RoadReader projesi kapsamında bir deneme gerçekleştiren Huawei, yapay zeka teknolojileriyle desteklenmiş akıllı telefonu Mate 10 Pro’nun sürücüsüz bir otomobili başarıyla yönettiğini açıkladı.

Akıllı nesne tanıma sistemine sahip olan telefon, binlerce nesneyi birbirinden ayırabiliyor ve farklı durumlarda mümkün olan en ideal hamleleri hesaplayabiliyor.

OTİZM TANISINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Denemenin bir videosunu yayınlanan Huawei, otonom otomobile çevirdiği Porsche Panamera’nın diğer otonom araçlardan farklı olarak etrafını görmediğini ancak Mate 10 Pro sayesinde çevresini anlayabildiğini belirtti.

Yapay zeka destekli otomatik nesne tanıma özelliği, Mate 10 Pro’da daha iyi fotoğraflar çekmek için kullanılıyor. Ancak Huawei’nin denemesi, bu teknolojinin üçüncü taraflar tarafından farklı ve daha işlevsel amaçlarla kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

YAPAY ZEKÂLI TELEFON TÜRKİYE'DE!

Hızla gelişmekte olan yapay zeka alanında Çinli arama devi Baidu ile stratejik bir ortaklık yürüten Huawei, geçtiğimiz aralık ayınca açık kaynaklı bir mobil yapay zeka platformu kurmayı amaçlıyor. Huawei’nin HiAI platformunu ve nöral ağ işleme ünitesini kullanacak olan platformda ayrıca Baidu’nun derin öğrenme mimarisi PaddlePaddle ve yapay zeka paketi Baidu Brain yer alacak.

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