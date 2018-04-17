Huawei'in geçtiğimiz ay tanıttığı iki yeni amiral gemisi Huawei P20 ve Huawei P20 Pro resmen satışa sunuldu. Tanıtım tarihinden itibaren özellikleri ve tasarımı sayesinde hiç gündemden düşmeyen bu ikili, şimdi de satış rakamlarıyla konuşuluyor.

Çin'de Huawei'nin resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz Perşembe günü satışa sunulan bu iki akıllı telefon, 10 saniye içerisinde Çinli şirkete tam 15 milyon dolar kazandırdı. Başlı başına bir başarı olan bu hasılat rakamları bile, Huawei P20 modelinin 2018 yılında ne gibi işler başaracağının bir göstergesi.

Yavaş yavaş Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulmaya başlanan Huawei P20 ve P20 Pro modellerinin toplamda ne kadarlık bir satış rakamına ulaşacağını ve bu rakamların başta iPhone X olmak üzere rakipleriyle boy ölçüşüp ölçüşemeyeceğini ise zaman gösterecek.