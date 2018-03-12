Türkiye'de satışa sunulan Huawei P Smart'ın Fullview ekran tasarımı ve yüzde 76’ya kadar çıkan ekran gövde oranı ile dikkat çekiyor. Huawei P Smart'ın Türkiye için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 1599 TL olarak belirlendi.

Geniş ekran tasarımı ve ekranı ikiye bölerek kullanma özelliği ile aynı anda iki farklı program üzerinde çalışmaya olanak veren cihaz, arkasındaki Leica kamerasında yer alan “Bokeh Efekti” ile son derece başarılı portre ve selfieler çekmeye imkan tanıyor. Ayrıca, “Phone Clone” özelliği ile de telefon değiştirirken tüm bilgilerinizi kaybetme riski ortadan kalkıyor. Telefonunuzdaki rehber dahil tüm bilgileri olduğu gibi IOS-Android, Android-IOS arası direkt WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktararak, pek çok kullanıcının yaşadığı önemli bir sorunu ortadan kaldırıyor.