HTS yazarları derbiyi yorumladı

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in sahasında derbiyi kazanmak için hücum anlayışı ile çıkacağı zaten biliniyor. Ancak Tudor’un uygulayacağı taktik maçın kaderini de belirleyecek. HTS Meclisi’nde yapılan yorumlara göre ise G.Saray’ın hocasının açık futbolu tercih etmesi kendi adına intihar olacak. Daha kontrollü olmak zorunda...

HALİL ÖZER | ''BEŞİKTAŞ TEMPOYU YÜKSEK TUTACAK''

Şenol Güneş bu kez tedirgin çıkmayacaktır... Yine Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi sahaya galibiyet için çıkacaktır. Yine kanatları çok kullanacaklar ve her zaman olduğu gibi tempoyu çok yüksek tutacaktır. G.Saray ise beraberliğin çok da kötü olmadığını düşünerek rakibinin seyirci baskısı ile üstüne saldırmasını kontrol etmeye çalışacak. Ancak G.Saray bu maçta puan almak istiyorsa bundan önceki bazı maçlarda olduğu gibi mücadele gücü yüksek kaos futbolunu oynamayı tercih edecektir.

''EN KİLİT İSİM MUSLERA''

G.Saray’da kilit adam olarak hatta maçın kilit adamı olarak Fernando Muslera’yı en başa yazmak gerekir. Tabii ki bir de Ndiaye ve Fernando. Beşiktaş’ta ise maçın en önemli isimlerinin Talisca ile Tolgay olacağını düşünüyorum. Bu iki isim takımları için çok önemli.

MERİÇ MÜLDÜR | ''SİNİRLERİNE YENİLEN DERBİYİ DE KAYBEDER''

Hocaların maça nasıl etki edeceklerini sahada göreceğiz de Tudor benim düşündüğüm gibi 1 puan için değil de galibiyet için oynarsa seyir zevki çok yüksek bir derbi izleriz. Ama bence bu Tudor’un intiharı olur. Bu kez çılgınlık yapmamalı. Beşiktaş’ın zaman zaman yakaladığı yüksek yüzdeli pas trafiğini de kesebilirse Galatasaray avantaj sağlar. Şenol Güneş’in anlayışı da sahaya çıkaracağı kadro da zaten ortada... Korkacağını, çekineceğini sanmam. Olası bir ters sonuç her ne kadar şampiyonluğa havlu attırmasa da Beşiktaş’ı 9 puan geriye düşürür ki ciddi bir fark bu. Ki bu bir derbidir, her an her şey tersine dönebilir. Beşiktaş takımı da bu tip maçlarda zaman zaman sinirlerine hakim olamadı, rakiplerinin tuzağına düştü. Başta Q7 hepsi sakinliğini korumalı. Sinirlerine yenilip kendini kaybeden, derbiyi de kaybeder.

QUARESMA-RODRIGUES

İki takımda da skoru değiştirecek, maça damga vurabilecek isim çok. Ama derbinin kaderini Quaresma-Babel ikilisi ile bu oyuncuların karşısında oynayacak savunmacı- ların performansları belirler. Galatasaray’ın etkili silahı ise Garry Rodrigues olur derim.

SERDAR ALİ ÇELİKLER | ''FLORYA KONSEYİ NE KARAR VERECEK GÖRECEĞİZ''

Ben Tudor olsam beraberliğe “evet” derim. Şenol Hoca önce kazanmak ama muhakkak kaybetmemek üzere oynayacaktır. Burada Beşiktaş’ın ne oynayacağı aşağı yukarı belli... Taraftarını arkasına alıp hücum etkinliği ile başlayacaklar. Normalden biraz daha sert oynayacaklar ne olursa olsun eskiye oranla savunma güvenliğini de bir parça daha fazla düşünecekler. Dolayısıyla belirleyici unsur G.Saray’ın ne yapacağı. Nasıl bir taktik izleyeceği... Tudor’dan ziyade son hafta etkili olduğu görülen Florya Konseyi (Cenk Ergün ve Dursun Özbek in de Tudor’a ve ekibine dahil olduğu konsey) neye karar verecek onu göreceğiz. Ben olsam Rodriguez ve Feghouli ikilisini aynı anda oynatırım mesela. Ama göreceğiz ne yapacaklarını.

