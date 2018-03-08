Huawei Mate 10 Pro incelemesi

Huawei'nin akıllı telefon piyasasındaki en iddialı modellerinden Huawei Mate 10 Pro’ya baktığımızda, ilk dikkatimizi çeken 6 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranı oluyor. İnç başına 402 piksel yoğunluğu sunan bu ekran, 18:9 en boy oranıyla yeni ekran trendine de uyum sağlamış.

4.000mAh bataryasıyla uzun süreli bir pil ömrü vadeden Huawei'nin amiral gemisinde, aynı zamanda USB Type-C port ve hızlı şarj desteği mevcut. SuperCharge teknolojisiyle donatılan telefon, bu özelliği sayesinde 30 dakikada yaklaşık %60 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de üstün performanslı kamerası. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sefer de Leica ile işbirliğini sürdüren Huawei, Mate 10 Pro’da çift kamera ile karşımıza çıkıyor.

Optik görüntü sabitleme özelliğine, f/1.6 diyafram açıklığına, 4K video kayıt yapabilme niteliklerine sahip 12MP'lik ana kamerasını, yine f/1.6 diyafram açıklığına sahip 20MP'lik ikinci bir arka kamerayla destekleyen Huawei, ön yüzde ise 8MP'lik bir lense yer vermiş.

Huawei'yi diğer telefon üreticilerinden ayıran en önemli nokta ise kuşkusuz kendi yonga setini kendi üretmesi. Bu konuda birçok Android tabanlı telefon üreticisi gibi Qualcomm'a mahkum olmayan Huawei, Apple'ın A serisi ayarında güçlü yonga setleri üretebiliyor.

Mate 10 Pro'da kullandığı Kirin 970 modelini de kendisi geliştiren Çinli şirket, bu işlemciyi 10 nm mimarisinde 8 çekirdekli olarak tasarladı. 4'ü 2.4GHz Cortex-A73, 4'ü ise 1.8GHz Cortex-A53 işlemci kümelerinden oluşan bu yonga seti, aynı zamanda yapay zeka işlemleri için geliştirilen NPU birimlerine de sahip.

Sahip olduğu NPU birimleri sayesinde 25 kata kadar daha hızlı çalışabilen Huawei Mate 10 Pro, aynı zamanda 50 kata kadar da tasarruf sağlayabiliyor. Grafik işlemcisi olarak Mali-G72MP12 grafik yongasına güvenen şirket, yeni amiral gemisini 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı olarak iki farklı modelde satışa sunuyor.

Huawei'nin Mate 10 Pro ile övünmesini gerektiren bir diğer özelliği ise, kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ve EMUI 8.0 ara yüzüne sahip olarak çıkan ilk telefon olması. Telefonun tasarımına göz attığımız zaman, Mate 10 Pro'nun arka kapağının cam, gövde çerçeve malzemesinin ise metal olduğunu görüyoruz. Parmak izi okuyucusunu telefonun arka yüzüne yerleştiren Huawei, ön yüzde ise %80,9'luk ekran gövde oranı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Tüm bu gelişmiş özellikleri ile akıllı telefon piyasasının en güçlü telefonlarından biri olan Huawei Mate 10 Pro, 4.000 TL'ye yakın fiyatıyla şu ana kadar ki en pahalı Huawei telefonu unvanını da elinde tutuyor.