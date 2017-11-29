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Gelişmiş bir TSMC 10nm işlemiyle üretilen Huawei Kirin 970, içerisinde sekiz çekirdekli ARM Cortex CPU, piyasaya ilk kez giren Mali G72 12 çekirdekli GPU ve özel olarak bir mobil cihaz için tasarlanmış ilk NPU ile geliyor.