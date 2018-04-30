Çin merkezli teknoloji devi Huawei ile Amerika Birleşik Devletleri’nin arasının uzunca bir süredir açık olduğu bilinen bir durum. Özellikle Amerikan senatosunda Huawei'ye karşı birçok defa casusluk suçlamalarının yönlendirildiği hatırlandığı zaman, bu zıtlaşmanın ne boyutlarda olduğunu anlamak daha mümkün hale geliyor.

Yine de bu zıtlaşmanın sonuçlarının ne olacağı pek belli değildi. Ta ki ZTE'nin başına gelenleri görene kadar! Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çinli teknoloji şirketi ZTE'ye birçok yasak konulmuş ve şirket oldukça zor durumda bırakılmıştı. Ancak en önemli sıkıntı, ZTE'nin Android'i kullanamama ihtimaliyle ortaya çıkmıştı.

ZTE'nin başına geleni kendisi için çok önceden öngören Huawei, 2012 yılından bu yana kendi işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Tahmin edilebileceği üzere bu işletim sisteminin amacı, olası bir Android yasağı karşısında eli kolu bağlı kalmaktansa kendi işletim sistemi ile akıllı telefon üretimine devam edebilmek.

Tabii burada akıllara gelen soru, Android yasağına karşı kendi işletim sistemini kullanmak Huawei'yi bu durumdan sorunsuzca çıkarmaya yeter mi? Önümüzde Windows Phone ve Tizen gibi örnekler varken bu soruya olumlu yanıt vermek çok kolay değil. Ancak yine de şirketin kendisi için bir B planı üzerinde çalışması her durumu değerlendirdiğinin bir göstergesi.