Huawei P Smart inceleme

Donanımına kıyasla uygun fiyatlı yeni akıllı telefon Huawei P Smart, çok kısa süre önce satışa sunuldu. Arka kısımda yer alan Dual kamerası ve donanım özellikleriyle öne çıkan Huawei P Smart, markanın yeni nesil tasarımlarını yansıtıyor. İlk bakışta ince çerçeveli yapısı dikkat çeken cihazda, önde herhangi bir fiziksel tuş bulunmadığı gibi parmak içi okuyucu da arka kısımda konumlandırılmış...
5.65 inç IPS LCD ekrana (1080x2160) sahip olan Huawei P Smart, 18:9 en boy oranı ile yeni nesil görüntü standartlarını destekliyor. %82.4 ekran çerçeve oranı sunan akıllı telefon, bu noktada da başarılı sonuç veriyor ve ön yüzde neredeyse işlevsiz alan bırakmıyor. Android 8.0 Oreo ile gelen Huawei P Smart, 8 çekirdekli Octa-core işlemci (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53), Mali-T830 MP2 GPU, 3 GB RAM ile donatılmış. Özellikle oyun performansı gayet başarılı olan cihaz, yüksek grafik kalitesine sahip pek çok oyunu kolaylıkla çalıştırıyor.
Telefonun arka yüzünde bulunan dual kamera (13 MP + 2 MP) özellikle gündüz çekimlerinde yeterli performans sunsa da geceleri ya da düşük ışık alanlarında çoğu akıllı telefon gibi beklentileri karşılayamıyor. Odaklanılan yerin dışında kalan kısımların flu gözükmesini sağlayan Bokeh modu gibi avantajlar sunan P Smart, göze hoş gelen enstantaneler oluşturmanıza imkan tanıyor. Telefonun ön tarafında yer alan 8 MP'lik selfie kamerası ise yakın mesafedeki objeyi ya da kişiyi çekmek için gayet yeterli.
Dahili hafızası 32 GB olan P Smart, microSD kart desteği ile 256 GB'a kadar ek hafıza imkanı sunuyor. 3000 mAh çıkarılamayan Li-Po bataryaya sahip olan cihaz, bir günlük kullanımı kolaylıkla çıkarıyor. Yaklaşık 1500 TL fiyat seviyesinde olan Huawei P Smart, donanım özellikleri ile bir üst seviyeyi zorlamasına karşın uygun fiyatıyla iyi bir akıllı telefon seçeneği olarak öne çıkıyor.
Huawei P Smart teknik özellikleri
İşlemci: HiSilicon Kirin 659 Chipset / Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53)
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB (microSD kart ile 128 GB'a adar artırılabilir)
Ekran: 5,65 inç IPS LCD (1080x2160)
İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Arka kamera(Dual): 13 + 2 megapiksel selfie kamera (+Flash)
Ön kamera: 8 megapiksel
Parmak izi okuyucu: Var (arkada)
Boyut: 150,1x72,1x7,5 mm
Ağırlık: 165 gr
Batarya: 300 mAh batarya (sabit)
Bağlantılar: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.2, A-GPS, microUSB 2.0, 3,5 mm kulaklık
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