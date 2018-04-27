Huachipato - Deportes Iquique maç önü

Huachipato ve Deportes Iquique, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 15 puanlı Huachipato 7. sırada bulunuyor, Deportes Iquique 10 puana sahip ve 11. sırada. Huachipato, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportes Iquique, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Huachipato galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Deportes Iquique galibiyet oranı 2.90. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Huachipato önceki hafta CD Everton mücadelesinde 1-2 yenildi.

Deportes Iquique, O Higgins karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Huachipato, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

Deportes Iquique ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportes Iquique, 8 gol atarken 4 gol yedi.