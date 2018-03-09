Ekranın gövdesine oranı yüzde 76 olan P Smart, Huawei’nin önceki telefonlarından daha geniş bir görüntü sunuyor. Bu geniş ekran ayrıca ikiye bölünebiliyor ve aynı anda iki farklı uygulamanın ön planda çalıştırılmasına olanak tanıyor.

P Smart’ın Leica imzalı çift arka kamerası, bokeh efektli fotoğraf çekebiliyor. Telefonun Phone Clone isimli özelliği ise rehber dahil tüm bilgileri olduğu gibi iOS-Android, Android-iOS arası direkt WiFi bağlantısı ile başka telefonlara aktarılmasına olanak tanıyor.

Telefonun ekranı parmak eklem hareketlerini algılama kabiliyetine sahip. Ekrana uygulanan çift tık hareketi ile ekran görüntüsü alınırken, ekrana tek uzun tık hareketi yapıldığında telefon görüntü ve ses kaydetmeye başlıyor. Ekrana ‘W’ harfi yazıldığında hava durumuna gidebiliyorsunuz. Ekrana ‘C’ çizildiğinde kameraya gidiliyor, ‘S’ harfinde ise ekran kaydı alınıyor.

Huawei’nin yeni akıllı telefonu P Smart, 1.599 TL fiyatla raflardaki yerini aldı. Telefon MediaMarkt, Teknosa, Turkcell, Türk Telekom, Vatan ve Vodafone mağazalarında ve web sitelerinde satışa çıktı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İşletim Sistemi: Android 8.0 - Huawei Emotion Arayüzü

- Ekran: 5,7 inç, 1080 x 2160 piksel,

- Kamera: 13 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera

- İşlemci: ARM Cortex A53, sekiz çekirdekli, 64 bit

- Bellek: 3 GB

- Hafıza 32 GB (microSD kartla 256 GB'a kadar artırılabilir

- Pil: 3000 mAh

- Renk Seçenekleri: Siyah, Altın Sarısı, Mavi