Samsung ve Apple'ın katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı bilinen bir durum. Pek dillendirilmeyen şey ise, Çinli telefon üreticisi Huawei'nin de aynı hedefin peşinde olduğu. Üstelik Huawei, katlanabilir telefon rekabetinde ilk sırayı almak ve bu telefonu rakiplerinden önce piyasaya sürmek istiyor.

Huawei'ye yakın kaynaklardan gelen habere göre, Çinli telefon üreticisi içe katlanır bir telefon üzerinde çalışıyor. İddialara göre bu telefon için kendine seçtiği ortak ise LG. Her ne kadar OLED ekran piyasasının hakim ismi Samsung olsa da, Huawei'nin LG'yi tercih etmesi, Samsung'un da aynı amacı hedeflemesinden kaynaklanıyor olabilir.

Bu yeni akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Bununla birlikte gelen ilk haberlere göre Huawei, katlanabilir telefon modelini kasım ayında tanıtarak rakiplerinden önce akıllı telefon meraklılarının karşısına çıkmanın planlarını yapıyor.