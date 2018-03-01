Şubat ayının başından bu yana konuşulan Huawei P20 Lite'ın ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı. İnternette yer alan bilgilere göre 27 Mart 2018 tarihinde tanıtılması beklenen telefonun özellikleri de netleşmeye başladı.

Ön yüzünde yer alan ufak çentiği sayesinde iPhone X'a benzeyen telefonlar kervanına katılan Huawei P20 Lite'da 5,6 inç büyüklüğünde 1080x2250 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor.

Parmak izi okuyucusunu arka yüze konumlandıran Huawei, aynı zamanda 16MP'lik bir arka kameraya sahip. Sekiz çekirdekli Kirin 659 yonga seti bulunan telefonda ayrıca 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor.