyor. Hırvatlar’ın futbolundan zevk alıyorum.

ATİLLA TÜRKER: EN SIKINTILI TAKIM FENERBAHÇE

Galatasaray finansal fair-play gereği zaten en fazla 2-3 oyuncu alabilir. Bu doğrultuda olmazsa olmazı iyi bir stoper. Her ihtimale karşı Gomis’in alternatifi olarak bir golcü alındığı takdirde bu iş kapanır. Kadro açısından en sıkıntılı takım Fenerbahçe gözüküyor. Çünkü kimleri gönderecek, kimleri alacak, tam bir muamma. Hemen her mevkide sıkıntı var. Beşiktaş da 2-3 iyi transferle durumu kurtarabilir.



LÖW BÜYÜK SAÇMALADI



Belçika ve Hırvatistan her bakımdan çok ön plana çıktı. Almanya’da Löw’ün kadro tercihi bu hüsranda büyük rol oynadı. Löw büyük saçmalıklar yaptı. Mesut Özil’in yetersiz performansı da haliyle takımın gücünü azalttı.

İBRAHİM YILDIZ: PARAN KADAR TRANSFER



Mali tablolar tüm takımlar elini kolunu bağlıyor. Pahalı transferler yerine kiralama yöntemini deneyeceklerdir. Bu aşamada takımların genç oyunculara yönelmesi daha mantıklı olur. Çok fazla yabancı yerine az ve kaliteli oyuncular tercih edilmeli.



ALMANYA RUHUNU YİTİRMİŞ



En büyük şoku Almanlar yaşadı. Ruhlarını yitirmişler, kötü başladılar, kötü bitirdiler. Brezilya, Portekiz, Belçika, İngiltere kupaya daha yakın takımlar.

BÜLENT YAVUZ: KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİR

Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, transfer borsasını çok etkiliyor. İşte Milan’ın başına gelenleri görüyoruz; bütçeni aştığın zaman, ayağını yorganına göre uzatmadığın zaman cezalarla karşılaşıyorsunuz. İstemiyorum ve de çok üzülüyorum ama sanki bizim kulüplerimizin başına da bir şey gelmek üzere... Bu nedenle 3 büyük kulübün yöneticisi medyaya çıkıp, “Takımı gençleştireceğiz, altyapıya önem vereceğiz. Bizden çok büyük şeyler beklemeyin, iki sene bize müsaade edin” deseler hem Türk ekonomisine yardımcı olmuş olurlar hem de milyonlar boşa gitmez.



SÜRPRİZ FAVORİM HIRVATİSTAN



Löw’ün kadro seçimindeki tutucu davranışı (Leroy Sane’nin alınmayışı) Almanya’nın turnuvada başarısız olmasının temel faktörüydü. Türk asıllı futbolcular üzerinde yapılan spekülasyonların, takım içersinde huzursuzluğa yol açtığı da ortada. Almanya’nın ikinci tura kalamaması, hele hele grubu sonuncu bitirmesi, tarihe geçmiştir. Dünya Kupası’nda bir kura şansızlığından bahsedebiliriz. Turnuvanın sürpriz favorisi olarak Hırvatistan’ı görüyorum. Eğer gruplardaki o inatçı futbolunu tekrarlarlarsa bu Dünya Kupası, Balkanlar’dan bir şampiyon çıkarabilir.

FAİK ÇETİNER: EN ŞANSLISI PHILLIP COCU

Üç büyüklerde ihtiyaç çok ama para yok. Bu sene yine en çarpıcı transferleri Fenerbahçe yapabilir. Fatih Terim, Muğdat’ı aldırdı. Bilinen diğer yerli ve yabancıların peşine düştü. Akıllı bir iş de yapıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise zaten “Küçülmeye gideceğiz” demişti. Şu anda en şanslı teknik adam Cocu. Çünkü istediği ve bildiği oyuncuları aldırabilir. Ama ne olursa olsun hiçbir kulüpten çilek transferler beklemek hayalcilik olur.



KUPA AVRUPA’DA KALABİLİR



Dünya Kupası’nda her an yeni sürprizler yaşanabilir. Gönlümden Ronaldo ve Messi’yi karşı karşıya getirecek Portekiz-Arjantin finali geçiyordu. Ama bu mümkün olmayacak. İsveç’i ve Belçika’yı da yabana atmamak lazım... İngiltere, bu defa finale çıkarsa şaşmam. Özetle; kupa Avrupa’da kalacak gibi.