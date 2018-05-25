Huachipato - Universidad de Chile maç önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Huachipato, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Universidad de Chile takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Huachipato 17 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Universidad de Chile 25 puanda ve 5. sırada. Huachipato, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Universidad de Chile, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 197 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Huachipato kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Universidad de Chile sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Huachipato önceki hafta Santiago Wanderers mücadelesinde 1-4 yenildi.

Universidad de Chile, San Luis De Quillota karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Huachipato, 11 gol attı ve 4 gol yedi.

Universidad de Chile, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universidad de Chile, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.