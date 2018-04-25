TFF, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. HTSPOR yazarları, herkes tarafından merakla beklenen kararı yorumladı:

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''MALUMUN İLANI OLDU''

Aslında malumun ilanı oldu. Olayın ertesi günü Cumhurbaşkanı, “kumpas” dedi. MHP lideri de “Maç kaldığı yerden başlarsa, kumpasçılar amaçlarına ulaşamaz” deyince zaten TFF’nin başka bir karar alması mümkün değildi.

Aslen olayın aydınlatılması gereken çok krtitik bir yönü var: Beşiktaş sahayı mı terk etti? Yoksa Hakem ‘tatil’ dediği için mi sahaya çıkmadı. Bu konu çok karanlık. Beşiktaş sahayı önceden terk ettiyse hükmen yenik sayılması gerekiyor zaten. Yok hakemin tatil kararından sonra çıkmadılarsa Gökhan Gönül’ün görüntüleri ne?

Bu karanlık noktalar aydınlatılmadığı için maç tekrar edecek. Ha bu arada TFF, hakemi Mete Kalkavan’a da “Sen maçı tatil ederek çok da doğru yapmadın” demiş oldu. Ben de katılıyorum. Kalkavan o gün sahaya hakim olamadı. Bu tür derbilere yabancı hakem atamadan bu işleri tam olarak bitiremeyeceğiz. Beşiktaş da sahaya çıkacaktır. Fikret Orman; “En doğrusunu Cumhurbaşkanımız bilir” dedikten sonra sahaya çıkmamazlık yapmaz.

MERİÇ MÜLDÜR: "BEKLENEN BİR KARARDI"

Dünden itibaren beklenen bir karardı. Devlet Bahçeli Bey deklare etti zaten, temennisi de yerine geldi. Asıl şaşırtıcı olan, zaten siyaset vardı işin içinde ama bu denli olması konuşulmalı. Bu olaylar hep oluyor ama bu sefer abarttılar. Devlet Bahçeli bile bu maç böyle olsun diye temennide oluyor. Siyasetin de etkili olduğunu düşünüyorum kararda.

Akla mantığa sığmayan olaylar oldu. Hakem raporu var. Mantıken 3-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlanır diye bekliyordum. Dün Fenerbahçe'nin toplantısının doğrultusunda da birçok şeyi çürüttüler. Demek ki federasyon hakemin raporunu inandırıcı bulmuyor. O zaman hakemin de hakemlik hayatı bitmeli. Açıklar var gerçekten raporlarda. Beklenen bir karar açıkçası.

Seyircisiz kararıyla ilgili net bilmiyorum. Aslında Beşiktaş seyircisi olmalı. Onların yaptığı bir şey yok. Sonuç olarak Türkiye'nin en güzide derbilerinden biri seyircisiz olarak oynanacak.