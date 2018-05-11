Huachipato - Palestino maç önü

Huachipato ve Palestino, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Huachipato 16 puanla 9. sırada, Palestino 12 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Huachipato, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Palestino, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 335. İddaa'da Huachipato kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Palestino kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Huachipato önceki hafta Santiago Wanderers mücadelesinde 1-4 yenildi.

Palestino, CD Everton karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Huachipato, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Huachipato, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Palestino, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Palestino, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.