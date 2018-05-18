Huawei P20 Pro inceleme

Huawei akıllı telefon ailesine geçtiğimiz ay katılan Huawei P20 Pro, 3 arka kamerasıyla duyurulduğundan bu yana büyük ilgi uyandırmıştı. İddialı olmayı seven Huawei, P20 Pro ile sadece kamera değil pek çok donanımı ve özellikleriyle ilgiyi hak etmiş gözüküyor.

Twilight, Midnight Blue, Black ve Pink Gold olmak üzere 4 renk seçeneğiyle satışa sunulan P20 Pro, ilk anda tasarımı ve malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Kasası 155 x 73.9 mm olan cihaz, 7.8 mm kalınlığında. 180 gr ağırlığındaki P20 Pro, en üst seviyedeki muadillerinin ortalama boyut ve ağırlık değerlerini taşıyor.

Huawei P20 Pro'nun ekranı

Ön tarafına bakıldığında 6.1 inç boyutunda AMOLED kapasitif ekran gördüğümüz cihazda, 1080x2240 piksel çözünürlük sunuluyor. Üst tarafında bir çentik ile gelen P20 Pro, çentikten hoşlanmayan kullanıcılar için ekranda ortaya çıkan dijital siyah alan ile bu bölümü gizlemeye de imkan tanıyor. 408ppi piksel yoğunluğu sunan akıllı telefon, AMOLED ekranı sayesinde, muadilleri gibi son derece başarılı bir görüntü seviyesi sunuyor.

Huawei P20 Pro'nun donanım özellikleri

Android 8.1 Oreo ile birlikte gelen P20 Pro, Hisilicon Kirin 970 yonga setine sahip Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) işlemci ile geliyor. Mali-G72 MP12 GPU ile donatılan cihaz, 6 GB RAM ve dahili 128 GB depolama kapasitesi sunuyor. Bu noktada microSD kart desteğiyle artırılabilir hafıza seçeneği sunmasa da, 128 GB'lık boyutun gayet yüksek olduğunu ve fazla fazla yetebileceğini belirtmekte fayda var.

Huawei P20 Pro'nun kamerası

Cihazın en çok merak edilen özelliği kuşkusuz arka tarafında yer alan dizili 3 kamerası. Bu kameralardan ilki 40 MP (f/1.8, 27mm, 1/1.7"), ikincisi 20 MP B/W (f/1.6, 27mm) ve üçüncüsü ise 8 MP (f/2.4, 80mm) Leica lens ile donatılmış durumda. Ön kameraya baktığımızda ise 24 MP (f/2.0, 26mm) değerine sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın kamera performansı beklendiği gibi son derece başarılı. Arka kameralar düşük ışıkta dahi olsa gayet iyi sonuç veriyor. Işığın yoğun olduğu ortamlarda ise zaten muadillerini kıskandıracak kadar iyi olan P20 Pro, faz algılama, lazer oto fokus ve LED flash desteği de sunuyor. Cihaz 24 MP'lik selfie kamerasıyla da yine beklentilerin üzerine çıkmayı başardığı gibi portre modu da başarılı sonuçlar verebiliyor.

Yanında DSLR ya da aynasız bir fotoğraf makinesi taşımak istemeyenler için gerçekten başarılı bir alternatif olan Huawei P20 Pro, donanım özellikleriyle en üst seviyede çözüm sunuyor. 4000mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon, 1 günlük kullanımı kolayca karşılıyor. Tasarımı, malzeme kalitesi, kamerası, donanımı ve diğer özellikleriyle de öne çıkan cihaz, an itibarıyla Türkiye'de 4.700 ile 4.900 TL arasında fiyat etiketiyle teknoloji marketlerde yer almış durumda. Üst seviye bir akıllı telefon arayanlar için P20 Pro, son derece başarılı bir alternatif konumunda. Özellikle kamera performansıyla rakipsiz...

Huawei P20 Pro'nun teknik özellikleri

İşlemci: Hisilicon Kirin 970

GPU: Mali-G72 MP12

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6.1 inç AMOLED 1080x2240

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Arka kamera: 40+20+8 megapiksel

Ön kamera: 24 megapiksel

Sensörler: Parmak izi okuyucu, ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, renk spektrumu

Boyut: 155 x 73.9 x 7.8 mm

Ağırlık: 180 gr

Batarya: Li-Po 4000 mAh batarya (sabit)

Bağlantılar: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Blutooth 4.2, GPS, NFC, Infrared, USB 3.1 (Type C 1.0 dönüştürücü)