Huawei, değişen teknoloji trendlerini göz önüne alarak geliştirdiği yeni nesil giriş segmenti akıllı telefonu Y7 2018’i ülkemizde satışa sunduğunu duyurdu. Huawei bu modelle birlikte, giriş seviyesindeki telefonlara donanım, yazılım ve tasarım alanında farklı özellikler ekleyerek, geniş kitlelere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Huawei Y7 2018, 18:9 görüntü formatına sahip 5,99 inç HD+ FullView ekranıyla, zengin bir görsel deneyime imza atıyor. Amiral gemisi ürünlerde görmeye alıştığımız FullView ekran özelliğini ilk kez bu kategoride bir ürüne taşıyan HUAWEI, Y7 2018’le bu anlamda da önemli bir yeniliğe imza atıyor. Son derece ince çerçeveler ve 2.5D kavisli ekran paneliyle birlikte, zarif ve ergonomik bir tasarıma sahip olan cihazın ön yüzünde fiziksel bir buton bulunmuyor. Fotoğraf konusunda da iddialı olan cihazın çift lense sahip arka kamerası, çekimlerde alan derinliği etkisini artırmak için, 13 MP ve 8 MP’lik sensörleri bir arada barındırıyor. Huawei Y7 2018’in 8 MP’lik ön kamerası ise keyifli öz çekimler için ilgi çekici bir alternatif.

Çok aşamalı güvenlik seçenekleri

Huawei Y7 2018’in en önemli özelliklerinden biri de sunduğu güvenlik seçenekleri. Uzun yıllardır süre gelen parmak izi okuyucusu kategorisindeki liderliğini her modelde daha fazla üzerine koyarak zenginleştiren Huawei, bu modelde de en güncel yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu özellikleriyle birlikte sunuluyor. Yapay zekâ algoritması ile güçlendirilmiş yüz tanıma sistemi, telefonun birçok kilit opsiyonunu yönetirken, saliseler içinde kullanıcının yüzündeki birçok noktayı tanıyarak, telefonun güvenli bir şekilde hızla açılmasını sağlıyor. Fingerprint 4.0 teknolojisiyle geliştirilen yeni nesil parmak izi okuyucusu ise bu kategorideki rakiplerinin arasından sıyrılarak, cihazın 0,35 saniye gibi bir süre içinde devreye girmesini sağlıyor.

Huawei Y7 2018 teknik özellikleri

Huawei Y7 2018, teknik özellikler listesi ile de ilgi çekici bir ürün. Qualcomm Snapdragon 435 işlemci, 2 GB RAM ve MicroSD desteği ile genişletilebilen 16 GB depolama alanı, ürünü rekabette öne çıkaran özelliklerden bazıları olarak dikkat çekiyor.

Huawei Y7 2018, tüketicilere yazılım ve donanım entegrasyonunun en iyi avantajlarını sunmak için Android 8.0'a kendi arayüzü EMUI 8.0’ı entegre ediyor. Böylelikle Huawei’nin yeni nesil makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan cihaz, kullanıcıların davranışlarını ve alışkanlıklarını öğrenerek, daha iyi performans ve eşsiz bir mobil deneyim sunuyor.

Huawei Y7 2018'in Türkiye fiyatı

Huawei Y7 2018, Turkcell, Türk Telekom gibi GSM operatörlerinin yetkili satış noktalarında ve teknoloji zinciri mağazalarında satışa sunuluyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.399 TL olarak belirlendi.