HTSPOR yazarları, Sivasspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

ATİLLA TÜRKER: KALBİMİZ DURACAKTI

Nasıl bir görüntü vardı, biliyor musunuz? Top bir o kalede, bir bu kalede.

İnanılmaz fırsatlar yakalandı.

İnanılmaz sayıda da harcandı.

Bakmayın siz sadece 4 gol atıldığına... Bir bu kadar daha olabilirdi.

Her iki takımda da kazanma arzusu çok yüksekti.

Maç boyu nefesler kesildi adeta.

Yetenekli ve yaratıcı futbolcu izlemenin keyfi ayrı oluyor. Dün bu keyif fazlasıyla vardı.

Önce Sivasspor’a bakalım. Ön bölgedeki oyuncularının tamamına yakını her an skoru değiştirebilecek isimler. Kim bunlar? Başta Robinho... Sonra da elbette ki Kone ve Bifouma. Üçü de zaten daha önce üst liglerde top koşturan deneyimli isimler. Tabii bir de Emre var. Emre Kılınç... 23 yaşında pırıl pırıl bir isim. Tam bir yetenek. Müthiş tekniği ve zekasıyla sol koridoru çok iyi kullanıyor.

Sivasspor’un ön bölgedeki bu önemli isimleri maç boyu güzel işlere imza attılar. Paşa savunmasının arkasına iyi sarktılar, önemli pozisyonlar yakaladılar.

Ama bitirici noktalarda gerekli başarıyı sağlayamadılar.

Kasımpaşa’daki inanç ve direniş de dün çok üst düzeydeydi. Korakor oynadılar. Ne gerekiyorsa yaptılar.

Maçın başında kısa bir durgunluk yaşamalarına rağmen daha sonra oyuna en iyi şekilde ortak oldular. Ofansif bir futbol ortaya koydular. Bitmeyen hırs ve inançlarıyla takdir topladılar. Sivas gibi çok önemli bir deplasmanda puan çıkartmayı başardılar.

Unutulmasın ki, aynı Sivas’a çok sayıda takım şen geldi, yaslı döndü.

Şu da ayrı bir gerçek. Paşa mevcut tablosuyla Süper Lig’e ayrı bir renk katıyor.

Mbaye Diagne için hemen paragraf açalım. Dün ilk golde 10 numara asist yaptı. Hani, “Kardeşim Eduok... Dokunman yeter” der gibi... İkinci golde de topa öyle bir kavis verdi ki... Harika.

Dün Trezeguet yine coşku doluydu. İnanılmaz çalıştı. Geniş alanı çok iyi kullandı. Arkadaşları bu futbolcuya biraz daha iyi ayak uydurabilseydi skor çok daha değişik olabilirdi.

Oyuna sonradan giren 21’lik Ahmet Ildız de iyi bir kumaşı olduğunu dün bir kez daha gösterdi.

Son sözüm Veysel için olacak. Sevgili Veysel... Nasıl bu kadar dikkatsiz davranıyorsun, nasıl bu kadar kontrolsüz giriyorsun, inanılır gibi değil. İşte bu yüzden penaltıya sebep oldun. Yakıştı mı!

AYBABA VE ÖZDEŞ

Düşünceleri aynıydı: Kazanmak... Sürekli golü düşünmek... Maçın hakkını vermek.

İLKER TAKPAK

Sivas’ın ilk golünde ofsayt vardı. Hata kimde? Kıdemsiz yardımcı hakem İlker Takpak’ta... Süzemedi. Göremedi.

BÜLENT YAVUZ: SİVASSPOR'UN İLK GOLÜ OFSAYT

Kasımpaşa’nın her maçında kritik hakem kararları var. Sivas’ta da yanlış hakem kararları, gri pozisyonların yorumlanması ve ceza alanları içerisindeki mücadelelerde farklı hakem yorumları oldu. Alper Ulusoy, FIFA kokartlı bir hakem. Tecrübeli ve deneyimli. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, maçın önemini idrak etmiş ki; bu karşılaşmaya sıradan değil, üst düzey maçlar yöneten kaliteli bir hakem ataması yapmış.

6. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içerisinde Veysel Sarı’nın rakibine net bir müdahalesi var. Bence bu, penaltıyı gerektirebilecek kusurlu bir hareketti. Ama hakem oyunu devam ettirdi. Müsabakanın 13. dakikasında Sivas’ın attığı birinci gol tartışmasız ofsayttı. Yardımcı hakemler, kendi önlerindeki yakın pozisyonlarda maalesef hata yapıyorlar. Bu da öyle bir yanlış karardı. Gol iptal edilmeliydi.

86. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içerisinde yine pozisyonun içinde bulunan Veysel Sarı’nın rakibi Emre’ye bir müdahalesi var. Ancak bu penaltı için yeterli miydi, değil miydi? Pozisyon hakem Alper Ulusoy’un neredeyse 6 metre önünde ve açık vaziyette. Bu pozisyona “Devam” diyen hakemler de olur. Penaltı veren hakemler de olur. Hep kullanırız ya ‘gri pozisyon’ diye... Hakem takdir hakkını penaltıdan yana kullandı.

Maçın 2-2 berabere bitmesi bence her iki takım adına hak edilmiş bir neticeydi.