EN KİLİT ADAMLAR HAKEMLER

Hakemler. En kilit adamlar onlar. Sonra sinirli oyuncular. Q7; yeni yeni el kol sallamaya başlayan Cenk. G.Saray’da Belhanda ve karta her daim yakın Ndiaye. Ama öncelik sahada tam ve diri kalmak... Bunu beceren maça her an ortaktır. Pepe-Gomis; Mariano-Babel; sol bek her kimse-Quaresma esleşmeleri ilginç olacak.

BÜLENT YAVUZ | ''GÜNEŞ, TUDOR'A 10 BASAR''

Şenol Hoca oyun okumada Tudor’a 10 basar. Beşiktaş evinde oynuyor. Cimbom’un pas trafiğine asla müsaade etmemeli. Sağdan Q7, soldan Babel’in hücum varyasyonları G.Saray’ı bunaltır. Beşiktaş’ın olmazsa olmazı hızlı hücum ve hızlı savunma olmalıdır. Beraberlik ise hem G.Saray’ın hem de Tudor’un işine yarar. Önce Kartal’ı uçurmayacak bu nedenle de her alanda sıkı baskı yapmalı. Sonraki hedef ise oyunu önde kabul edip süratli hücum çıkışları ile pozisyon bulmak.

Q7, BABEL, CENK PORTO’NUN AKLINI ALDI

Beşiktaş’ta; Q7, Babel ve Cenk Porto’nun aklını başından almıştı. Aynı sendromu Cimbom’a da yaşatabilirler. Galatasaray’ın attığı gollerden sonra kükreyen aslanı Gomis’i; Belhanda, Ndiaye ve Rodrigez (Yasin) iyi beslerlerse Vodofone Park sessizliğe bürünebilir.

FAİK ÇETİNER | ''1 PUANA RAZI OLURLAR''

Karşılaşmadan önce iki teknik adam da “Kazanmak için oynayacağız” diyecekler. İnanmam. Beraberliği vereyim, ikisi de razı olur. İki teknik adam da kontrollü ve önce yenilmemek üzerine planlar yapacaklar.

''KALECİLER ÇOK ÖNEMLİ''

Maçın kilit isimleri olarak Muslera ve Fabri’yi görüyorum. İki kalecinin de yapacağı kurtarışlar ya da hatalar maça damga vuracaktır. Böyle derbilerde kaleciler her zaman çok önemlidir.

ATİLLA TÜRKER | ''TUDOR'UN EN ZOR SINAVI''

Şenol Güneş, hak edene formayı veriyor. İsme bakmıyor. Her zaman doğru değişiklikler yapıyor. Asıl Tudor’a bakmak lazım. Galatasaray saçma sapan bir anlayışıyla oynarsa hafta boyu Tudor’u konuşuruz. Bu stres, Galatasaray’ı ve Tudor’u olumsuz etkileyecektir.

QUARESMA VE BELHANDA

Elbette ki kaleciler ve golcüler maçın kaderinde önemli rol oynarlar. Haliyle bu maçta da Fabri, Muslera, Cenk ve Gomis gibi isimler ön plana çıkacak. Ama bir de şu var: Çok büyük yetenek olmalarına rağmen ne zaman ne yapacakları hiç kestirilemeyen bazı isimler de var. Bir bakarsınız sahada gezinirler, bir bakarsınız coşarlar, coştururlar. Mesela bir Quaresma, bir Belhanda...

