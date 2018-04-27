Huawei'nin yeni amiral gemisi P20 Pro'nun resmi satış fiyatı belli oldu. Resmi kaynaklardan gelen açıklamaya göre, Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisinin Türkiye satış fiyatı 4.999-TL olarak belirlendi.

Arka yüzünde bulunan üç kamerayla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Huawei P20 Pro, aynı zamanda sahip olduğu donanımla da akıllı telefon sektöründeki en iddialı cihazlardan biri olarak anılmaya başlanmıştı. Anlaşılan telefonun bu kadar üst düzey özelliklere sahip olması, fiyatının da ortalamanın üzerinde belirlenmesine neden olmuş.

Peki Huawei P20 Pro’yu bu kadar özel kılan nitelikleri neler? Öncelikle telefonda yapay zeka destekli bir yonga seti olan Kirin 970 bulunuyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan telefonda, 6,1 inç büyüklüğünde çentikli ekran mevcut.

Arka yüzünde biri 40MP, diğeri 20 MP ve sonuncusu ise 8MP olan üç adet kamera yer alıyor. Telefonun ön yüzünde ise 24MP'lik bir selfie kamerası mevcut.