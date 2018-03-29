Huawei'nin geçtiğimiz günlerde resmen tanıttığı P20 ve P20 Pro modelleri akıllı telefon piyasasında bir hayli ses getirmişti. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi asıl bombayı, Huawei Porsche Design Mate RS ile patlattı.

Donanım olarak P20 Pro ile oldukça benzer olan bu yeni telefonun asıl farklılığı tasarımında. Öncelikle, P20'nin ön yüzünde gördüğümüz çentik, bu telefonda bulunmuyor. Ayrıca P20'de tercih edilen AMOLED ekranın yerine Porsche Design'da OLED ekran yer alıyor.

Bir diğer ayırt edici özellik ise parmak izi okuyucusunda. Bu telefonun hem arka yüzde kameranın alt kısmında, hem de ön yüzde ekranın altına konumlandırılmış iki farklı parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Daha geniş depolama alanı isteyenleri de düşünen Huawei, bu modeline tam 512GB'lık dahili depolama alanı sığdırmış. Ancak bunu çok fazla olarak düşünen müşterileri için 256GB'lık ikinci bir modeli de ihmal etmemiş.

Kamera, işlemci, RAM gibi temel donanımsal özellikler bakımından P20 Pro ile aynı özelliklere sahip bu telefonun en dikkat çeken yönü ise fiyatı! Huawei Porsche Design Mate RS'in 512GB dahili depolama alanına sahip modeli 2.220 dolara yani yaklaşık 9.000-TL’ye satışa sunulacak.