İBRAHİM YILDIZ | ''ŞENOL HOCA DAHA ETKİN''

Şenol Güneş’in takım tertibi ve oyun planı aşağı yukarı belli. Takım oyununu iyi yapı- yorlar. Pas trafiği kesintiye uğramazsa, kenar ortaları ile sonuca gidebilirler. Şenol Hoca, oyuna müdahale anlamında daha etkin... Orta alanda daha etkili oyuncuları var. Tempoyu düşürmezlerse, rakibi çok zorlarlar... Tudor’un elindeki kadro iyi ancak yedek kulübesi yetersiz. Savunma problemi var. Orta sahayı Beşiktaş’a kaptırırsa, çok gollü bir sonuç ortaya çıkar. Alan savunmasını iyi yapmaları gerekiyor.

SAVUNMACILARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Beşiktaş’ta Babel, Pepe ve Tolgay skora etki yapacak oyuncular olur. Galatasaray’ın en önemli kozu ise Gomis ile Macion... Bu isimlerin ortaya koyacağı performans maçın kaderini belirler. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

SELÇUK TEPELİ | ''BEŞİKTAŞ MAÇA ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜZEYİNDE HAZIRLANACAK

Şenol Güneş bu maça takımını Şampiyonlar Ligi maçı gibi hazırlayacaktır. Beşiktaş’ın epey saldı- racağını, Güneş’in planının böyle olacağını düşünüyorum. Tudor’a gelince, onun işi zor. O da derbi karnesi zayıf bir teknik direktör ve buna bakılırsa hücum etmek zorunda. Ama kadrosundaki oyuncular sürprizlerle dolu. Örneğin sağ kanatta Rodrigues oynayınca kazanıyor ama o maçlarda goller de çoğunlukla sol kanattan geliyor. Belhanda ihtiyacı olduğu maçlarda ortalıkta yok. Sağlam görünen, açık ara ligin en az gol yiyen lig lideri takımın defansı, 1 maçta 5 gol yiyor. Tolga’nın yokluğu da bence takımın gücünü azaltıyor.

NDIAYE KIRMIZI KART GÖREBİLİR

Beşiktaş için kilit adamlar Babel ve Talisca. Onlar iyi oynarsa Galatasaray’ın şansı kalmaz. Onlar iyi olursa Q7 de iyi olur. Galatasaray için kilit adamlar Muslera, Rodrigues ve Ndiaye. Rodrigues kaybedilen büyük maçlarda ilk 11 oynamadı, ama Galatasaray da hücum oynamadı. Oynasa nasıl bir performans gösterir onu da tam bilemiyoruz, epey savruk bir futbolcu çünkü. Ndiaye’ye gelince, geçen hafta Alanya maçında açık bir sarı karttan kurtulan oyuncunun bence bu maçta kırmızı kart görme olasılığı var ve bu maçın kaderini etkileyebilir.

FIRAT AYDINUS NASIL BİR YÖNETİM GÖSTERİR?

SERDAR ALİ ÇELİKLER | Fırat Aydınus ev sahibi kimse biraz daha ona yontacaktır maçı. Bu da normaldir. Türkiye’de böyle maç yönetiyor hakemler. Bu açıdan bakılınca da Beşiktaş ev sahibi olduğu için de daha avantajlı konumdadır.

MERİÇ MÜLDÜR | Türkiye’nin bir numarası. Bence bu maç için en ideal hakem. En iyi şekilde yönetecektir.

BÜLENT YAVUZ | Fırat hakemlik kariyerinin en önemli maçına çıkıyor. Bu maç ger- çekten geçtiğimiz sezon ki derbilere de benzemiyor. Çok spekülasyon da oldu. çıkıp aslanlar gibi yönetecektir.

FAİK ÇETİNER | En doğru isim. Bence çok iyi bir maç yönetecektir.

ATİLLA TÜRKER | Fırat son derece tecrü- beli bir isim olduğu için bu maçı çok kolay yönetir. Yeter ki iyi motive olsun ve pozisyonları yakından takip etsin. Zaten bu maçı mevcut formuyla yönetebilecek en iyi hakemdi.

Beşiktaş-Galatasaray

HTSpor yazarları

Habertürk yazarları